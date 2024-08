La ausencia del bloque de Pichetto hizo caer la sesión en Diputados

Paquete de seguridad y visita a los genocidas

Para sorpresa del oficialismo, la sesión pedida desde inicios de julio que pretendía aprobar paquetes de seguridad, tratados internacionales, y que tenía como plato fuerte las disputas en las cuestiones de privilegio donde enrostrarían con la visita de los libertarios a genocidas en Ezeiza, Venezuela y la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, no consiguió el quórum reglamentario y se cayó.

La gran ausencia de la jornada de este miércoles fue la de la bancada multisectorial que preside Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, los cuales mantenían buen diálogo –al menos hasta este 7 de agosto- con La Libertad Avanza y eran vitales para alcanzar el número de 129 y llevar a cabo la sesión.

¿Qué fue lo que ocurrió? “No había plan de labor y para ellos (oficialismo) somos un bloque insignificante”, comentó a este medio un miembro de Hacemos Coalición Federal. Lo cierto fue que se acordó dar inicio de la sesión a las 12.15 y transcurridos los 30 minutos, el quórum no se había logrado.

Según se supo, el bloque de Pichetto decidió no dar quórum justamente porque se preveía que no estaban resueltos los repudios de la oposición contra los seis diputados libertarios que visitaron a genocidas en la Cárcel de Ezeiza, ni el del oficialismo contra Alberto Fernández por la denuncia de violencia de género llevada a cabo por su exesposa Fabiola Yañez.

Cerca de las 12 horas, los diputados comenzaron a llegar al recinto de la Cámara de Diputados y los ojos estaban puestos en Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.

Salvo la santafesina Bonacci, los cinco que aparecen en la fotografía trascendida el pasado martes se sentaron en sus bancas antes de que la sesión se cayera. Con un tapado rojo y cara de sorprendida, esta última arribó al recinto ya con el anuncio de Martín Menem hecho.

Así las cosas, el horario límite se acercaba y Unión por la Patria junto al Frente de Izquierda aprovecharon que el bloque dialoguista Hacemos Coalición Federal no estaba presente y no dieron quórum. De esta manera, La Libertad Avanza no pudo llevar a cabo la sesión que pretendía aprobar los proyectos impulsados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sin embargo, el oficialismo se encontró con otro problema: el bloque de Pichetto le “marcó la cancha” a Martín Menem y La Libertad Avanza, que venía victoriosa tras hacerse con la Ley de Bases y la Reforma Fiscal, deberá pulir cuestiones con uno de los bloques dialoguistas, a quienes necesita si quiere aprobar leyes de cara al futuro.

Ahora bien, las cosas no quedaron del todo bien. El oficialismo sabe que sin acuerdos y con s bloque de 39 diputados nacionales deberá cuidar los acuerdos hasta para lograr quórum.

Igualmente, hubo otros diputados que estuvieron ausentes fueron José Núñez y Diego Santilli (Pro); Carolina Píparo y Lorena Macyszyn (Buenos Aires Libre); Alberto Arancibia Rodríguez (LLA); y los radicales Manuel Aguirre, Facundo Manes y Gerardo Cipolini.

¿Hay un acuerdo entre Milei y el Bloque K?

El pacto secreto que el peronismo viene tejiendo con el gobierno a través de Santiago Caputo tuvo una primera manifestación fuerte este miércoles en el recinto de Diputados, cuando el bloque peronista se negó a dar quórum para salvar a los libertarios de tener que dar explicaciones por la visita de sus diputados a Alfredo Astiz y otros genocidas.

El primer indicio fuerte de este acuerdo secreto lo reveló este martes cuando contó los contactos de la libertaria Marcela Pagano con los peronistas Germán Martínez y Cecilia Moreau, para ver si podían salvar de la investigación por la visita a las diputados Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. La revelación de esos contactos enfureció a Pagano. Ahora se entiende por qué el enojo.

El acuerdo quedó en evidencia este miércoles a las 12:53, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio por caída la sesión por falta de quórum. En lo que pareció un show concertado, el riojano pedía la extensión del horario para reunir a los 129 legisladores, mientras los peronistas le pedían que se ajustara al reglamento y formalizara la imposibilidad de sesionar.

El macrista Cristian Ritondo trató de explicar que la demora de los legisladores para llegar al recinto se debía a que los ascensores del anexo, donde muchos tienen sus despachos, estaban averiados.

Sin embargo, una diputada, durante la reunión de Labor Parlamentaria, el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, sugestivamente aceptó retirar sus propios proyectos para crear una comisión especial que investigue a los legisladores que visitaron a los genocidas en el penal de Ezeiza, a cambio de apoyar una iniciativa de Silvia Lospennato. "Eso nunca iba a pasar", se burló la legisladora, y agregó que lo que quedaba en pie dentro del temario era un "repudio lavado" que se redactó en la oficina de Menem.

Los miembros del bloque liderado por Pichetto nunca bajaron al recinto y tampoco lo hicieron algunos radicales. Los peronistas permanecían cerca de sus bancas o desfilaban por el salón Pasos Perdidos pero no se logueaban, lo cual alimentaba la sospecha de que su intención era evitar largas exposiciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y la denuncia contra Alberto Fernández, como parte de un pacto secreto con los libertarios.