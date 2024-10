Otermín y Molea participaron de la Clase Abierta de la UNLZ que se realizó en la Plaza Grigera

La iniciativa de la comunidad universitaria se efectuó en el marco de la defensa de la educación pública y gratuita, y buscó visibilizar la situación crítica que enfrentan las universidades nacionales en nuestro país frente a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Otermín destacó que “defender a la universidad es defender al futuro. Y defender a la Universidad de Lomas es defender al futuro de Lomas. Por eso acá estamos. Queremos un mejor futuro para Lomas y ese futuro se hace con más educación” a la vez que enfatizó: “En esta plaza nos tenemos que comprometer a estar espalda con espalda. Nos comprometemos con vos, Diego (Molea), y con cada uno de los decanos a invitar a más pibes y pibas a participar de la universidad. Que no quede ningún pibe y piba que no pueda asistir a la Universidad”.

La actividad, organizada por la Federación Universitaria de Lomas de Zamora (FULZ), la Asociación del Personal de la UNLZ (APULZ), la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNLZ (ADIULZA) y los centros de estudiantes de las cinco facultades, convocó a estudiantes, docentes, no docentes, graduados y a la comunidad en general a participar de manera activa en esta jornada.

Por su parte, el rector de la UNLZ, Diego Molea, afirmó que “Cuando nos quieren demonizar como ahora, nosotros vamos a demostrar con la razón, porque nos asiste la verdad, vamos a explicar a cada vecino lo que representa la universidad pública y no arancelada. No creen en la educación, no quieren la universidad. Porque no creen en la movilidad social, ni en lo colectivo, no creen en lo mismo que nosotros”.

Estuvieron presentes también el senador provincial Adrián Santarelli y los decanos de las 5 facultades: Gustavo Naón (Ciencias Sociales), María Fernández Vázquez (Derecho), Néstor Urretabizkaya (Ciencias Agrarias), Gabriel Franchignoni (Ciencias Económicas) y Diego Serra (Ingeniería). Además, el Secretario General de la ADIULZA, Miguel Briscas, se sumó a este importante encuentro.

La jornada tuvo cuatro momentos clave: comenzó con una Radio Abierta, donde se compartieron mensajes y reflexiones sobre la situación actual de la educación superior; luego, de 17:30 a 18:00, se ofrecieron dos clases impartidas por docentes de las áreas de Ingeniería y Ciencias Sociales, cada una dirigida a estudiantes; a las 18:00, se realizó la clase abierta en el escenario principal, que estaba ubicado con vista al Palacio del Municipio; y, finalmente, a las 18:30, se realizó el acto en el que participaron el Rector Diego Molea, los cinco decanos de la UNLZ y el intendente Otermín, quien abordó la importancia de mantener la educación pública como un derecho fundamental.

La Clase Abierta de la UNLZ representó una oportunidad crucial para expresar el rechazo a las políticas de ajuste que amenazan la universidad pública y reafirmar el compromiso de la comunidad lomense con el acceso a la educación como un derecho fundamental.

Desde el Gobierno de la Comunidad, se invita a todos y todas a ser parte de estas instancias de reflexión y movilización pacíficas para reivindicar el rol de la educación en nuestra sociedad.