Ménade, un disco que invita a un viaje sonoro y de redescubrimiento

Por Florencia Belén Mogno.

La música tiene la particularidad de ser un arte que permite experimentar viajes internos en los que se produce una conexión diferente con los sentimientos y con la esencia de cada uno. Esto es lo que define a “Ménade”, el nuevo disco de la artista argentina Mitzi.

Grupo Mediatres tuvo la oportunidad de dialogar con la cantante para conocer mas detalles de su nuevo material de estudio. Además, la compositora reflexionó sobre cómo ha sido su experiencia como artista independiente y adelantó cuáles serán sus próximos proyectos.

Mitzi es una artista, cantante y compositora de la Zona Sur bonaerense con una destacada formación académica en música y tecnología que en su proyecto solista fusiona elementos de diversos géneros tales como el pop y el rock, entre otros.

Un disco desde el corazón

Ménade ya es una realidad, ¿cómo estás viviendo la realización de este disco y cómo fue el proceso de construcció del mismo?

Mitzi: La verdad que estoy re contenta con todo lo que es el lanzamiento porque tuvo una recepción increíble, mucho más de lo que yo esperaba. Más allá de la gente que me sigue que suele compartir o interesarse por lo que hago, pero hay muchísima gente que está compartiendo, que se está acercando, y me llegaron comentarios súper lindos. En cuanto al proceso de construcción del disco, fue súper colaborativo porque tengo muchos invitados en el disco tocando, pero también colaboró un montón de gente desde la visual, el arte de tapa, y para la sesión de fotos mucha gente me fue donando cosas de su casa para poder hacer lo que fue la tapa. Hubo gente que colaboró económicamente para poder sacar el disco, para ayudarme a pagar la mezcla y gente que me prestó instrumentos,entonces creo que lo que define al álbum es esta cuestión colaborativa, interdisciplinaria y maravillosa.

Una de las características especiales de Ménade es que es un disco que atraviesa diferentes sonoridades (rock, bolero, post punk), ¿cómo surgió la idea de combinar estos géneros y cómo fue el proceso para encontrar un hilo conductor entre todos ellos?

Mitzi: Yo creo que no estuvo planificado que suceda así, sino que se dio. Creo que el concepto de Ménade tiene que ver con la vuelta a los orígenes o la búsqueda del yo más auténtico, el ser honesto con uno mismo y buscar ser la versión más honesta y más auténtica de cada uno, y yo creo que como artista soy todo eso. Así fue pasando con los diferentes temas, no fue una búsqueda estética consciente de voy a incluir varios géneros distintos sino que creo que tiene que ver con mi formación, mi entorno y lo que soy yo como artista y lo que quiero, la búsqueda o el viaje que quiero reflejar con el disco.

En línea con lo que es tu trabajo creativo, ¿de qué manera llevas adelante la composición de tu musica. Es algo que surge de forma espontánea o se establece alguna rutina previa y qué es lo que te inspira a la hora de componer?

Mitzi: Creo que hay un poco de las dos cosas. Por un lado está esta cuestión de la inspiración que aparece. A veces aparece una frase, una melodía, algo que te cae de no sabes dónde. Pero el tema es que eso sin trabajo, sin sentarse y ponerse a trabajar sobre la idea, o sin un enfoque más activo y más consciente, se pierde. Entonces sí, a veces me pasó que me cayó alguna melodía de la nada, pero generalmente una búsqueda consciente. No tanto en plan de, ‘hoy me siento a componer’ sino que es un ejercicio que suelo hacer a veces escribiendo o a veces sentándome en la computadora. Y respecto a las fuentes de inspiración, generalmente son experiencias personales. Este disco es bastante autobiográfico, pero a la vez son temáticas universales.

Por otro lado y más relacionado con tu trayectoria, ¿cómo fue tu primer contacto con la música?

Mitzi: Creo que desde chica soy de esas personas que nunca no hizo música. Ya desde chiquita componía canciones y es como que toda la vida estuve haciendo música. Entonces el primer contacto fue de muy chiquita, pero porque es una cuestión ya nata. No sé si hubo una exposición directa, sino que más bien es algo como que me acompañó desde siempre, que está en el ADN y andá a saber de dónde viene. Por suerte igual mi familia siempre fue como red para apoyarme en ese aspecto y siempre me incentivó a estudiar, a llevarme a clases particulares y todo ese tipo de cosas.

A lo largo de tu trayectoria te has desempeñado como artista independiente, ¿cómo ha sido esa experiencia?

Mitzi: Esto de ser artista independiente tiene ciertas libertades que no suceden cuando se trabaja con un sello. Si bien no descarto trabajar con un sello, me gustaría, pero creo que no podría hacerlo con un sello muy mainstream, porque hay ciertas libertades artísticas que simplemente no cuadran con la industria. Hay ciertas cosas que hay que relegar o resignar y hay ciertas cuestiones creativas que no estoy dispuesta a dejar pasar.

De la mano de esta reflexión sobre el hecho de ser artista independiente y en consideración de la esencia colaborativa de tu disco, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia de que un artista cuente con un equipo que lo acompañe?

Mitzi: Con respecto a esto de la gente que colabora, yo cuento con una banda en vivo (Los Hologramas) cuando me presento y además de estar tocando, también están en la parte de la grabación. En este último disco colaboraron prácticamente en todos los temas. Entonces tener un equipo con quien trabajar y gente que comparta el amor por el proyecto es fundamental. Por otro lado, también está lo importante de asociarse, de juntarse, de nuclearse, de hacer redes. Yo soy parte de UMI, que es la Unión de Músicos Independientes y de la Red MultiSonora que es una asociación civil que nuclea mujeres y entidades de género que nos dedicamos al audio de una u otra manera y gracias a toda esa gente es que yo también tuve un montón de herramientas.

Por último, más allá del lanzamiento de Ménade, ¿cuáles son tus proyectos para el futuro y qué representa la música en tu vida?

Mitzi: Estoy armando producciones también colaborativas porque me copó mucho la idea de trabajar con otras personas. Entonces estoy armando un par de canciones que van a salir como singles posteriores al disco. Después, también tengo la idea de hacer videos de algunas de las canciones del disco, pero esas son cuestiones un poco más complejas ya que no manejo mucho la parte visual así que necesito asesoramiento y también es mucho recurso y mucho gasto. Y la presentación todavia no tengo fecha, pero es probable que sea en Berazategui en el mes de noviembre y la idea ahora es empezar a mover el disco a tocar todo lo que se pueda.

Fuente fotografías: prensa Mitzi.