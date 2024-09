Continúa la polémica entre CABA y Provincia por la inseguridad

Por Amado Brancatti

La crítica tenía un dato fuerte: Wolff declaró que “en los últimos cinco años, de los últimos 13 policías asesinados, 12 cayeron en la Provincia de Buenos Aires”.

La estadística fue levantada por el jefe de gobierno, Jorge Macri, que en la red social X posteó la información con el título “La inoperancia de la provincia se cobra la vida de otro policía de la ciudad”, luego de que otro policía de la Ciudad fuera asesinado en Provincia.

Las declaraciones, desde el otro lado de la avenida General Paz, no se hicieron esperar: el ministro de seguridad de Axel Kiciloff, Javier Alonso, dijo que resultaba “triste politizar las víctimas”. Y agregó que las declaraciones de Wolff “atrasan” y que “La gente espera que quienes tenemos una responsabilidad institucional trabajemos seriamente, con frases grandilocuentes no vamos a resolver la seguridad”.

Cuando parecía que todo se calmaba, la polémica volvió al ruedo con las estadísticas sobre los perfiles delictuales que dio a conocer esta semana la Ciudad. En ellas se da cuenta, por ejemplo, de que el 40% de los detenidos tiene antecedentes, y que a su vez la mitad de ellos tiene dos o más procesos en curso.

Con motivo de estos datos, la Ciudad volvió a pedir por una ley de reiterencia: “¿Cuántas veces tenemos que detener a un delincuente para que quede preso?”, dijo Jorge Macri en conferencia de prensa.

Más allá de eso, el dato que trajo nuevamente un conflicto de circunscripciones tuvo que ver con el personal policial de la Ciudad. El informe dio cuenta de que, en 2024, de los 168 enfrentamientos que tuvieron los policías de la Ciudad, 130 ocurrieron en provincia.

Además, se detalló que de ellos 61 ocurrieron fuera de servicio, 66 en viajes a destino y solo 3 en servicio. Y se hizo oficial el número de policías de la Ciudad asesinados: 12 de los 13 fueron ultimados en Provincia, todos en los últimos cuatro años.

Wolff hechó más leña al fuego y agregó que de esos homicidios, “la mitad no tiene detenidos y no hay condenados por ninguno de esos hechos, por eso invito al gobernador a que diga quiénes son los jueces que no fijan condenas y que diga quiénes son los fiscales que no libran procedimiento”.

Desde Bahía Blanca, Javier Alonso respondió que “esos homicidios nos duelen como cada vez que un policía es herido o cualquier víctima o ciudadano que sufre inseguridad”

Y agregó que el jefe de gobierno de la ciudad “no le encuentra el agujero al mate en la gestión y busca culpables en otros lados, pero se tiene que dedicar a su ciudad y hacerse cargo de lo que le corresponde”.