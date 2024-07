Alejandro Carrancio: “Milei no vino a destruir la política, viene a cambiarla”

Por Arnaldo Paganetti (Exclusivo – Grupo Mediatres)

La campaña de afiliación de La Libertad Avanza - “El Jefe” Karina dará un puntapié inicial el sábado en el Gran Buenos Aires, específicamente en Morón -, también va a un resolver un déficit, en este caso político: la baja representación de la agrupación de su hermano, el presidente Javier Milei, en las Legislaturas nacionales y provinciales.

“Tenemos una gran ventaja para 2025. No hay lugares para defender, sino para ampliar el crecimiento partidario en el horizonte. Así blindaremos al Gobierno Nacional”, declaró en exclusiva a….el diputado provincial Alejandro Carrancio, mano derecha de Sebastián Pareja, coordinador de la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires, gobernada hoy por el peronista Axel Kicillof.

Carrario brindó detalles contenidos en una entrevista cuya síntesis se reproduce:

-Están tratando de contrarrestar la debilidad que se visualizó en el Congreso, durante el debate de la Ley Bases?

-Claramente, sí. Pero desde ya la acoto algo: no se valora el esfuerzo que se hizo durante el debate de la Ley Bases. Logramos consenso con apenas 37 diputados y 7 senadores para sacar normas de enorme magnitud.

-¿La idea es ser reconocidos como partido nacional?

-Es un cometido para fin de año. El sábado, en Morón, Karina Milei y Martín Menem, presidirán el acto de campaña de afiliación en la provincia de Buenos Aires. Es una herramienta que necesitamos, después de la experiencia de 2023, cuando hicimos distintos acuerdos que no resultaron del todo bien. Aprendimos de nuestros errores y ya no queremos pedir sellos prestados, porque después nos boicotean en la Legislatura. La idea es crecer y marcar las disidencias con el gobernador (Kicillof).

- ¿Cuál es el plan?

-Obtener la personería en 5 distritos, como marca la ley. Prevemos conseguirlo en el último trimestre de 2024. En la provincia nos dieron la personería provisoria el jueves pasado. Ya no hay más discusión con la sigla. Ahora presentamos la documentación provisoria para ser convalidados por la justicia después de la feria en los tribunales.

-¿En la provincia está asegurado el partido LLA?

-Lo estamos armando. Se requieren un mínimo de 4 mil afiliaciones y tenemos 24 mil, con un esquema de crecimiento exponencial.

- ¿Construyen territorialmente como hace el peronismo?

-No lo entiendo así. Tenemos un sistema descentralizado de construcción. Provincial. Hay 8 coordinadores por secciones y otros en los 135 distritos. Las directivas coordinar, cambiar, mejorar, sumar gente para lograr musculatura. Después, sí, pondremos nuestra propia gente en las listas.

-¿Algunos nombres para la 5ª.sección electoral?

-Daniel Jouffré en Pinamar; Javier Russo, en Villa Gesell; Roxana Cavallini, en General Madariaga; y Gonzalo Rivero en el Partido de la Costa. El coordinador seccional es mi mano derecha, el diputado provincial Gastón Abonjo.

-Tema no menor. ¿Cómo harán con el PRO, dada la discusión pública entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri?

-Lo definiremos más adelante. La relación entre ellos hoy, aparentemente, está muy deteriorada. Vamos a dejar que decante. Si llegan a un entendimiento, mejor.

-¿Habrá alianza?

- ¿Alianza? No. El PRO tiene que definir su esquema. Nosotros haremos un armado propio, en base a los alineamientos y acuerdos previstos para fin de año. Patricia trabaja con nosotros y empleamos la palabra fusión, no alianza. Pero no nos adelantemos.

- ¿Nada que ver con copiar al peronismo? ¿Acercarse a dirigentes como Emilio Monzó?

- No copiamos. Pretendemos una nueva estructura partidaria, estamos muy lejos de Monzó.

-El presidente es duro con economistas, pero nunca ataca a Domingo Cavallo quien acaba de proponer una devaluación. ¿Por qué?

- Respetamos las opiniones de todos, seguimos las directivas de Milei.

- ¿A quién se asemeja Milei?

- A Milei. Rompió el molde de una manera controversial. ¿Cómo terminará? Se van querer parecer a Milei, quien generó una revolución en la forma de conceptualizar frente a las nuevas generaciones.

- El politólogo Eduardo Fidanza afirmó el domingo que Milei es un Raúl Alfonsín invertido. Uno vino a destruir la política y el otro a construirla. ¿Qué responde?

-(Breve pausa) No coincido para nada. Milei no viene a destruir la política, sino a cambiarla. Plantea otros valores y otra mirada, contraviniendo el supuesto orden que había. La consigna no es destruir, sino trabajar por una nueva política.

-¿A qué se deben las enemistades manifiestas con países como Bolivia y Brasil? ¿Es conducente esa provocación?

- Hay posicionamientos ideológicos. Yo le puedo mencionar Italia, Estados Unidos y otros países. En lo personal hay vínculos mejores y peores. Hay cuestiones ideológicas, obvio, pero nadie va a romper relaciones con Brasil.

- ¿Y con Bolivia, que acaba de retirar su embajador porque Milei habló de autogolpe?

- Hay problemas ideológicos y cuestiones comunes. Nadie cortará un negocio o emprendimiento. Ninguno.

- Esto ya lo contestó de alguna manera: ¿La Ley Bases fue una rendición ante la casta o un aprendizaje?

-Ni lo uno ni lo otro. Se está haciendo político. Yo la práctico desde los 14 años. Estando con Milei, le pregunté si a mi me consideraba parte de la casta, después que rompí con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, porque no le quise votar un expediente judicial. Javier me felicito. Me dijo que lo más fácil hubiera acompañar, contra mis ideas, al jefe comunal y seguir en mi zona de confort y privilegio. Lo que hice fue romper con el status quo en beneficio de la ciudad y eso fue valioso para Milei.