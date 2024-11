Jaime Veas Oyarzo

"Es el pobre en su orfandad / De la fortuna el desecho. / Porque nadie toma a pecho / El defender a su raza. / Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos"

A continuación nos cuenta cómo es su vida :

"Mi gloria es vivir tan libre/ como el pájaro del cielo; / no hago nido en este suelo / donde hay tanto que sufrir,/ y nadie me ha de seguir / cuando yo remonto el vuelo".

...y en el tema del amor, no deleita con este poético verso; cálido, simple y sencillo de gran belleza:

" Yo no tengo en el amor / quien me venga con querellas; / como esas aves tan bellas / que saltan de rama en rama / y hago en el trébol mi cama/ y me cubren las estrellas":

De El Martín Fierro , su poema narrativo, es decir, una narración que está escrita en verso, estructurada en Cantos, publicada en diciembre de 1872, extraemos estos consejos:

* Yo nunca tuve otra escuela / Que una vida desgraciada; / No se extrañen si en la jugada / Alguna vez me equivoco / Pues debe saber muy poco / Aquel que no aprendió nada".

* Las faltas no tienen límites / Como tienen los terrenos, / Se encuentran en los más buenos, / Y es justo que les prevenga: / Aquel que defectos tenga / Disimule los ajenos ".

* " Bien lo pasa hasta entre pampas / El que respeta a la gente; / El hombre ha de ser prudente / Para librarse de enojos; / Cauteloso entre los flojos, / Moderado entre valientes".

* " El trabajar es la ley, / Porque es preciso adquirir, / No se expongan a sufrir / Una triste situación; / Sangra mucho el corazón / Del que tiene que pedir.".