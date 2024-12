Llega la segunda edición del Festival ESI 2024

Por Florencia Belén Mogno.

Las diversas formas de expresión artística son sin duda una herramienta fundamental a la hora de acercar a las personas a diferentes temas de la realidad social puesto que permiten que los individuos puedan reflexionar y tener una mirada distinta hacia el contexto en el que se encuentran inmersos.

En ese sentido llega la segunda edición del Festival ESI (Educación Sexual Integral) 2024 que se llevará a cabo este domingo en el espacio La Casa del Árbol, en el barrio porteño de Palermo y cuyas entradas anticipadas se pueden adquirir a través del Instagram del evento: @festi.ESI

En ese sentido, Grupo Mediatres tuvo la oportunidad de dialogar con una de sus organizadoras, Magali Ostrovsky para conocer más detalles sobre el proyecto que liderazgo junto a su colega Anahí Balbuena.

Bajo la consigna "El cuerpo como territorio de resistencia", este encuentro busca reflexionar y celebrar la diversidad en todas sus formas. Así, marcado principalmente por un enfoque inclusivo y diverso, el festival se propone como un espacio para explorar temáticas vinculadas a la sexualidad y el placer, entre otras.

Un espacio para la reflexión

En primer lugar, gracias por esta charla. Estamos a pocas horas del evento, ¿cómo ha sido hasta el momento la organización del festival?

M.O: La organización la estamos haciendo en conjunto, el festival es colectivo como fue también el año pasado y se hace con todos los emprendimientos y organizaciones y personas que militan la ESI, o militan la diversidad. La organización la estamos llevando a cabo con Anahí, que es de Montevideo, y que ya vino el año pasado a presenciar el festival. Ahí nos pusimos en contacto, nos conocimos en una primera charla que yo fui a dar a Montevideo. Y lo hacemos pensando en una propuesta en la cual el contexto nos llevaba a pensar una segunda edición que pueda impactar y pueda invitar a un público diverso no abocado solamente a los docentes o a los educadores sino también sacar la ESI de la escuela y llevarla a otro espacio.

Y en base a esto que nos comentas, ¿cómo se desarrolló la organización de las actividades que se van a hacer en el festival?

M.O: Las propuestas que fuimos seleccionando tiene que ver con poder, desde el arte, seleccionar distintas propuestas y que eso pueda llegar a un público diverso. Y quizás viene gente que quizás no sabe muy bien de qué se trata la ESI, pero le interesa la poesía, o le interesa un emprendimiento que va a venir a feriar, o un taller que va a haber o un cortometraje. Entonces, un poco la elección de las propuestas tiene que ver con llegar a un público más diverso.

Justamente en esto que comenas respecto a cómo ustedes pensaron el festival desde el lugar de poder invitar a un público diverso, en consideración de la situación que hay en el país y en relación a las artes, ¿cuál es tu mirada acerca de la importancia que tiene el hecho de poder llevar adelante un festival de estas características?

M.O: A mi me moviliza y me angustia muchísimo el contexto en el cual estamos inmersos hoy en día, este contexto sociopolítico en el cual se busca restringir al máximo todos los derechos, vaciar las políticas públicas, desfinanciarlas, y particularmente con el arte y con la ESI. Entonces este festival de educación sexual integral es una manifestación cultural, es una manifestación de aprendizaje y es una manifestación también política, de alguna forma, con el que hacemos frente y hacemos trinchera colectiva. Proponemos que en este festival se realice una reflexión profunda en cuanto a esto que está sucediendo, pero también, de alguna u otra forma, celebramos la ESI desde el arte, desde el encuentro, desde seguir tejiendo redes y articulando entre nosotros.

Y en sintonía, ¿de qué forma consideras que el arte puede contribuir a que el público pueda acercarse a temas cono por ejemplo el de la ESI?

M.O: Pienso que, de alguna forma, el arte siempre sensibiliza, sea cualquier tipo de expresión artística y por eso también la idea de que en el festival haya diversidad de propuestas. El arte moviliza, sensibiliza temas tan profundos, temas tabú en esta sociedad y que lo siguen siendo realmente y más ahora en este contexto político. Entonces el arte permite visibilizar, mostrar este tipo de temáticas y por eso también intentamos que desde el arte podamos vincular y podamos visibilizar estos temas de otra forma.

Por otro lado, en cuanto a lo que es llevar adelante un festival de estas características en el contexto actual, ¿cómo ha sido para ustedes el hecho de poder concretarlo?

M.O: La primera edición fue pensada antes de que asuma nuestro presidente, entonces quizás tenía otros objetivos, que era un poco visibilizar la ESI, que sea un lugar de encuentro. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que las condiciones fueron cambiando, entonces fue tomando otras dimensiones y empezó a ser como un espacio más de trinchera. En la primera edición era un espacio que abarcaba a todas las edades. Hubo espacios para infancias más pequeñas, infancias un poco más grandes, hubo espacios muy diversos, conversatorios sobre masculinidades, diferentes actividades. Y este año modificamos un poco la propuesta en cuanto a dirigirlo específicamente a adultes y que las propuestas sean diversas y que pueda venir y se pueda acercar a la ESI a toda persona que le interese cualquier experiencia artística y del conversatorio o de la feria que va a haber, y va haber muchas propuestas. Y el objetivo también es ir creciendo e ir buscando otras propuestas, herramientas, dinámicas y actividades como para probar y para ver qué pasa con la idea de siempre seguir militando la educación sexual integral.

En consideración de la realidad que atraviesa la sociedad en el contexto actual, ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuvieron en torno al festival y cómo lograron sobrellevarlo?

M.O El mayor desafío quizás este año es la parte económica, porque este año estamos atravesando un momento económico tan complejo. Pero nosotras queremos garantizar que el festival salga lo mejor posible, más allá de que cada persona que participa de la organización pone su parte. En este caso, con Anahí Balbuena tuvimos miles de reuniones, de encuentros por Zoom, organizando y diseñando cómo iban a ser cada uno de los espacios. Y todos fueron poniendo su granito de arena para esta organización, pero en cuanto a lo económico es un gran desafío porque no contamos con ning tipo de apoyo entonces todo lo hacemos a pulmón y lo hacemos colectivo. Y si no fuese por cada una de las personas que vienen y colaboran, y nosotros que estamos ahí organizando, no se podría desarrollar. Por eso este año decidimos cobrar una entrada mínima la cual nos permita poder financiar este espacio, pero la verdad es que no queríamos hacerlo porque no queremos que esto sea un espacio que excluya, así que por eso aclaramos mucho en las redes y fuimos circulando que, si alguien no puede llegar a pagar la entrada o no puede pagar toda la entrada, que nos escriba que nosotras vamos a anotar a esa persona en la lista y va a poder pasar sin ningún tipo de problema.

Por último, ¿cuál son las expectativas que tienen en torno a lo que va a ser esta segunda edición del festival y qué significa para ustedes poder llevar adelante este proyecto?

M.O: Las expectativas son que la gente venga, que se acerque y le intrigue saber qué va a pasar. Así que es generar esa intriga y esa sorpresa en el público y que la gente también se acerque a la ESI y que el aprendizaje no esté solo en los lugares tan formales, tan académicos sino que se pueda generar en otros ámbitos y también desde lo artístico. Esas son las expectativas y también seguir conociéndonos y seguir agrandando esta red. Y hacer este festival da mucho placer y mucha satisfacción.

Fuente fotografías: redes Festival ESI 2024.