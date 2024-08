Macri fue muy crítico con el Gobierno y aseguró que “no cumplen acuerdos”

Al expresidente Mauricio Macri no le alcanzaron las dos reuniones en los últimos quince días con Javier Milei. La audiencia pública en el Senado para tratar el pliego de Ariel Lijo y el DNU para otorgarle $100 millones a la SIDE fueron una frontera que no quiso cruzar.

En ese marco, visiblemente molesto, el expresidente animó este miércoles a la mañana un Zoom con gobernadores, intendentes y legisladores nacionales para pedirles que no aprueben el DNU que se trataría en Diputados – y que fue votado en contra al mediodia con el apoyo de toda la oposición-.

“Hace ocho meses que nos boludean. No les cumplen nada a los gobernadores nuestros. Y no avanzaron en la integración. Aparte institucionalmente esto está muy mal”, dijo Macri en el encuentro virtual. “Hay que acompañar lo económico y el cambio pero esto no hay por qué acompañar”, agregó en una breve alocución.

En este sentido le pidió al jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, a Diego Santilli y a María Eugenia Vidal que le informen a la bancada que había que derogar ese DNU. También le planteó lo mismo a los gobernadores – que tienen diputados aliados – para que pueda caerse el decreto.

Sin embargo, a pesar del acuerdo mayoritario en el bloque del PRO, no todos votaron a favor de derogar el DNU. Hubo quienes se retiraron o votaron en contra. Los bullrichistas Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vásquez votaron en contra más el rionegrino Aníbal Tortoriello. A ellos se sumaron dos abstenciones: la de la secretaria parlamentaria del bloque, Silvana Giudici y la de Fernando Iglesias. Por su lado, Hernán Lombardi y Gerardo "Jerry" Milman optaron por retirarse del recinto.

En el caso puntual de Iglesias hasta el martes a la noche desconocía que Macri y buena parte del PRO estaban pensando en rechazar el DNU sobre la SIDE. Y, de hecho, no estuvo de acuerdo, pero se abstuvo como un lugar intermedio.

Como sea, Macri viene juntando bronca hace meses. Tuvo varias reuniones con Santiago Caputo, el asesor presidencial, a quien le reprocha frenar el ingreso de cuadros técnicos del PRO en el Gobierno como Guillermo Dietrich para transporte. Pero siempre termina defendiendo su relación personal con el presidente Milei. A pesar de que sigue quejándose por este tema.

En el oficialismo aseguran que no es así: dicen que hay más de cien funcionarios del PRO, solo que la inmensa mayoría no llegó de la mano del expresidente. Incluso tienen un chat.

El otro tema que enojó a Macri fue la postulación de Lijo a la Corte – por quien mantiene un importante encono y viene hablando con senadores nacionales para evitar que lo apoyen –.

Y el tercer eje que se dio ahora: el tema de la SIDE. Tanto los servicios de inteligencia como la Justicia, en especial la federal (que además tienen intensa relación) son dos de las temáticas donde el expresidente eligió ponerse en la vereda de enfrente del oficialismo.

De hecho, en una de sus múltiples charlas con libertarios dejó un mensaje: “Dejen de operarme”, con relación al manejo, en especial, de redes sociales.