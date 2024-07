Corría el año 1980 cuando un "purrete" de tan sólo 11 años quedó "fascinado" con el videoclip de la canción "Miss You" de "The Rolling Stones" que lo estaba pasando en "Música prohibida para mayores", considerado como uno de los programas pioneros en emitir una producción audiovisual de un conjunto musical o solista, por ATC (Canal 7). Pero lo que nunca se imaginó este niño llamado Diego Perri que a partir de ese día iba a nacer un amor incondicional hacía esta aclamada y legendaria banda británica, al punto de coleccionar material inéditos, discos y publicar dos libros sobre este grupo tan representativa para el rock y la música internacional.

En la actualidad, a partir de esa "sana adicción" por "The Rolling Stones" y de un descubrimiento de que en la infinidad de libros editados a lo largo de todos estos años no había ninguno que se dedicará exclusivamente a contar las carreras solistas de los ocho miembros oficiales de la banda, Diego Perri escribió y presentó "Stones fuera de Stones", se trata de su segundo libro, después de "República Stones, que contiene 558 páginas en las cuales no sólamente se detalla año tras año cada aventura, sino que se comenta la participación en cada uno de los más de 1200 discos y se profundiza sobre la esencia y estilo de cada canción.

En conversación con el GRUPO DE MEDIOS "MEDIATRES", el escritor lomense contó la génesis de este material inédito sobre la banda de Rock and Roll más importante del mundo."En principio pensé en la colaboración como una información primaria, mecánica e instantánea de año, artista, disco y canción. Ese esquema era práctico y dinámico pero un tanto básico, así que cambié de idea y comencé la interminable maratón y locura de contar cada álbum, cada historia, cada tema, cada contribución. Valía la pena desenmascarar, sacudir ese nicho y sacarlo a la superficie", comentó.

"En ese verano del 2013 sentí la felicidad enorme de ver mi primer libro en bateas y librerías al público y en forma simultánea un vació importante al haber perdido a mi amigo y compañero de tantas noches, ya que "República Stones" es una suerte es un diario de viaje, entonces ya no tenía a quien para seguir confesándole esas aventuras. Sumado a como hincha de Independiente al angustiante etapa que vivíamos los hinchas en ese año. Así que la única forma de llenar ese vació era abocarme a escribir un nuevo libro y en ese universo inmenso que es la historia de los Stones, me llamó bastante la atención y me resultó curioso de que no había uno que se abocará a las carreras solistas de los ocho miembros oficiales de la banda; así que empecé a trabajar sobre eso cometiendo el error de querer agregarle las colaboraciones y contribuciones de cada miembro en álbumes de otros artistas", profundizó uno de los autores del libro " Orgullo Nacional - La mayor hazaña de todos los tiempos", dedicado a una de las más grandes proezas de Independiente.

"Stones fuera de Stones" convoca a los fieles fans de la banda a un fascinante viaje por sus trabajos solistas y a través de esas colaboraciones que seguramente van a incentivar su búsqueda y descubrimiento. Aquellas obras menos renombradas, están revestidas a la vez por ese halo místico e histórico que rodea y enaltece a La Banda de Rock And Roll Más Grande del Mundo. Aquí, por momentos aparecen solos y por otros muy bien acompañados, pero siempre cargados de talento, empapados de gloria y dispuestos a llevar su música directo y sin escalas al corazón.

"Son 558 de páginas donde se abarcan más de 1200 discos y son 60 años de historia porque la primerísima colaboración es de Keith Richards tocando claves, esos bastoncitos percusivos de madera en un single de un reconocido músico inglés hasta una de las últimas del año pasado que Jagger tocando maracas en un disco. Así que imagínate el amplio abanico que hay desde los primeros años 60 hasta el año pasado. Vas recorriendo las páginas y te encontras con Eric Clapton,David Bowie, integrantes de The Beatles y los mismísimos The Beatles, Led Zeppelin e infinidades de artistas populares, conocidos, multipremiado y músico de culto", amplio el periodista.

Desde los 11 años Diego Perri es coleccionista de materiales bibliográficos, discográficos de "The Rolling Stones"; y la mayoría de esa colección fue utilizada como fuente de consulta e investigación para escribir a lo largo de diez años "Stones fuera de Stones". "Utilicé material que tenía en mi casa y otras que no tenía las fui descubriendo, muchas de esas gracias al apoyo y a la gentileza de un biógrafo alemán quien tiene una página muy interesante y muy recomendable. Así de que esa web extraje mucha información y él me brindó vía MP3 y WAW las que no tenía que en el transcurso de la edición del libro y hasta el día de hoy pude conseguirlos en formato físico", comentó acerca en qué se basó la investigación del libro.

"Al ser coleccionista quise poner énfasis en que cada colaboración haya visto la luz en formato físico, hay sólo algunas licencias de autor de alguna plataforma que pensé, contemple y amerite de que estuviera en el libro. Pero casi el 99 por ciento del libro son ediciones físicas, ya sea singles de la década del 60 o en álbumes, inclusive alguna en cassette", aclaró Diego Perri, quien, además señaló que "la obra es lineal y cronológica, ya que cada año es un capítulo que arranca en el 61/62 que es el germen en la formación de Los Stones, sigue con el 63 año en la que se celebró la primera colaboración llegando al 2023; y cada década tiene un color diferente para diferenciarlo".

Al mismo tiempo, reveló cuáles fueron sus sensaciones a lo largo de estos años de pura investigación. " En algunas ocasiones lo amé, en otras lo detesté. Lo disfruté como lo padecí. Se tornó extenso, tedioso, tan inacabable como apasionante, revelador y seductor", expresó, para luego sostener que "los Rolling Stones me enseñaron algo es a tener disciplina, actitud, perseverancia y a ganar cada paso por mí mismo, valores que están presentes en cada palabra. Bien o mal puestas son genuinas y dispuestas a difundir y amplificar la obra y el eterno legado de los Dioses más grandes del Rock And Roll", sostuvo Diego Perri.

Además, reveló que tiene previsto realizar un viaje a Inglaterra con la misión de poder entregarle un ejemplar a cada uno de los integrantes de "The Rolling Stones". "Tengo una relación de muchos años con la histórica manager de Keith Richards y cuando salió el libro, justo enganche a una pareja amiga que viajaban y se les hizo entrega a Keith Richards. Sé que Richards ya lo tiene. En breve haré esta gira y mi idea es llevarle tanto a Ronnie Wood como a Mick Jagger, como a Charlotte Watts quien es la nieta de Charlie", comentó en diálogo con nosotros.

Para concluir, Perri recordó el nacimiento de ese amor incondicional y puro hacía "The Rolling Stones". "Después de ver el programa "Música prohibida para mayores", empecé a investigar en lo cual me ayudó bastante tener un hermano mayor Gustavo quien comenzó a traer algunos cassettes desprolijamente etiquetados, pero cassettes al fin con música de los Stones. Iba a una disquería en una galería en Lomas sobre la Avenida Boedo llamada "La Magia" que tenía algunos LP'S que entusiasmadisimo iba a comprarlos, pero me encontraba con un tedioso cartelito que decía: -"sólo para grabar"; así que no me quedaba otra cosa con el cassette en el bolsillo y que me grabarán esos discos. Ya a mediados de los '80 el sello Polygram empezó a editar ediciones locales, pero con las tapas originales y mi fan de coleccionista me hizo ir por más, pude hacer algunos viajes, enganche a gente que viajaba y les pedía que me trajeran algunos discos. En los '90 fui alimentando esa colección hasta el día de hoy", concluyo.