Las tasas de caída internanual de ventas en el segmento de Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) no bajan del 10% mes a mes desde diciembre en promedio para toda la industria y esto redunda en un 56,8% de capacidad instalada en uso de la industria entre diciembre y mayo, casi 10 puntos porcentuales por debajo del nivel de todo 2023. Así lo informaron desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) en la presentación de su informe mensual.

"Se perdieron 92.000 puestos de trabajo en lo que va del año, de los cuales 40.000 correspondieron al sector pyme", informó al respecto el economista Martín Kalos, desde el Observatorio de IPA. Aseguró que estamos en un sendero muy peligroso, ya que anticipó que entre 120.000 y 226.000 puestos de trabajo se podrían perder en el sector público y registrado este año, de los cuales entre 47.000 y 87.400 serían pymes.

Señalaron que "las empresas se están preguntando hasta cuándo aguantan en este contexto" y advirtió que podrían cerrar entre 8.600 y 12.000 pymes. "Ojalá esto se revierta y podamos hablar de algún tipo de recuperación", deseó Kalos y enfatizó que "es urgente que el Gobierno tome medidas de política productiva y de desarrollo. Señaló que el resto del mundo está avanzando ene se sentido, pero la Argentina va en un rumbo totalmente contrario. "Deberíamos imitar ejemplo como el de Brasil en materia industrial", dijo Kalos.

El reporte de IPA señala que la economía en mayo tocó piso y empieza a recuperarse de a poco, según los datos estadísticos, pero advirtió que "esto no es homogéneo y la situación actual no es sostenible porque las empresas están teniendo un impacto muy fuerte en sus cuentas y actividad". Y, dijo que, si bien no hubo casi cierre de empresas en el primer trimestre porque las pymes están haciendo todo lo posible para evitarlo, sí se ven distintos síntomas preocupantes, como algunos cierres de cuentas bancarias y bajas de CUITs.

Apuntó que eso se constata, también en la experiencia de las empresas. Y destacó que el trabajo recoge la voz de los dueños de las empresas, no en datos estadísticos. Lo que está pasando es lo que veníamos advirtiendo que iba a suceder desde IPA. Y esto se suma a las suspensiones que tienen previstas las grandes empresas.

Pero lo que más preocupa al sector es que no hay una luz al final del túnel. "Esto, claramente tiene que ver con una decisión política que marca el rumbo de bajar la inflación", dijo Daniel Rosato, director de IPA.

Aseguró que la manera de bajar la inflación a la que apunta el Gobierno es traccionando a la baja el consumo y que, ene se marco, mucha gente se está quedando sin trabajo. "Hay una ideología detrás de esta recesión que afecta a todo el sector productivo y a toda la sociedad", dijo Rosato.

Asimismo, señaló que "no hay política productiva, lo que es muy preocupante porque veníamos de años en los que se estaba recuperando el sector gracias a las políticas que se implementaron a raíz de 2020 hasta 2023 por la pandemia". Pero, si se continúa en este sendero, anticipó que vamos a ver una duplicación de la pérdida de puestos de trabajo seguramente, de los cuales la mayoría van a ser pymes.

Entre 120.000 y 226.000 puestos de trabajo se podrían perder en el sector privado y registrado este año, de los cuales entre 47.000 y 87.400 serían pymes. Podrían cerrar entre 8.600 y 12.000 pymes. Y, desde IPA advierten que, "en menos de un año, estaríamos llegando a lo que hizo Macri en cuatro, en materia de cierre de empresas y estamos en niveles similares de pérdida de puestos de trabajo también".

Lo que preocupa es que los resultados que se están obteniendo están alineados con los planes de gobierno y eso hace que haya poca expectativa de que mejoren las circunstancias.

Paolo Rocca: “Fuimos demasiado optimistas”

El CEO de Tenaris, Paolo Rocca, admitió que fue demasiado optimista con la velocidad en la que podían llevarse adelante las reformas que propone el presidente Javier Milei. “Probablemente fuimos demasiado optimistas al pensar que esto podría hacerse en el corto plazo", aseguró este jueves en una comunicación antes inversores de la empresa.

El empresario se refirió así durante la presentación trimestral del balance de Tenaris. Allí, admitió que la actual situación de la economía argentina "es difícil de controlar desde el punto de vista de la inflación y el equilibrio fiscal”. “Entonces Argentina recuperará credibilidad y acceso al mercado, pero llevará un poco más de tiempo”, señaló Rocca.

El CEO de Tenaris -principal compañía del Grupo Techint- consideró, de todos modos, que Milei conseguirá reducir la carga normativa: “Tenemos muchas esperanzas puestas en el nuevo presidente”, remarcó.

El empresario se refirió principalmente a los avances del gobierno argentino para impulsar la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Para algunos analistas, el titular del grupo esperaba que a esta altura de la gestión de Milei, hubiera mayores novedades en relación a anuncio de inversiones.

La lentitud en las inversiones en Vaca Muerta se suman otros datos negativos a nivel mundial para Tenaris, desde América del Norte hasta Medio Oriente, en la segunda mitad del el año, por lo que algunos analistas anticipan que las ventas caigan hasta un 15% respecto al primer semestre.

Según indicaron agencias internacionales, Tenaris, la principal empresa a nivel global en tubos sin costura para la industria petrolea, advirtió sobre una desaceleración de la actividad de perforación en América en el tercer trimestre después de publicar ganancias calificadas como mediocres por los analistas, en el segundo trimestre.

La compañía registró unos ingresos operativos de u$s650 millones en el segundo trimestre, un descenso del 34% respecto al trimestre anterior y un descenso anual del 54%.

El grupo registró unos ingresos de 3.300 millones de euros en el trimestre informado, en comparación con 4.100 millones de euros en el mismo período del año anterior.