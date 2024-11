Ludomatic: la banda que revoluciona la escena musical argentina

Por Florencia Belén Mogno.

Al igual que las plantas y ĺas flores, la música brota desde el corazón de quienes dedican su vida a este arte y sin dudas esto es lo que define a la esencia de Ludomatic, la banda argentina que este sábado a las 20:30 se presentará en el espacio Mixar Music en CABA.

En el marco de este show en el que la banda promete inundar los oídos del público con sus melodías atravesadas por el synth pop, entre otros géneros, harán la presentación en vivo de “Miguel Ángel”, su último álbum de estudio y el tercero dentro de la discografía del grupo.

En este contexto, Grupo Mediatres dialogó con dos de los integrantes de la banda Leandro Battaglia y Adrián Fino Crivelli para conocer cómo palpitan los momentos antes del show y para saber más sobre el futuro del grupo.

Ludomatic es un proyecto musical encabezado por el cantautor y guitarrista Javi Loppez (integrante de Juana La Loca) junto a Leandro Battaglia (voz y guitarra), Adrián Fino Crivelli (bajo) y Guillermo Gulberti (batería).

Ludimatic: aire fresco en el escena musical

Primero que nada, felicitaciones por el disco y por la presentación.

¿Cómo viven estos horas previas al show de Ludomatic?

L.B: En las horas previas al show para mí siempre es muy importante tener la energía contenida. El trabajo ya está hecho, entonces ahora es tener el día y lo que cada uno necesite y en mi caso es relajar, comer, estar tranquilo, salir a pasear un poco, despejar la mente y estar con toda la disponibilidad para la noche para poder comunicar lo que queremos comunicar y poder llegar a la gente como queremos llegar, que es compartiéndoles estas canciones hermosas.

A.C: Por suerte estoy bien distendido y enfocado en el show que sería el momento cumbre de lo que fueron estos meses previos de ensayos y preparativos.

¿Cómo se vienen preparando junto a la banda y cuáles son sus expectativas con este show?

L.B: Con la banda nos venimos preparando con muchísimo ensayo. Al haber varios invitados tuvimos que hacer los ensayos divididos también. Muchísimas notas en la tele y en la radio. Y básicamente mucho trabajo previo para poder disfrutar el día del show sin muchas vueltas. El trabajo siempre digo que se hace antes. El día del show se disfruta, el trabajo se termina antes y, en nuestro caso, lo terminamos ayer con el último ensayo que hicimos con uno de los invitados y para terminar de forjar algunos arreglitos de principios, finales e interludios.

A.C: Nos juntamos una vez a la semana desde julio aproximadamente, ensayamos en nuestra propia sala lo cual nos ayudó bastante, y estamos esperando poder desenvolvernos con soltura dentro de nuestro ecosistema.

En cuanto a ustedes y la banda, ¿cómo fue su llegada a Ludomatic?

L.B: Particularmente con Javi empezamos a producir juntos, armamos una productora entre los dos y empezamos a producir bandas emergentes del under de Buenos Aires. Eso nos generó una conexión inmediata en la cual forjamos nuestra conexión musical, eso hizo que después cualquier proyecto en el que participamos juntos sea mucho más fácil ya que, al haber trabajado juntos, hizo que desde ahí pudiéramos hacer cualquier cosa. Hace unos cuantos años que estamos; primero grabando juntos ya que yo grabé bajos, guitarras y coros para algunos simples de Ludomatic y cuando fue el momento de armar la banda para el vivo Javi me convocó, y yo obviamente estaba más que dispuesto.

A.C: Con Javi fuimos colegas en Abducidos, una banda de pop nacional, y desde ese momentos no dejamos de tener hermandad musical y de amistad, por ese motivo le dije que sí a la hora de convocarme.

En ese sentido, ¿de qué manera se desarrolla la dinámica de trabajo de la banda?

L.B: La dinámica de trabajo de la banda es bastante sencilla en el sentido de que Javi es el compositor y generador de todo y este último disco lo produjo él mismo, entonces al tener que ensayar estos temas del disco nuevo, básicamente había que tocar lo que estaba grabado en el disco. Obviamente cada uno con su propia intención, con su propio instrumento y hay una personalidad que se trasluce, pero básicamente es cada uno tocando sus partes y después todos podemos opinar sobre lo que está sucediendo.

A.C: En este momento ensayamos en zona oeste y en los primeros ensayos definimos bien lo que vamos a tocar y luego le sumamos groove con cada ensayo.

Desde un aspecto más personal, ¿cómo fueron los comienzos en la música de cada uno de ustedes?

L.B: Yo empecé a tomar clases de piano a los nueve años hasta los 14 que decidí agarrar una guitarra que estaba en la casa de mis padres Y empecé a tocar la guitarra solo. Después de terminar el secundario fui a la EMC, que es la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires, avalada por la Berklee de Boston. Ahí hice la carrera de músico profesional. Y desde muy chico estuve tocando en bandas de punk rock, siempre tocando en bandas y después ya empecé a incursionar con la producción y grabación, etc.

A.C: Yo le usaba la guitarra criolla a mi hermano, aprendí a afinar solo y como tocaba la canción de Nirvana “Come As You Are”. Después con el bajo, a mi papá justo le ofrecieron unoa buen precio y me lo pudo comprar, un faim jazz bass.

Por otro lado, ¿qxz zz, ué nos pueden adelantar sobre los próximos proyecs de Ludomatic?

L.B:

¿Qué significa para ustedes formar parte de Ludomatic?

L.B: Ahora estamos muy enfocados en la presentación de este disco, que comienza con este show. Hay algunos shows en el interior y vamos a estar presentando este disco por algunos meses, obviamente siempre con el material anterior también, complementando. Y en el transcurso de estos meses que estuvimos preparando este show también, post ensayo, varias veces nos hemos quedado a jugar con los instrumentos y ya empezamos a forjar unas canciones nuevas que todavía no tienen letra, no tienen destino, no tienen por qué existir, pero lo hacen, decidieron existir por sí solas. Entonces creo que en los próximos meses ya vamos a empezar a volver a producir porque también es algo que no podemos evitar, pero durante este verano y los primeros meses del año que viene estaremos presentando este disco y ya se viene pronto el próximo.

A.C: Queremos seguir con todo y de manera que nos sea divertido, seguir haciendo canciones, que seleccionadas varias serán un disco que luego culminará en obra.

Por último, ¿qué significa para ustedes formar parte de Ludomatic?

L.B: Formar parte de Ludomatic para mí es una especie de proyecto ideal porque es encontrar un proyecto en el que uno coincide artísticamente y en el criterio y en la ética de trabajo; aparte el hecho de que seamos amigos ya que trabajar con amigos es muy difícil de conseguir. La dinámica de grupo es muy difícil de lograr, es algo existe o no existe y en este caso, yo con Javi ya hace muchos años trabajamos juntos y somos muy amigos con Fino también, hace muchos años que nos conocemos y con Guille nos conocimos hace unos meses cuando se incorporó la banda y pasó que los cuatro encontramos una unidad y realmente nos divertimos mucho haciendo lo que sea que tenemos que hacer, así que la verdad que estoy muy contento del grupo que se armó.

A.C: Para mí fue tomando más sentido con el tiempo. Javi es un excelente compositor y significa que hay esperanzas sonoras a futuro

Fuente fotografías: PH. Carla Marconi.