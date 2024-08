Desde el sur bonaerense, Sara Ozuna revoluciona la música local

Por Florencia Belén Mogno.

En la Argentina el circuito de música independiente constituye una de las principales fuentes de talentos emergentes que surgen de diferentes lugares del país para compartir su arte con el público.

En este contexto se destaca Sara Ozuna, una destacada cantante, compositora y docente cuya recorrido musical viene en ascenso. Tal es así que la artista oriunda de la zona sur bonaerense se presentará este 24 de agosto en la Fiesta Aniversario de Quilmes como así también en un show propio en el espacio Club Tucumán de la misma localidad.

En ese sentido, Grupo Mediatres tuvo la oportunidad de dialogar con la artista para conocer más detalles sobre cómo vive los momentos previos a ambas presentaciones y también para saber más sobre su historia.

Una promesa musical para el futuro

Primero que nada, gracias por esta charla y segundo, ¿cómo te encontras en estas horas previas a tus presentaciones y qué nos podés contar sobre tu show en Club Tucumán?

S.O: Voy a estar tocando con mi proyecto solista y con la banda con artistas de zona sur. Y para lo del Club se van a encontrar con mucho rock, fusión, candombe, uruguayo, funk, disco. Voy a estar tocando los temas de mi EP, y algunos covers del rock argentino e internacional. Va a haber un poco de eléctrico y acústico. Así que lo que les espera es una noche llena de música y estamos muy entusiasmados.

Mencionaste que vas a presentar las canciones de tu EP que estrenaste el año pasado, ¿cómo fue el proceso de realización del disco y qué significa para vos el haber podido concretar este proyecto?

S.O: El proceso creativo para armar el disco empieza en una búsqueda en la que empecé a tomar cursos de composición y producción de letra y música. Después tomé un curso que me abrió la cabeza (sic) y empecé a escribir y a tener herramientas y así surgieron dos canciones del EP, y después escribí dos canciones más que las tenía siempre en mi repertorio y amaba tocar y también forman parte de este EP. Y haber logrado este proyecto confirma mi búsqueda en la música. Siento que le puedo dar forma a mi carrera artística ya que hace unos seis años que vengo en búsqueda dentro de la música; sin saber para dónde ir, hasta que me hice cargo de mis estancamientos y empecé a hacer algo para seguir haciendo música. Armé formaciones con músicos de la escena local con los que compartí mi música y empecé a creer en mí otra vez y pensando en que podía hacer algo más mejorando en todo sentido.

Hablabas de una búsqueda y de haber encontrado tu música, a la hora de componer, ¿ cómo llevas adelante este proceso y qué es lo que te inspira?

S.O: Muchas veces necesito una rutina para componer, pero en el día a día y por comodidades no logro mantenerlo. Generalmente en la semana cuando tengo un momento libre, agarro la guitarra para cantar e inmediatamente empiezo a crear. Me surgen tramas melódicas o ritmos que me invitan a jugar y voy grabando en mi celular. Y me inspira el sentimiento en sí. Si estoy pasando por alguna situación particular lo digo en la música y desarrollo ese sentimiento contando la situación y cómo lo llevo adelante y así se va transformando en frases y también en mensajes de cómo seguir. Para mí eso es como un punto de partida y después temas que siempre toco en mis canciones son la naturaleza, la contemplación y Dios también influye mucho en mi vida y también hablo de la paz, del amor y el cuidado personal.

Por otra parte, además de cantautora también sos docente, ¿qué sentís que esa faceta tuya te permite descubrir o percibir respecto a la música?

S.O: Me permitió valorar la cultura y valorar nuestra música. A mí me gusta mucho la música folclórica por ejemplo. Si bien no está en mi repertorio, yo canto folclore también y al ser docente y al haber estudiado, me da la posibilidad de pensarme en otros proyectos o seguir componiendo pero desde otra forma. También es comunicar la música como identidad y aprendí a escuchar música y a interpretarla en mi carrera. Al saber música sé por dónde tengo que ir aunque para lograr eso igualmente soy bastante intuitiva en cuanto a la composición.

A lo largo de este tiempo en el que has llevado una carrera dentro de la música ha sido como artista independiente, ¿cuál es tu reflexión hasta el momento sobre esta experiencia?

S.O: Lo que siento es que hoy en día hay que aprender muchos roles en el camino independiente. Siento que no solo alcanza con ser música, sino que hay que saber comunicar esa música que uno hace: desde subir videos, hablar de la historia, grabarse, editar un flyer, sacarse fotos. Todo eso hace que nosotros como músicos y músicas empecemos a desarrollarnos como nuestros propios productores y es un camino bastante arduo y hay que ordenarse porque es frustrante también a veces no llegar a las expectativas.

Por último, hablamos de todas las formas con las que te relacionas con la música (cantante, compositora, docente), ¿qué representa la música en tu vida?

S.O: Considero que la música es mi compañera y que no existe otra forma de que no exista en mi vida. Siento que la música me eligió y yo también la elijo todos los días y va más allá de ser artista. Es como que me da lo que necesito para sentir y poder descargar o comunicar algo, entonces de alguna manera quiero devolver lo que me genera la música y eso lo hago en los shows cuando estoy arriba del escenario.

Fuente fotografías: prensa Sara Ozuna.