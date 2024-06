El movimiento del rock nacional empezó a gestarse en zona sur del Conurbano Bonaerense a finales de la década del '60 cuando dos grupos de jóvenes decidieron llevar su amor por el mencionado género musical a un escalón un toque más alto: en la conformación de dos bandas musicales que con el tiempo fueron grandes influencias para otros artistas. Me refiero a Manal con Claudio Gabis en Avellaneda y a Vox Dei con Willy Quiroga y Ricardo Soulé en Quilmes cuyo primer disco y el más trascendental "La Biblia" que trascendió las fronteras quilmeñas hasta los países latinoamericanos.

Es por esa razón que no resulta extraño cuando una banda de rock eligen este cordón del conurbano para realizar algún concierto o presentación de disco porque saben que están arribando a una zona con mucha historia y muy rockera. En este contexto, "Pantaleone", una de las bandas revelación por su sonido brutal y rescate del rock nacional tradicional, se subirá este miércoles 19 de junio a las 21 al escenario del Club Ré de Quilmes para presentar su último material discográfico "Tigre Town", en el marco de una gira que la iniciaron en Canning y continuará en distintas provincias del país para finalizar con un concierto en La Transtienda de Capital Federal.

El GRUPO MEDIATRES conversó en exclusiva con el vocalista, compositor y guitarrista de "Pantaleone", Damián Pantaleone, acerca de cómo se están preparando para tocar con entrada gratuita en este emblemático espacio cultural por el cual ya pasaron "Kapanga", "Los Tipitos", entre otros. "Está buenísimo ampliar los horizontes lo más posible o hasta donde podamos llegar. Lo que más buscamos y queremos es que nuestra música llegue a la gente. Si hay algo que no queríamos era ser una bandita de Palermo", comentó a horas del concierto.

En esa misma línea, el multifacético artista contó que presentarán esta noche su quinto material discográfico titulado "Tigre Town" que se trata de un EP de siete temas y manifestó que "ya salió un adelanto de este disco hace muy poco con el estreno de "Entre Tanto" que en muy pocos días superó las mil reproducciones en las distintas plataformas digitales". " Esta primera parte se compone de siete canciones que los compuse apenas empezó la cuarentena, a mí me tocó ir con mi ex mujer y mis hijos a una casa que ella tenía en Tigre. Estuvimos un mes aislados y sin contacto humano en Tigre. Me había llevado la guitarra y en ese momento me puse a componer estas canciones", señaló.

"Tigre Town" forma parte de "Bichos Raros", un disco doble de treinta canciones que se va a presentar el año que viene con sus dos discos al mismo tiempo. "Tendrá de todo este disco doble porque siempre digo que en mi cabeza piensa de forma muy rara que probablemente tenga una 'paja mental muy grande'. Pero vas a encontrar desde un rock and roll hasta una canción francesita, una balada con piano, un tema melódico en donde participa Robin Banerjee, ex guitarrista de Amy Winehouse. Van a ver un montón de invitados. Tenemos varios covers que siempre lo moldeamos a Pantaleone porque para hacer un cover igual no tiene mucho sentido. Y mis músicos van a tener sus momentos de protagonismo", adelantó el director de "Taberna Producciones" desde donde trabaja para Daniela Herrero, Los Guasones, La Franela, Ariel Rot, Jimmy Rip, entre otras grandes figuras de la escena musical.

"Pantaleone" fue creado por Damián Pantaleone a mediados del 2020. Además de "Bichos Raros", ya grabaron Sueños Inocentes y Extraños Tiempos, como así también sacaron otra producción que tiene temas propios y covers tras realizar una minuciosa selección de los mejores ensayos del 2021 y "Bicho Bola", un EP de cuatro canciones. "Nunca dejé de escribir canciones desde mis quince años. Siempre dije que no voy al psicólogo porque pongo a analizar todo en una letra y ahora que tengo una banda que me apoya, encima toma forma de canciones es mucho más divertido, entretenido y terapéutico" reflexionó el creador y ex vocalista de la exitosa banda "Últimos Presagios" sobre los comienzos de "Pantaleone".

"Pero en el 2018 fue cuando empecé a hacer algunas maquetas como para decir de que queda un registro de cómo era. Después por mi amistad con Lucas Hernández, baterista de "Cuentos Borgeanos", le habló de la posibilidad de que venga a grabar, a lo cual él me responde: - "vos prepara 15 o 20 temas y yo en una tarde te los grabo a todos', a lo que le respondí: -'Bueno, dale'. Después, Maxi estaba ahí con el bajo, me dice: -'che yo puedo ir grabando los bajos también. Todo lo primero que hicimos, la idea era como que hayan cantantes invitados, por eso todo nuestro primer disco solamente cantó en dos canciones y hasta la mitad. Lo quise amoldar a lo que era también a mi historia porque no quería que venga cualquier persona a cantar y lo logré. Ya en el segundo disco cantó yo al igual que en "Tigre Town"", continúo recordando aquellos incipientes, pero firmes primeros pasos dados con "Pantaleone".

En el 2022 se presentaron por primera vez en el escenario de La Transtienda a sala llena. En ese concierto tocó en su mejor versión, tanto es así que entre ellos y otros productores decidieron lanzar un DVD de ese show, sin tocar ni siquiera una parte del mismo en la edición. "Fue todo demasiado muy bueno esa primera Transtienda. Había 600 personas, es decir, una Transtienda completamente llena. Todo empezó con las mejores intenciones, dijimos vamos a grabarlo, hagámoslo por canales y después vemos qué hacemos con ese material, nos ofrecieron filmarlo también y dijimos:- ' bueno, fílmenlo, después vemos qué hacemos con ese material'. Al final viendo las filmaciones quedó lo que antes era un DVD, así que lo subimos al show entero en YouTube y en Spotify. Nosotros no quisimos retocar nada porque nos pareció que era todo más original si lo dejábamos así tal cual como estaba", rememoró Damián Pantaleone.

"Luego, hicimos una versión de ese disco en vivo que le pusimos "Deluxe" que incluye un par de temas que tocamos en Maquena y Lucille como para demostrar que no es sólo el sonido de La Transtienda, sino que todo nuestro sonido en vivo siempre es bueno en el lugar que toquemos", agregó el líder de Pantaleone, quien ya se está preparando para nuevamente presentarse en La Transtienda el próximo 20 de octubre con el anhelo de repetir y duplicar lo conseguida en aquella primera vez.

En las producciones audiovisuales de "Pantaleone" está la mirada de su creador y vocalista, Damián Pantaleone, debido a que él se recibió de realizador cinematográfico en el Instituto de Arte Cinematográfico (I.D.A.C) de Avellaneda. "Una vez que la banda empezó a tornarse más seria y empezaba a dedicarle mucho más tiempo, una de las decisiones que tomé fue no seguir haciendo tantos videos para otras bandas y sí, brindar ese tiempo y mi predisposición para hacer los videoclips para nosotros mismos. En mis videos trabajan muchos actores, de hecho en el video de 'Bicho Bola' tuve la posibilidad de trabajar con Victoria Brea y fue un orgullo poder trabajar con ella y se nota en la calidad del videoclip y cómo quedó realizado, que le dimos esa cosa de cine", apuntó.

"Nació primero el Damián músico. En el secundario tenía una banda que se llamaba "Últimos Presagios" con el cual toqué en Cemento. Cuando me separo de esa banda es que me pongo a estudiar cine en I.D.A.C de Avellaneda. Me recibo de realizador cinematográfico y ahí todas las bandas con las que compartí escenario en algún momento y que eran amigos, como "La mancha de Rolando"; "Los Tipitos", "La Franela", Daniela Herrero; me dicen: -'Bueno, ya que filmas, filma los videoclips'. Al poco tiempo conozco a "Guasones", de hecho las dos últimas tapas de los últimos discos los hice yo con fotos propias y empecé a ir de gira con ellos también. Lo lindo de todo eso es que empiezo a ver bandas muchos más profesionales y de muchos años de ruta cómo trabajaban ellos internamente, la forma de componer, de qué forma grababan ellos que con el tiempo esas métodos las fui tomando y amoldando al estilo de Pantaleone", concluyó Damián Pantaleone.

"Pantaleone" se completa con Sebastián Laroca en guitarras, Maximiliano Rozemblum en bajo, Lucas Hernández en batería, Pablo Mantiñan, Gaby Marinescu en las voces y en las armónicas Nahuel Castrillon.