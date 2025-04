Por Florencia Belén Mogno.

A lo largo de la historia y en la actualidad, el rock todavía constituye un vehículo de expresión para artistas que buscan plasmar su identidad en cada acorde y letra. En este contexto, se destacan los proyectos en los que el desarrollo conceptual y el cuidado de los detalles son protagonistas para dar vida a canciones que invitan a sumergirse en un universo sonoro y narrativo único.

En es este escenario se ubica Mario Magno, el artista argentino quien presentó su disco titulado “L.Q.V.B. Lo que vine a buscar”, un álbum que brilla a partir de fusionar la esencia mística del Sur con la energía vibrante de la gran ciudad, y en el que cada detalle tuvo una atención y cuidado meticuloso.

En conversación con Grupo Mediatres, el músico compartió detalles sobre el proceso de creación del disco, y cómo fue su materialización tras años de desarrollo. Además, el artista reveló cómo la composición de este álbum se convirtió en una búsqueda personal y destacó la importancia de trabajar con junto a sí equipo.

Mario Magno es un músico oriundo del sur argentino. Creció en Puerto Madryn, pero los años hicieron que se trasladara a Buenos Aires. Con una extensa formación y profesionalismo con, con los años se consolidó como músico lo cual se vio reflejado recientemente con el lanzamiento de su disco “L.Q.V.B. Lo que vine a buscar”.

Una historia de vida con la música

En relación a “L.Q.V.B”, ¿qué significa para vos el hecho de que finalmente tu disco debut sea una realidad?

M.M: Mi historia no es igual a la de los demás. Casi el 85 por ciento de las canciones del disco las compuse entre el 99, 2000 y 2013, lo cual quiere decir que en verdad es un disco que yo venía machacando (sic) en mi cabeza y venía probando las canciones, mostrándoselas a los amigos, algunas veces grabando maquetas cuando conseguía algún micrófono o alguna placa de sonido.

Fui recolectando canciones, fui desechando algunas que fueron quedando perdidas y fui quedándome con las más importantes, con las que más me identificaban y más me gustaban. Las fui perfeccionando mucho tiempo, siempre con la idea a futuro de grabarlas profesionalmente. Pero para mí fue muy complicado venir de la Patagonia a Buenos Aires. No fue muy fácil instalarme y empezar a generar lo que uno tiene que generar para poner un proyecto de este calibre en funcionamiento. Y por eso el disco se llama “Lo Que Vine a Buscar”, porque esto de ensayar, de hacer maquetas, ir al estudio, grabar, sacar el disco, que te entrevisten a propósito del disco; esto es lo que yo vine a buscar cuando decidí irme de la Patagonia y recorrer todo este camino que finalmente me trajo hasta acá.

¿Cómo fue el proceso de composición de tu disco, teniendo en cuenta que las canciones se desarrollaron a lo largo de muchos años, también cómo encarás vos ese proceso de composición y cómo surge la inspiración?

M.M: Esto ha sido un desarrollo de muchos años, y como todo proceso que lleva muchos años, tuvo cierta magia y creo que lo más importante ha sido el equipo que he formado, porque este equipo me permite encarar este proceso compositivo. Yo soy el tipo de artista que solamente le presta atención a las ideas no mueren en mi mente, solamente le presto atención y le pongo esfuerzo y voluntad a las ideas que realmente digo: “esto se ve que tiene algo que ver conmigo, que es inherente a mí, porque no me lo puedo sacar de la cabeza”. Y “L.Q.V.B” tiene una gran dimensión conceptual y creo que el arco conceptual que envuelve al disco soy yo y los cambios que tuve a lo largo de los últimos 20 años. Las canciones del disco fueron naciendo en mi proceso de vida y a través de todas las cosas que tuve que pasar, algunas buenas, otras malas, pero fueron naciendo en momentos especiales. Por otro lado, generalmente tengo gatillos artísticos, dependiendo de mi salud mental. Cuando me está yendo bien y no tengo problemas, es muy probable que vaya caminando y se me ocurra algo que después pueda llevar a la sala y termine dando algún tipo de fruto. Y cuando estoy estresado o las cosas no están yendo tan bien como a veces uno quiere, no me funciona la parte compositiva, como que se apaga, es uno de los primeros motores que se apagan en mi mente.

Por otra parte y en cuanto a este vínculo tan particular que tenés con la música, ¿de qué manera consideras que esta disciplina te ha modificado como persona y te define, más allá de tu faceta como artista, y cómo está presente en tu vida cotidiana?

M.M: Yo pienso que la música es el primer arte. Para mí, es lo más grande que hay. La música ha estado presente en mi vida desde que tengo uso de razón. Creo que a los siete u ocho años empecé a mostrar mis primeros indicios de que iba a tener algo que ver con la música. Me acuerdo que me llevaron a un profesor, muy bien considerado en la Patagonia, y justo me tomó una mini prueba y le llamé la atención, pero justo se estaba mudando a otra ciudad, así que eso quedó trunco. Y después mi formación fue autodidacta. Para mí la música fue un escape, fue un reino imaginario al que ir cuando tenía problemas siendo adolescente o hasta los 20, pero luego de eso siempre me sentí en comunión con ella. Me acuerdo una vez que mi mamá me dijo: ‘Mario, vos estás enamorado de la música’. Y para mí fue un antes y un después. A partir de esa frase me di cuenta de que tenía razón y me ha modificado mucho la música y sí, me define.

Cuando hablo de música o hago música, Mario Magno que es mi alter ego, toma la posta y directamente es otra persona; después vuelvo, voy a mi trabajo, hago mis cosas, vivo mi vida. Mi presente fuera de la música es el de un tipo que trabaja, que destina gran parte de lo que genera para desarrollar su propio proyecto. Todo lo que hago durante el día lo hago acompañado de música.

Para abordar otra arista de tu carrera, ¿cómo ha sido tu experiencia como artista independiente, con sus aspectos positivos y negativos, y cómo valoras la libertad artística que te brinda esta condición?

M.M: La cuestión de ser artista independiente para mí repercute en un 100 por ciento. No haría música por encargo de ningún tipo. Si no me hace vibrar a mí, si no me gusta a mí, si no me interpela, la desecho. No pienso más en esa pieza musical. Solamente desarrollo ideas que realmente me hacen sentir alineado con mi propio espíritu.

Creo que el punto fuerte del proyecto hoy en día es el equipo ecléctico que fuimos armando. No es gente solamente contratada para trabajar, sino que es gente que viene, hace su trabajo profesionalmente, y lo hace con una camiseta de Mario Magno puesta. Y

cuando alguien me manda un mensaje con una o dos líneas de alguna letra de una canción mía y me dice "estuve escuchando tal canción y esta línea, no te puedo explicar lo identificado que me siento"; esa es la paga para mí. Por delante del aplauso, esa es la paga. Que la gente se identifique, que la gente vibre. Eso es lo que a mí me trae la mayor de las satisfacciones. Creo que es el objetivo de mi vida de alguna manera.

Por último, ¿qué es lo que se viene para el futuro de Mario Magno, en términos de presentaciones en vivo, videoclips y nuevas producciones musicales?

M.M: Los planes a futuro cercano son grabar un buen videoclip con Fashion Films, quienes nos acompañaron en la presentación del disco en. Espero tenerlo listo para mayo e intentar insertarnos en medios audiovisuales. Al mismo tiempo, queremos empezar con presentaciones en vivo, pero sin apuro. En la presentación tocamos nueve o diez temas del disco y cuatro o cinco que estarán en el segundo disco, y ahora estamos trabajando en la mejor manera de vestir cada canción, buscando la mejor producción antes de ir a grabar. Espero grabarlo en primavera y lanzarlo a fin de año, pero si se atrasa, no hay problema. Lo que más valoro de ser músico independiente es que no tengo plazos. Los plazos los pongo yo según cómo me siento y el contexto. La música madura cuando ella quiere. Lo importante es estar ahí y hacer lo que uno tiene que hacer para que cuando florezca el arte, ponerlo al servicio de los demás y que sea rock.

Fuente fotografías: prensa Mario Magno.