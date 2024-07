Marcela Morelo en Lomas de Zamora: "Los sueños requieren de mucho amor y de tener las agallas para perseguirlos"

"Soy de Lanús. A mi me encanta el sur. Compartí muchas cosas en Lomas de Zamora cuando era joven. Debido que caminé por su peatonal; de comprarme discos en una disquería de la peatonal Laprida y varios disco me compré ahí;,entre ellos el de "Soda Stereo" o el de "Culture Club" que tenía un hitazo en ese momento y a mi me encantaba mucho; de ir al teatro Coliseo a ver, por ejemplo, a "Carlín" Calvo". Con estas anécdotas recordó la prestigiosa cantante Marcela Morelo con mucho amor y cariño su infancia y su adolescencia en el Conurbano Sur.

Esto se debe a que la talentosa intérprete cerrara mañana- sábado 13 de julio- a las 21 su gira nacional subiéndose nuevamente al escenario del Teatro Coliseo de Lomas de Zamora en la que interpretará nuevas canciones y clásicos que ya son parte del cancionero popular argentino y la llevaron a convertirse en una de las artistas más queridas y aclamadas por su público. "Con mucho amor para dar. Con mucha música. Con mucho ensayo. Con mucho trabajo para brindar un show re lindo", contó acerca de cómo se está preparando para lo que será una noche llena de emociones e inolvidable.

"Sonará toda una lista de canciones que me vienen acompañando ya hace 27 años desde la salida de "Corazón Salvaje". Todo eso y mucho más porque lo que sucede en los conciertos es hermoso y siempre se arma una energía divina con el público", apuntó la consagrada artista en conversación en exclusiva con el GRUPO DE MEDIOS MEDIATRES.

¿El Teatro Coliseo de Lomas de Zamora es tu última presentación en el marco de esta gira nacional?

M.M: Sí, en Lomas termina esta primera parte de la gira. Además, será un show muy especial porque van a ir mi mamá, mi hermano, gente amiga. Después vamos a hacer un Gran Rex el 26 de octubre, pero ya estamos programando para la otra mitad del año salir de gira y seguir tocando en otras provincias. Esta gira estuvo muy buena. Fuimos a Córdoba, Santa Fé; Paraná, Rosario, Ituzaingó, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca; hoy estamos en Cañuelas. Será un show muy lindo y especial.

Cada vez que te presentas en la zona sur del Conurbano Bonaerense, ¿está presente esa Marcela Morelo de niña y adolescente que soñaba con ser cantante?

M.M: Sabes que sí. Recuerdo que de chica íbamos con mi familia a comer a un reconocido restaurante que estaba ubicado en la Avenida Pavón (Hipólito Yrigoyen); de ir al sanatorio de la Avenida Pavón porque en ese lugar pasaron cosas muy importantes a nivel familiar; y de ir sola con el tren desde Lanús hasta la estación y de ahí caminar hasta la plaza de Lomas para verla cantar a Mercedes Sosa y cuando la escuché cantar, no lo podía creer y me decía "wao". Luego, la vida me llevó un día a su casa, a grabar un tema con ella y siempre se la dedicó en el show que se llama "Jamás te olvidaré". Son muchos recuerdos. Claro al ser del sur conozco bastante de esas épocas. Ahora me toca subirme al escenario de ese teatro hermoso y compartir una noche muy bonita.

En tus conciertos se generan un ambiente lleno de luz entre vos y tu público, el cual cantan a viva voz cada una de tus canciones, ¿cómo lo vivís esos momentos?

M.M: Divino. La verdad es un privilegio de tener canciones que se hicieron populares, que la gente le gusta cantar, compartir, la uso para alguna situación de su vida; incluso mucha gente se anima a decirme lo que le pasó con las canciones, que le hago acordar a la familia, al boliche, a los amigos y eso es hermoso. Después poder cantar juntos es muy hermoso también.

A lo largo del camino de nuestras vidas vamos conociendo a personas que nos marcan, nos impulsan y nos acompañan a ser lo que nosotros soñamos ser en algún momento. En en tu vida, algunas de esas personas influyentes en tu vida carrera artística son tu abuelo, quien fue un destacado bandoneonista en Lanús; y tu compañero de vida y productor Rodolfo Lugo: ¿cuán importantes son estas dos personas para tu carrera?.

M.M: Muchísimo. Todos los días está eso en mí. Con mi abuelo ya es una relación galáctica, aunque tengo unos recuerdos de oro. Después con mi marido tengo el vivir con él que es un maestro, crack, un gran productor, un músico extraordinario y yo tengo la posibilidad de estar con él, de trabajar la música con él y hacer todo lo que hacemos y todo lo que hicimos desde ya hace treinta años. Es un montón. Es una locura de vida juntos.

De hecho con Rodolfo Lugo se conocieron cuando formabas parte de "Cumbia Pop" allá por el año 1991.

M.M: Así es. Después seguimos trabajando cada uno por su lado en otras cosas, hasta que hubo un momento y una chispa que hizo todo y acá estamos compartiendo juntos el amor de la familia y de la música también.

En cuanto a tu abuelo, ¿consideras que el te despertó ese amor por la música?

M.M: Sí. Haber nacido en una casa en donde mi abuelo Santiago tocaba el bandoneón y yo lo escuchaba, pero sin darme cuenta que eso tuvo una influencia muy grande en mi vida a nivel musical. Es como que la música está dentro mío. Después estudié mucho, estudié guitarra durante siete años, teoría, daba exámenes todos los diciembres sacando re buenas notas y todo. O sea, en todo eso tuvo mucho que ver mi abuelo, quien me veía estudiar o me decía: -'Marce, esto tienes que estudiar"; o se ponía delante de mí cuando me hacían cantar. Era como mi productor o director artístico de ese momento. El abuelo tocaba lindo el bandoneón.

En 1997, lanzaste tu primer material discográfico titulado "Manantial"; ¿cuando ingresaste al estudio grabarlo, sentiste que iban a suceder grandes cosas?

M.M: Sentía como un punto de mi vida en donde las cosas que sucedían ya no se podía parar e hizo un efecto de domino de que una vez que mostré las canciones, de que las grabamos con Rodo, se fue dando una sucesión de eventos que hicieron que la cosa empezará a funcionar de un modo que yo nunca me imaginé en la vida porque soñaba con ser cantante. Así que cuando el sueño se empieza a trabajar y el sueño empieza a darse, el trabajo es mucho más grande, debido hay que atender esto y uno se pregunta ¿qué pasó? Esto encendió. A partir de ahí viajé mucho, canté y canto hoy en día, yo digo: -'¡Wao! Que manera de cantar. Yo quería ser cantante y bueno, dale'. Nunca me imaginé que iba a cantar tanto en la vida. Después las canciones están haciendo lo suyo, me abren las puertas, puedo ir a algunos lugares a seguirlas, otras van ya solas y eso es hermosa esa expansión.

De ese primer disco la gran mayoría de las canciones fueron éxitos, sin embargo, puntualmente "Corazón Salvaje" y "La fuerza del engaño", son las canciones más elegidas por los argentinos: ¿cuáles fueron los mensajes que querías transmitir con estas dos canciones?

M.M: No quería transmitir un mensaje. No sé muy bien cómo surgieron las canciones. No es un día dije a ver voy a transmitir algo digamos a alguien y si era a alguien, era a la historia que yo estaba viviendo en ese momento. Lo que sí al cantarlo, quedar grabado y resolverlo, eso se convirtió como una cosa del sentimiento y muchas personas sienten lo que pasa en las canciones. Así que un día empecé a componer muchas canciones, pero eran para mí. Debido a que lo que yo quería transmitir era paz a mí misma, de estar tranquila conmigo misma y escribir lo que yo sentía. Aunque eso hizo convertirme en compositora de canciones, tengo un montón cuadernos escritos y sigo escribiendo porque me encanta.

¿Consideras que los sueños es la llave que abre la puerta hacia el éxito?

M.M: No lo llamaría que te abre la puerta al éxito. Los sueños despiertos, o sea ese sueño que vos decís me gustaría ser tal cosa y uno está despierto, requieren de mucho amor hacia ese sueño, del respeto de uno mismo a eso que vos estás sintiendo, tener la posibilidad y las agallas para perseguir ese sueño y de laburar mucho para conseguir lo que uno siente. Eso te hace sentir bien cuando vos vas día a día porque el éxito no es solamente subirse a un escenario y que me aplaudan, si no que fue un camino enorme que me hizo darme cuenta, en el que cada día lo que uno hace es muy importante para ir cumpliendo ese sueño que uno a veces se dice es imposible, o sea voy a vivir de cantar, viste cuando era chica pensaba yo quiero ser eso, y bueno, anda a hacerlo. Eso es el éxito: ser feliz en el camino. En mi caso fue un camino muy largo y con muchas cosas, ya sean buenas o malas, pero siendo consciente de que cada día es importantísimo para sentirse bien y eso también es el éxito.

Y, ¿hay edad para hacer música?

M.M: No. ¡cómo va a haber edad para hacer música! La música no tiene contraindicaciones; no te discrimina, te deja ser completamente libre; podés elegir lo que vos quieras. La música es aquella que vos quieras para escuchar, para hacer; o el instrumento que vos quieras para estudiar o tocar. Para cantar no necesitas nada, no tenes que ir a comprar a ningún lado. La música es algo de todas las personas y todas las religiones, La música no sabe de límites. Por eso es tan mágica y como vos dijiste antes, la música hace milagros porque es un sentimiento, es parte de nuestros sentimientos, está en otra fibra; entonces te conmueve, te hace bailar, te hace llorar, te hace recordar y te hace siempre amar.

