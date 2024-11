Personal Civil de la Fuerza Área denuncia malversación de fondos: "Hay una orden de pago por 131 millones para una cancha de césped"

Todo estaría sucediendo en Córdoba en Centro Regional Universitario , Instituto Universitario Aeronáutico. Los trabajadores solicitan la intervención del ministro de Defensa, Luis Petri.

Empleados del Estado, que se desempeñan como Personal Civil de la Nación denuncian en un comunicado una posible malversación de fondos de caudales públicos en la compra de césped sintético para el uso personal de un directivo. Todo estaría sucediendo en Córdoba en Centro Regional Universitario , Instituto Universitario Aeronáutico. Los trabajadores solicitan la intervención del ministro de Defensa, Luis Petri.

En el comunicado aseguran que "como empleados del estado y bregando por la eficiencia de este, por nuestra condición de personal civil de la fuerza área hemos tomado conocimiento de una irresponsable y posible malversación del dinero. Puntualmente, trascendió que había una orden de pago de más de $131.000.000.- (pesos ciento treinta y un millones) en concepto de césped sintético para una cancha de hockey".

Más adelante aseguraron que "los hechos que se describen suceden en el Centro Regional Universitario Córdoba, Instituto Universitario Aeronáutico, dependiente de la Dirección General de Educación de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente a la Universidad de la Defensa Nacional del Ministerio de Defensa".

Los trabajadores explicaron que "el espacio destinado a esa cancha está en obra de aplanamiento en estos momentos y trascendió que la Vice Comodoro González, a cargo de la contaduría de la unidad, habría dicho a todo el que consultó, que eso fue gratis, que la empresa no cobraba por hacer ese trabajo, en se compensaban llevándose cosas del Instituto que ya no se usaban, sin aclarar cuales eras esos objetos que tendrían que equivaler a cientos de miles de pesos y sin constar en el control de cargos bajas del inventario".

Además aseguraron que "la delegada sindical de ATE dijo desconocer los detalles y solicitó hace tres semanas una reunión con el director del CRUC IUA, Brigadier Gustavo Pérez Ortiz y éste nunca le respondió. Otra información que trascendió es que se realizó un pliego y que la Dirección de infraestructura lo calificó como "obra singular", por lo tanto, se regía por lo establecido para la Obra pública y esto habría permitido manejar el dinero con más libertad".

Los empleados públicos denuncian que "las características de este negociado que lo vuelve poco transparente y sospechoso de malversación son las siguientes: 1.- La única persona que juega a ese deporte es la VCom. González 2.- Existe un área de deportes que recurrentemente y durante años ha realizado propuestas a las autoridades del Instituto y de la UNDEF para que realicen alguna inversión, alguna cancha para alguno de los deportes más convocantes de las universidades: vóley, básquet, handball o futsal. Nunca fue consultada la personal civil encargada del área, quien desconoce que exista algún alumno que alguna vez haya consultado de Hockey y menos aún que esté federado. 3.- Tampoco se justifica la inversión, en el sentido que salvo que se participe en torneos de la categoría "A" no es indispensable el césped sintético, la gran mayoría de los clubes arrancan con tierra alisada y pasto natural.

Ninguna otra universidad de Córdoba, excepto la Universidad Nacional de Río IV, está en la categoría "A" 4.- Desde hace años hay una dramática desinversión en el Instituto: - No se adquieren ni renuevan computadoras ni monitores desde hace más de 10 años. Las computadoras, ya que somos una universidad con carreras a distancia, constituyen una herramienta imprescindible, son prioritarias, no así una cancha para uso personal como pareciera ser hasta ahora el predio en cuestión. Alumnos, docentes y demás trabajadores no contamos con elementos necesarios o estos son obsoletos: no contamos con climatización, soportando hasta -7º en invierno y de 44º en verano".

"Amenazan constantemente con cerrar la biblioteca, sustrayendo regularmente mobiliario y restando espacio que es de los alumnos. Periódicamente se inundan laboratorios, aulas, biblioteca, etc. Se ha perdido millones de pesos en material bibliográfico porque no pueden mantener techos de más de 50 años continuos parches, lo que traspasa el agua. La cancha que se pretende construir, por su costo, es extemporánea a las necesidades de la Universidad, y no entra en las prioridades para brindar educación de calidad a los alumnos, ya que la institución es publica pero arancelada, ya que los alumnos pagan", finalizaron.