“Tormenta de Fuego”: testimonio visual de las consecuencias del fuego en La Patagonia

El cine tiene la capacidad de transportarnos a mundos imaginarios, pero también puede servir como un testimonio fiel de la realidad. Ese es precisamente el enfoque de Tormenta de Fuego. Incendios en la Patagonia, el documental argentino que llegará al Cine Gaumont el próximo 9 de febrero y el cual pone el acento en una problemática ambiental tan actual como urgente.

En este contexto, Grupo Mediatres dialogó con uno de los directores del film, el cineasta Luciano Nacci para conocer más sobre esta producción que se centra en los incendios periurbanos que afectaron a la provincia de Chubut en marzo de 2021 y sus respectivas consecuencias.

Asimismo, el realizador compartió detalles sobre el desarrollo del documental que llevó a cabo junto a su colega Axel Emilien. Nacci reflexionó sobre el motivo que los impulsó a realizar el documental y sobre la experiencia de hacerlo de manera independiente.

El cine: testimonio de la realidad

El 9 de febrero el documental vuelve a la pantalla grande, ¿cómo están viviendo este estreno de la película en el Gaumont y qué significa para ustedes la presentación en este espacio?

L.N: Estamos súper contentos de que la película se esté proyectando nuevamente en el Gaumont. La estrenamos el 14 de marzo de 2024 y estuvo dos semanas en cartelera. Lamentablemente, durante todo este verano hubo numerosos incendios en la zona de Epuyén, en la zona de Bariloche y, fuera de Argentina, en Los Ángeles. La verdad es que el incendio fue bastante grave. Nos parece importante que esta película se vea para concientizar sobre los incendios, que lamentablemente ocurren todo el tiempo. Si no se toman medidas de prevención, van a seguir ocurriendo y afectando cada vez más a nuestra sociedad.

¿Cuál fue la motivación principal que tuvieron para crear el documental "Tormenta de Fuego"?

L.N: La película “Tormenta de Fuego” surge a partir de los incendios que ocurrieron el 9 de marzo de 2021 en la zona de Lago Puelo, El Hoyo y Golondrinas, muy cerca de El Bolsón, en la provincia de Chubut. Fue un incendio que arrasó unas 14 mil hectáreas, provocó la muerte de personas y destruyó más de 500 casas. Al día de hoy, muchas de esas viviendas todavía no han podido ser recuperadas, y la gente sigue alquilando debido a la compleja situación. Al ver lo que estaba ocurriendo en las noticias, Axel Emilien, quien es el codirector, y yo decidimos tomar el auto e ir a filmar. En un principio, la idea no era hacer una película, sino colaborar. Nosotros hacemos cine y lo que sabemos hacer son películas, así que se nos ocurrió contribuir filmando. Finalmente, terminamos realizando el documental.

¿Qué aspectos técnicos y artísticos destacaron en la producción del documental?

L.N: La película, en general, la hicimos a pulmón y con pocos recursos. Axel y yo nos encargamos de la mayoría de las áreas. Creo que lo más valioso dentro del relato es, justamente, escuchar a las personas contar cómo lo perdieron absolutamente todo y cómo buscan concientizar para que estos incendios no vuelvan a ocurrir. Obviamente, apostamos a una fotografía hermosa dentro de lo terrible, destacando lo que hizo el incendio: cómo arrasó con todo, quemó árboles, mató animales y destruyó viviendas. Gracias a tomas con drones y encuadres más abiertos, la película permite ver la magnitud de la tragedia.

Por otra parte, ¿qué rol desempeñaron los testimonios de los damnificados en la estructura y el mensaje de la película?

L.N: Yo diría que los testimonios de los damnificados son clave, porque sin esos testimonios no habría película. La verdad es que nos abrieron el corazón después de haber perdido absolutamente todo y nos fueron contando las situaciones que vivieron mientras perdían su casa y salvaban a su familia. Por ejemplo, una de las personas que estuvo en el incendio se refugió en una pileta pelopincho junto a su vecina y los hijos de ella. El fuego los rodeó, pero lograron sobrevivir. Hay cada anécdota con respecto a esa tragedia ; cada relato de las personas que vivieron el incendio te emociona. Creemos que es una película que conmueve bastante.

¿Qué desafíos enfrentaron ustedes como directores al representar la magnitud del desastre en el documental?

L.N: El principal desafío que tuvimos al hacer la película fue animarnos a realizar las entrevistas. Es muy difícil acercarse a alguien que perdió absolutamente todo: la casa, quizás a su familia, sus animales, su trabajo, y vos te acercás a hacerle una entrevista. Entonces intentábamos con el mayor tacto posible establecer un vínculo. Hoy en día, con la mayoría de las personas que entrevistamos, somos amigos, colegas, mantenemos contacto y nos pasamos información. La verdad es que, más allá de generar una película, generamos una amistad que creemos que va a durar toda la vida.

Por otro lado, ¿cómo fue para ustedes el hecho de hacer esta producción de manera independiente?

L.N: La verdad es que producir una película de forma independiente se hace muy cuesta arriba porque uno termina poniendo muchos de sus recursos, su dinero, que quizás no tiene, y entonces cuesta mucho llevarla adelante. Más allá de eso, con esto de Argentina —a veces de atar todo con alambre— y con muchas ideas y creatividad, pudimos sacar adelante la película con muy poco personal. Pero esa no es la forma ideal de hacerlo; lo mejor es tener un buen equipo para trabajar. Porque, quiera uno o no, la falta de recursos termina afectando la película. Igualmente, la pudimos llevar a cabo y, por mi parte, estoy súper satisfecho con el resultado que conseguimos. Creemos que es una película que vale la pena ver. Igual, creemos que todas las películas valen la pena, pero esta, en particular, invita a reflexionar y concientizar para que estos incendios no sigan ocurriendo. Porque, si no, se nos va a terminar quemando toda la Patagonia.

Por último, ¿qué expectativas tienen en relación a la película y lo que pueda despertar en el público?

L.N: Con respecto a la película y su estreno, estamos súper entusiasmados de que se proyecte. También estamos ansiosos porque es un reestreno que estamos organizando. Creemos que es una película necesaria, que sirve para concientizar. Y, aunque sea en febrero, cuando mucha gente está de vacaciones, creemos que el público se va a acercar y podrá disfrutarla. Más aún teniendo en cuenta que, justo en estas fechas de verano, se está quemando absolutamente todo. Los incendios en Epuyén son tremendos, han destruido centenares de casas. Entonces, ¿qué mejor momento para concientizar y evitar que el año que viene vuelva a pasar lo mismo? Para el reestreno, ahí estaremos, en la proyección. Además, habrá música en vivo a cargo de Shoni Shed, un colega y amigo que hace rock y música ambiental. Será una experiencia no solo cinematográfica, sino también musical. Y algo importante: la película no solo se presenta. Además de la música en vivo y la proyección, estarán los directores para presentar el filme y hablar sobre él. También habrá espacio para charlar después de la función, si alguien quiere compartir su opinión o preguntar algo. Esa es un poco nuestra intención.

Fuente fotografías: entrevistado Luciano Nacci.