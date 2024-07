Yeza fulminó a Patricia Bullrich por “ingrata y desagradecida”

El presidente de la Asamblea del Pro, Martín Yeza, cuestionó la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en estas últimas horas dijo que La Libertad Avanza ya absorbió a los votantes del partido fundado por Mauricio Macri y que ella trabajará para que el gobierno sume legisladores en 2025. Yeza la definió como una persona “ingrata y desagradecida” y reveló qué le diría si la tuviera cara a cara.

“Para una organización que le dio tanto como es el Pro, que la puso en un lugar donde ella antes no había estado. Fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta, entonces ahí es donde pienso que hay algo como de ingratitud que no me gusta”, dijo el ex intendente de Pinamar, entrevistado por Luis Novaresio en LN+.

Sostuvo que la ministra de Javier Milei fue ingrata "con mucha gente" y dijo que si la tuviera enfrente le diría: “Pato, dejate de joder, hagamos las cosas normales, no hace falta hacer eso. Sos una buena ministra de Seguridad, no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que al Gobierno le vaya bien”.

Yeza considera que el PRO atravesó una “crisis de liderazgos, una crisis de identidad y una crisis de modelo de gestión” que viene desde 2019, cuando Macri perdió con Alberto Fernández.

“El Pro se fue rompiendo entre 2019 y 2023 y la verdad que en 2019 nadie sentía que había que arreglar el Pro, no estaba al 100% el sentimiento de que hay que destruir y reconstruir el Pro”, recordó.

Luego de la escandalosa asamblea partidaria a los gritos que llevó a Yeza a comandar el organismo, la tensión entre el exintendente de Pinamar y la excandidata presidencial tuvo varios capítulos, con Yeza a la ofensiva.

A principios de mes la acusó de haberse "llevado puesto" el espacio junto al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Hubo una etapa de negación con Mauricio Macri. A la luz de la distancia, habrá estado mejor o peor en la percepción de ellos. Para mí no porque no era necesario. En 2023, entre los dos sacaron 23% ¿A qué costo? Que se llevaron puesto un partido", dijo en ese momento.