Por Daniel Salerno *

Estamos en una época de crueldad y de orgullo de esta crueldad. De abandono de lo comunitario, del aislamiento. Estamos alarmantemente dejando de ser humanos, así de trágico como suena. Nuestros sistemas nerviosos, nuestros sistemas políticos están sobresaturados y sin respuesta.

Vivimos en una época (la nuestra, la actual) en la cual estamos hiper comunicados, hiper informados e hiper estimulados. Los dispositivos electrónico-digitales, la velocidad de la comunicación y la proliferación de pantallas aceleraron de manera constante este proceso. No tenemos tiempo para detenernos un momento en casi nada, y si lo hacemos es por alguna cuestión de emergencia. Poca gente queda que cultive el permanecer, el contemplar, el ocio.

Sócrates (el gran filósofo griego), planteo que lo más importante es conocerse a sí mismo, y que esto se lograba por medio del dialogo. La verdad se alumbra por medio de la conversación. ¿Podríamos entonces conocernos a nosotros mismos por medio de un dialogo interno?, en parte si y en parte no, porque para Sócrates era necesario continuar preguntándose siempre. Siempre hay un algo más para interrogar.

Pero: ¿Cómo hacemos para conocernos a nosotros mismos en medio de este bombardeo constante de estímulos?

Conocerse a sí mismo no es solo saber lo superficial, sino también conocer nuestras virtudes y nuestras miserias, las cosas de las que nos avergonzamos, lo que no nos gusta de nosotros. Ese es el verdadero “conócete a ti mismo” y ahí está el desafío. Y para esto es sumamente necesaria la pausa, el detenerse, el permanecer en uno mismo.

Es decir que, para poder aplicar las enseñanzas socráticas, es necesario poder permanecer en nuestra interioridad, poder tener ese espacio para alejarse de este mundo que, como mencione al comienzo, es cada vez más difícil de hacer.

Podrán preguntarse por qué el título es La Soledad en la actualidad, y la respuesta es que: en este mundo actual, como esta descripto al principio, cada vez es más difícil estar en soledad, e incluso esa soledad, se “llena” con compañías digitales. Este poder permanecer en nuestra interioridad y hacer que las cosas duren, tengan duración, no sean efímeras. Es la forma de llegar a nosotros mismos, nuestro equilibrio interno y nuestro dominio de las pasiones. Es una de las mejores maneras de poder alumbrar nuestro verdadero ser.

La permanencia en las cosas hace distinto también la forma en que sentimos que transcurre el tiempo, ya que esto (más allá de la medida objetiva de los relojes) es puramente subjetivo.

El ocio, que esta degradado en estos días, es la mejor manera de conectarnos con nosotros, con lo vital. El ocio es precisamente un no “hacer nada”. No es ir al gimnasio o hacer “algo para mí”. El ocio sería un “no hacer algo para mí”. En el ocio, que no nos permitimos porque tiene mala prensa, nos encontramos con mucho de la esencia de lo humano.

A veces pueden atravesarnos pensamientos, a veces nada, la idea es cultivarlo. La idea es ver como el tiempo transcurre de otra manera, sin estar en contacto mas que con nosotros mismos y lo que nos rodea. El ocio, la contemplación, nos aleja del día a día, y nos permite tener una visión mas trascendente de la vida, algo que esta más allá de las palabras o del trajín cotidiano.

Es salir de la maquina productiva en la que estamos inmersos y poder ver nuestra parte humana y no contemplarnos como autómatas.

Freud (el padre del psicoanálisis, una forma revolucionaria de psicoterapia) descubrió que el ser humano no siempre busca placer, sino que hay algo que opera más allá del principio de placer. Esto lo descubrió en esas vidas de algunas personas que teniendo todas las condiciones materiales y afectivas para llevar una buena vida caían una y otra vez en situaciones de angustia. ¿Cuántas veces vemos que repetimos en la vida momentos, relaciones o circunstancias que nos hacen mal y no podemos dejar de hacerlas, aunque sepamos que vamos inevitablemente hacia ese lugar de fracaso y sufrimiento?

Una forma de poder cortar con este “más allá del principio de placer”, que es inevitable, es precisamente el ocio y el volverse más humano.

No es plantear una apología del sufrimiento, sino saber que a veces es necesario atravesar situaciones dolorosas, no escapar, no soltar, no “dejarlo en el pasado”, para poder así construir una vida mas plena, mas relacionado con lo vital, mas en contacto profundo con nosotros mismos.

Es en esos momentos de “no productividad” (según la vara social actual) donde nos fundimos con nuestra esencia. Donde después de un tiempo vamos encontrando lo que muchas veces buscamos y teníamos delante de nuestros ojos, pero no podía ser visto ni reconocido por tanto aturdimiento.

¿La llave de la felicidad? No, la llave de verse inmersos en nuestra vida, elegir libremente nuestros actos y sentirnos mal si hay que sentirse mal, pero disfrutar cuando las circunstancias lo ameriten. No es poca cosa. Vivir un presente con todos mis recursos y no quedar atenazado al pasado ni esperanzados en un futuro que no está aún.

Apostar a un Nuevo Humanismo

*Psicólogo, especializado en psicoanálisis, pedagogo, divulgador filosófico.