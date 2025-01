“La Pelota Siempre al 10”: las historias detrás de la pasión futbolera

Por Florencia Belén Mogno.

El fútbol se constituye como una pasión que trasciende fronteras y en Argentina sin dudas tiene un lugar especial dentro del “folclore nacional”. En ese aspecto, no solo es el deporte más popular, sino que también une a las personas y despierta emociones únicas.

En este contexto nace “La Pelota Siempre al 10”, un proyecto que apunta a explorar el lado humano del fútbol. De esta manera y marcado por un enfoque autogestivo y el lema “el deporte como una herramienta para contar historias”, esta iniciativa combina el análisis futbolístico con relatos íntimos de grandes figuras locales.

En ese sentido, Grupo Mediatres tuvo la oportunidad de dialogar con el director de esta iniciativa Sebastián Tafuro, para conocer más detalles sobre el origen y la historia del proyecto en el marco del lanzamiento de la novena edición de la revista.

Fútbol, una pasión y un proyecto

¿Cómo surgió la idea de crear “La Pelota Siempre al 10”?

S.T: “La Pelota Siempre al 10” surge, en principio, como un proyecto personal hacia 2017. Comenzó con una cuenta de Twitter, luego una de Facebook y finalmente evolucionó hacia un blog. No solo escribía yo, sino que invitaba a otras personas a formar parte. La idea original era crear un espacio para hablar de deportes, principalmente de fútbol, pero también dar lugar a otras disciplinas. Con el tiempo, el proyecto fue creciendo y tomando diferentes direcciones. Para 2022, ya con la participación estable de Gonzalo Arrese y Emiliano Rossenblum, quienes hoy son parte fundamental de “La Pelota Siempre al 10”, surgió la idea de crear revistas. Al principio, estas eran digitales, y más adelante pasaron a ser físicas. Esta última etapa, en la que estamos actualmente, es la que más nos ha dado visibilidad.

Y en esa línea, ¿qué los motivó a utilizar el deporte como herramienta para contar historias?

S.T: En cuanto al lema del proyecto, “el deporte como una herramienta para contar historias”, siempre he pensado que el periodismo deportivo no es una rama aparte del periodismo general. Como alguna vez escuché al prestigioso periodista Javier Fernández Moores, el deporte puede ser un vehículo para narrar historias que trasciendan lo deportivo. En el fútbol, por ejemplo, se reflejan la política, las problemáticas sociales y las vivencias humanas. Por eso, siempre consideramos que el deporte es mucho más que un partido: es una excusa para contar historias de diversa índole.

¿Qué los llevó a decidirse por la edición de revistas impresas, y qué diferencia encuentran entre este formato y el contenido digital en términos de impacto y alcance?

S.T: En principio, los tres que componemos hoy “La Pelota Siempre al 10” somos unos enamorados del papel. A pesar de tener diferentes edades, siempre nos hemos formado, criado y aún vivimos la lectura como algo que se disfruta en formato físico. Más allá de que hoy, obviamente, se lee en el celular, la computadora o en cualquier dispositivo, el placer de tener un libro o revista en las manos siempre estuvo presente. Al principio, no nos lanzamos directamente a la impresión en papel. Optamos por empezar con una revista digital. Esto se debió a dos factores. El primero fue preguntarnos si había un público dispuesto a dar un paso más allá en el apoyo a nuestro proyecto autogestivo. En ese momento, mucha gente consumía nuestros contenidos, los recomendaba, ponía "me gusta", leía nuestras notas y nos daba su feedback. Sin embargo, pensamos: ¿alguien estaría interesado en comprar un producto que hagamos? La otra razón fue la falta de inversión suficiente, tanto en dinero como en confianza, para apostar directamente por el formato papel. Decidimos ir con cautela y empezar con lo digital. La salida digital tuvo buena aceptación, pero muchos lectores nos decían: “esto podría salir en papel, es muy lindo y está bien diseñado”. Ese tipo de comentarios alimentó nuestro deseo original y nos impulsó a dar el salto al formato físico. En términos de impacto y alcance, la revista digital nos fue bien, pero el papel nos permitió llegar a lugares a los que no habríamos llegado de otra manera. Una revista digital no tiene la misma presencia que una en papel: no la podés entregar físicamente, no podés generar esa conexión a través del objeto tangible. Esa diferencia nos animó a invertir y a ampliar nuestro alcance con el formato físico.

¿Qué criterios utilizan para seleccionar a los personajes del fútbol que protagonizan cada edición, y cómo influyen las historias personales en esa decisión?

S.T: Nosotros siempre decimos que, al elegir una figura, buscamos que haya dejado una huella tanto dentro como fuera de la cancha. Es decir, no solo importa que hayan jugado bien al fútbol, sino que su historia trascienda el deporte. Por ejemplo, muchos de los personajes que hemos destacado han sido grandes entrenadores además de futbolistas. En general, buscamos a personas con un mensaje valioso, ya sea en el legado que dejaron, lo que transmitieron o siguen transmitiendo. Pienso, por ejemplo, en Alejandro Sabella y lo que significó para sus jugadores, quienes hablan de él con admiración por el impacto que tuvo en sus carreras. Otro caso es Marcelo Bielsa, cuya influencia va más allá de los resultados en la cancha. En el caso de Juan Román Riquelme, su trascendencia como futbolista se complementa con su rol dirigencial, a pesar de los riesgos que esto implica. También está Vanina Correa, una enorme talento que tuvo el coraje de enfrentarse a una dirigencia y, por ello, estuvo tres años fuera de la selección. En resumen, nuestra definición es esa: elegir a quienes han dejado una huella profunda tanto en su desempeño deportivo como en su impacto fuera de los límites del juego.

¿De qué manera buscan reflejar una diversidad de voces en cada edición?

S.T: En cada número, lo que nos proponemos es, primero: elaborar un sumario para definir qué ejes o momentos del personaje queremos retratar. Siempre tenemos en cuenta que los materiales suelen tener entre 40 y 44 páginas y que, habitualmente, queremos incluir una o dos entrevistas (aunque en algunos casos hemos llegado a tener tres). Partimos de los ejes principales, y a partir de ahí surgen los nombres de las personas que podrían contribuir. Hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de muchos periodistas, amigos y amigas, que se han brindado para participar en cada número. En general, hemos tenido pocos casos en los que alguien haya rechazado la invitación por diversos motivos. La gran mayoría ha encontrado interesante la idea de formar parte del producto. Siempre consideramos planes B y C en caso de que alguna persona no pueda participar, pero nuestro objetivo principal es reflejar distintos momentos de la figura en cuestión. A partir de nuestras investigaciones, el proceso se facilita, en ocasiones, porque el nombre de un colaborador surge naturalmente, ya que puede estar relacionado con el personaje o haber escrito sobre él en un libro. En otros casos, se trata de investigar y pensar en quién podría encajar mejor para desarrollar la nota que tenemos en mente. Este trabajo en equipo nos permite darle mayor profundidad a cada edición de la revista.

En consideración del público, ¿qué tipo de impacto esperan generar en los lectores, tanto en quienes ya son seguidores del fútbol como en quienes se acercan a través de estas historias?

S.T: Para nosotros es un orgullo enorme haber logrado construir una comunidad de lectores que esperan cada número con entusiasmo. Incluso hay un núcleo de personas que ya coleccionan las distintas ediciones que publicamos, algo que, cuando comenzamos este proyecto de las revistas, era inimaginable para nosotros. Es cierto que cada personaje genera adhesiones puntuales. Sin embargo, también contamos con lectores que valoran el material en su conjunto, más allá del personaje puntual, y eso es algo que nos llena de satisfacción. El impacto que buscamos generar está en esa valoración. Sabemos que algunos números serán más significativos para ciertos lectores y menos para otros, dependiendo de su relación con el personaje, pero el objetivo es que el esfuerzo, la calidad y la búsqueda detrás de cada revista sean reconocidos. Lo que más nos alegra es que cada vez más gente se suma, conoce nuestro trabajo y se interesa por lo que hacemos. Ese es, sin duda, el sueño que seguimos persiguiendo.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos que han enfrentado al gestionar un proyecto autogestivo como *La Pelota Siempre al 10*, especialmente con el lanzamiento de ediciones impresas?

S.T: Los mayores desafíos, sin duda, están relacionados con la cuestión económica. Básicamente, se trata de la capacidad de sostenernos haciendo algo que nos apasiona y que creemos que aporta al periodismo. En 2024, por ejemplo, el salto de precios entre finales de 2023 y el comienzo del nuevo año fue significativo. Esto nos obligó a buscar alternativas, como ajustar costos y lanzar una campaña de suscripciones, que nos permitió mantener el proyecto activo hasta ahora. A futuro, el desafío es lograr una mayor sostenibilidad, que no solo permita reinvertir la mayor parte de lo que ingresamos, sino también generar nuevas iniciativas. La idea es seguir reinventándonos constantemente, manteniendo nuestra identidad, pero explorando alternativas económicas que nos permitan crecer y consolidar el proyecto.

¿Cómo entienden y aplican el lema "el deporte como una herramienta para contar historias" en las diferentes áreas del proyecto?

S.T: La idea del deporte como una herramienta para contar historias es aplicable a todo: a las revistas, a las notas que publicamos en la web y a buena parte de los contenidos más elaborados que hacemos en las redes. Esto va más allá de la cobertura diaria de un hecho puntual, que simplemente relata el suceso. Sin duda, esta perspectiva es el núcleo de nuestro trabajo y se refleja en cada uno de nuestros proyectos.

¿Qué elementos consideran fundamentales para construir la identidad de “La Pelota Siempre al 10” y diferenciarla de otras propuestas relacionadas con el deporte?

S.T: Hoy, la identidad fundamental de “La Pelota Siempre al 10” está en las revistas. No sé si hay otro proyecto similar. Creemos que formamos parte de un marco de literatura deportiva que está en auge y que tiene referentes importantes. Sin embargo, sentimos que ocupamos un lugar distinto con este tipo de revistas, que creemos nadie más está haciendo. Esto nos diferencia de otras propuestas, además de lo que realizamos en la web. Por ejemplo, este año publicamos 120 notas en nuestro sitio, un promedio de tres por semana, con una variedad impresionante en diferentes secciones. Es un esfuerzo que no muchos realizan, sobre todo con las características autogestivas de nuestro proyecto. Aunque no somos un gran medio (ni siquiera mediano, en muchos casos), la identidad que hemos construido con las revistas nos diferencia y nos hace únicos dentro del panorama actual.

¿Qué planes tienen para el futuro del proyecto y qué otros aspectos del deporte les gustaría explorar en próximas ediciones?

S.T: Vamos haciendo camino al andar, pero tenemos muchas ideas. Una de ellas es la posibilidad de desarrollar un libro. Obviamente, seguiremos con las revistas. También nos gustaría explorar el terreno audiovisual, que hasta ahora no hemos trabajado tanto, pero es una idea en la que pensamos. Siempre decimos que lo que no nos falta son ideas; lo que suele faltar es tiempo y manos para llevarlas a cabo. Mientras seguimos avanzando con las revistas, queremos diversificar un poco nuestro trabajo y abarcar otros aspectos del deporte. Por ejemplo, así como logramos hacer una revista sobre una futbolista mujer sin alejarnos del fútbol masculino, creemos que en algún momento trabajaremos con algún deportista que no sea futbolista. Aunque el fútbol sigue siendo nuestra esencia y lo que más nos ocupa, en el futuro queremos expandirnos hacia nuevas historias y perspectivas deportivas.

Fuente fotografías: prensa La Pelota Siempre al 10 y Sebastián Tafuro.