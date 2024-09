El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que la pobreza en Argentina alcanzó al 52% de la población durante el primer semestre de 2024, el nivel más alto desde 2004. Además, sostuvo que la indigencia afectó al 17,9%, un aumento de seis puntos porcentuales respecto al último informe registrado por el Indec en 2023.

Los datos reflejan un promedio entre el primer trimestre, cuando la pobreza alcanzó el 54,9% y la indigencia el 20,3%, y el segundo trimestre, cuando ambos indicadores mostraron una leve mejoría, posicionándose en 49,4% y 15,9%, respectivamente. Según Agustín Salvia, director del ODSA, la situación es "grave" pero todavía no alcanza los niveles críticos de 2001-2002, debido a que el desempleo actual no es tan elevado como en aquella crisis.

Un millón de chicos se va a dormir sin comer en Argentina

Según datos de Unicef, el organismo de las Naciones Unidas para las infancias, sobre la pobreza en el primer cuatrimestre revelaron que "más de un millón de chicos se va a dormir sin comer en Argentina". El informe del organismo supranacional apuntó que en Argentina hay "3,3 millones de hogares en donde viven casi 7 millones de chicas y chicos", y que "un 90% dejó de comprar leche, carnes y otros lácteos", mientras que "más de 1 millón de chicas y chicos tuvieron que saltearse una comida diaria (desayuno, almuerzo, merienda o cena) por falta de dinero (7,4% del total). Entre las personas adultas, esta situación es aún más severa: un 30% tuvieron que saltearse una comida”.

Además, Unicef reveló que, en el primer cuatrimestre de este año, un 52% de los hogares debió dejar de comprar algún alimento por falta de dinero, lo que representa una suba de 11 puntos porcentuales por sobre el mismo período de 2023. Asimismo, un 23% tuvo que dejar de comprar algún medicamento y un 32% debió reducir controles médicos u odontológicos.

El coeficiente de Gini establece que cuanto más cerca del valor 0 se encuentra una población, se daría una situación de igualdad, y cuando su resultado es 1, lo contrario. En el período enero–marzo, el indicador se ubicó en el 0,467 cuando para el primer trimestre del año pasado se hallaba en el 0,446. La brecha entre el estrato poblacional que más ingresos recibe contra los sectores más vulnerables fue de 15 veces. Esta es la cifra más alta desde 2016 y según cifras del ex Ministerio de Obras Públicas, el valor para 2001 era de 0,52.

Producto de una fenomenal transferencia de ingresos, el 70% de los hogares eran pobres en marzo. En el primer trimestre del año se produjo un aumento de la desigualdad vinculada a los niveles de ingresos de la población como nunca antes se había tenido registro desde la interrupción estadística que se reanudó en 2016.

Duro impacto inflacionario en el AMBA

Las familias que viven en el conurbano bonaerense recibieron un golpazo inflacionario en agosto: el precio de los alimentos aumentó 6% y se aceleró fuerte respecto al promedio general proyectado para el mes. Pero si se suman el resto de las variables que definen la línea de pobreza, el costo de vida en la zona más poblada del país se disparó por encima del 8%. Mientras se espera que el Indec difunda una inflación en el orden del 4%, los productos que componen la canasta básica escalaron muy por encima de esta proyección. Las subas evidencian la brecha de realidad entre los barrios y las estadísticas oficiales.

De acuerdo a un relevamiento mensual del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (Isepci) en comercios de cercanía de veinte distritos del conurbano bonaerense, agosto arrojó un aumento promedio de 5,9%. Así, una familia de dos adultos y dos hijos pequeños, que en julio precisaba $ 388.795,47 para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, un mes después necesitó $ 23.285 más para adquirir los mismos productos.

En los ocho meses que lleva el gobierno de Javier Milei, el aumento de estos alimentos llegó al 125,30% en negocios de cercanía en el Conurbano. "En noviembre del año pasado, con $182.905,48 la misma familia de cuatro integrantes, se alimentaba adecuadamente. Este agosto tuvo que sumar $229.175,65 a su presupuesto para sostener igual dieta", sostuvo el informe.

Por otro lado, el valor de la Canasta Básica Total (CBT), que además de los alimentos incluye un conjunto de bienes y servicios indispensables para el funcionamiento de la vida de las personas, subió en agosto 8,63%, lo que equivale un incremento de $ 51.694, para que la familia no caiga por debajo de la línea de pobreza. En agosto, los productos de almacén tuvieron mayores incrementos (8,07%) que los otros rubros, seguido por las frutas y verduras (6,55%), y dejando relegada –como en los meses anteriores- a las carnes, que subieron 2,04%.

"El relato del Gobierno busca instalar una expectativa inflacionaria descendente que no termina de traducirse en una disminución constante. Mes a mes los resultados muestran que los precios de los alimentos no pueden mantenerse en una isla cerrada, en la que no impacten los incrementos incesantes de las tarifas y los saltos en el tipo de cambio, que influyen fuertemente en sus costos", remarcó el documento. En este marco, la "herramienta principal que sigue utilizando la conducción económica para contener los precios es profundizar la depreciación del poder adquisitivo de la mayoría de la población, buscando deteriorar aún más el poder adquisitivo de los trabajadores, los jubilados y las familias que perciben asignaciones sociales". Los alimentos que más subieron en agosto: Polenta 1kg 36,6%, lentejas: 25%, arvejas: 25%, yerba: 21,05%, queso crema: 20,84%, queso de rallar: 16,67%, fideos guiseros: 11,1%, arroz: 10%, yogurt firme: 9,09%, queso cuartirolo: 8,23%, galletitas dulces: 7,14%, leche: 7,14%, harina de trigo: 5,26% y

Pan: 4,76%.