Milei llamó a periodistas como “soretes ensobrados"

En el último fin de semana, el presidente Javier Milei renovó sus ataques contra uno de los sectores que figuran en sus principales focos de crítica: el periodismo y los medios de comunicación. Durante el lanzamiento de La Libertad Avanza a nivel nacional sostuvo que en la prensa hay "corruptos, soretes y ensobrados" y, más tarde, apuntó contra los periodistas Ramón Indart e Ignacio Ortelli, entre otros, desde sus redes sociales.

En medio de un clima político tenso y polarizado, el dirigente libertario también cuestionó duramente a FOPEA (Foro de Periodismo Argentino). Consultado por estas declaraciones, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó: "No voy a cuestionar las formas del Presidente; la gente lo votó conociendo su personalidad”.

"Quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes, que nada tienen de trolls, son todos de carne y hueso, pedazo de soretes", aseguró Milei desde el escenario en Parque Lezama, donde celebró la conformación de su espacio como partido nacional. "Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, que les muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos", añadió.

En ese sentido, dijo que los "micrófonos cobardes" vaticinaban que en 2023 iba a "perder por 10 puntos" las elecciones contra el ex candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. En ese momento, el público empezó a gritar: “¡Hijos de puta, hijos de puta!”. El presidente los alentó agitando los brazos y lanzó: “¡Escuchen, periodistas ensobrados, lo que la gente siente por ustedes!”.

La crítica contra La Nación y Ortelli

Después del acto frente a su militancia, el fundador del partido libertario compartió en la plataforma ex Twitter el enlace de una crónica del medio La Nación, al cual calificó de “pasquín” y apuntó contra su presidente, Julio César Saguier, llamándolo por su nombre y lugo por sus iniciales.

Al poco tiempo continuó con su ataque y siguió con uno de los columnistas de LN+, uno de los canales que suele visitar, Ignacio Ortelli. El periodista había dialogado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el ciclo que conduce en Radio Rivadavia y le preguntó si no le hicieron "rudio los insultos" de Milei y su arenga a la gente contra el periodismo. “Como mensaje, no directo al Presidente, ¿te parece que no deberíamos bajar todos un poco el tono?”, le consultó a la funcionaria.

En su raíd, Javier Milei también se dirigió al Foro de Periodismo, acusándolo de avalar presuntas mentiras acerca de La Libertad Avanza. Entre otros ejemplos, mencionó una nota de Ortelli en la que dijo que existía la posibilidad de que no se presentara a disputar el balotaje del año pasado contra Massa.

“Fopea ¿Ustedes avalan cosas como estas? Mentir y ensuciar a una persona hasta arruinarle la vida con tal de tratar de ejercer algún tipo de efecto sobre una elección. ¿Mentir, calumniar, injuriar y hasta el caso de extorsionar es el tipo de tarea que Uds promueven? ¿Tanto les duele la falta de pauta y la pérdida de monopolio del micrófono?", planteó en otra publicación.

"Afortunadamente, la llegada de las redes sociales (las que ustedes quieren regular y así censurar disidentes) los están dejando en evidencia frente a todos”, cerró el economista libertario.