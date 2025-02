La masividad de las redes sociales: el caso de Coherencia Por Favor

Por Florencia Mogno.

La redes sociales, a lo largo de los últimos años, se consolidaron como espacios de debate, de interacción y creación de contenidos y se han convertido en un fenómeno en constante crecimiento. Así, estas plataformas se presentan como alternativa y, de cierta manera, llegaron para cambiar las formas de comunicación.

Dentro de este contexto se encuentra el proyecto “Coherencia Por Favor” el cual funciona a través de redes sociales tales como Facebook e Instagram y en los que se plantea la interacción entre los usuarios a partir de diferentes tópicos.

Con más millones de seguidores y de visualizaciones, la página se instaló como una forma de instar al debate en escalas mucho más grandes que a las posibilidades que se ofrecen dentro del mundo de los medios tradicionales.

Grupo Mediatres dialogó con el creador del proyecto Sebastián Abramovich, para conocer más detalles sobre el mismo. A su vez, también hizo un repaso por el proceso de creación de la página y por el desarrollo y el alcance que ha logrado hasta el momento.

La expansión de las redes sociales

¿Cuál fue el propósito inicial de la creación de la página y cómo fue su surgimiento?

S.A: La página nació hace siete años con el simple propósito de poder tener más opiniones para tomar decisiones. Tenemos una agencia de publicidad muy orientada a política y queríamos cruzar nuestra intuición con una investigación que pueda ser verdaderamente creíble y con muchos más encuestados que un simple focus group.

Empezamos en Facebook, como todo el mundo, en esa época no existía instagram o no estaba en nuestro radar.

A lo largo de los años Coherencia Por Favor ha presentado un ccrecimiento importante, ¿cuál o cuáles consideras que son los motivos detrás de esa expansión?

S.A: Creo que la clave fue el hecho empezar a expresarnos muy informalmente sobre temas que no se hablaban en esos espacios. Las redes en ese momento eran para encontrar amigos o ver fotos de la gente que seguíamos. Nosotros empezamos a poner letras y datos y malas palabras, todo diseñado como un medio formal, pero con la inocente rebelión de incomodar.

Y para vos como uno de los creadores, ¿cómo es el hecho de ver ese crecimiento y de la interacción y el debate que se da al interior de las páginas?

S.A: Es adictivo ver cómo se expanden los mensajes, cómo se multiplica el alcance y cómo un simple meme o frase se popularariza a una velocidad incalculable que no reconoce fronteras, idiomas sí, cultura tal vez, pero vuela de persona en persona y da la vuelta al mundo en pocos minutos. El efecto es sorprendente y atractivo.

¿De qué manera orientan los objetivos de la página?

S.A: Tratamos de entretener, informar, darnos gustos y tomar conciencia de ciertos comportamientos de las masas que dejan rastros de información de los cuales podemos aprender para comunicar mejor y entender tendencias, modos y por sobre todo: encontrar cosas que creíamos que no se podían decir, pero que se pueden.

Por otra parte, ¿de qué forma abordan la información que reciben o que utilizan para la creación de contenidos en Coherencia Por Favor?

S.A Es un proceso simple: vamos a medios grandes tradicionales a verificarlo o bien lo investigamos en webs de chequeados de data. Hemos cometidos muchos errores al principio. Las redes son anárquicas, espontáneas y pasionales y no hay que dejarse llevar por la emoción de una primicia sin antes investiga un poco.

En cuanto al tema de medios tradicionales y digitales, ¿cuál es tu mirada respecto de las posiciones de ambos? ¿Creés que hay una cuestión de reemplazo de uno respecto del otro?

S.A: No. Para mi no se trata de reemplazar, sino que hoy es más bien un complemento. Es cierto que que la televisión, la radio y los diarios han perdido muchísima audiencia, pero siguen siendo los medios por los cuales sigue habiendo periodistas. Una cosa es publicar un meme que interpreta una noticia con un tono irónico y otra cosa es la noticia en sí. Hoy se complementan. Twitter está lleno de videos de medios tradicionales porque ningún twitter, por ahora, salió a hacer el trabajo a la calle de un periodista y un camarógrafo.

Y en el caso particular de las redes, ¿cuál es tu mirada sobre su rol y sus características?

S.A: Las redes son un medio desorganizado y amateur en muchos sentidos, pero son el medio más importante que hay hoy en el planeta para entretenernos e informarnos de todo un poco. No digo que sea así para siempre. Seguramente todo esto evolucione a otra cosa, mejor o peor, no lo sabe nadie. Pero seguramente vamos a pasar más tiempo mirándolo que a un televisor.

En cuanto a Coherencia Por Favor, ¿cuáles son tus expectativas en relación a la misma? ¿Buscarías qué tuviera un “carácter” más formal?

S.A: Por ahora es una página bastante amateur. No sé si quiero que se “profesionalice”, aubque si me gustaría poder abrirla en otros países, pero la idiosincrasia de cada cultura y cada nacionalidad traería complicaciones que impedirían replicarlo, por lo cual se necesitaría adaptarlo y re fundarlo en cada lugar. Por otro lado, monetizar sería un sueño. No nos gusta mucho tener que mostrar un producto o un servicio, nos encantaría lograr que las propias redes nos paguen por alcance o visualización, eso sería ideal y acorde al mérito de viralidad de cada uno.

Por último, ¿qué le dirías a alguien que quisiera lanzarse al mundo de las redes con un proyecto como el que vos iniciaste con Coherencia Por Favor?

S.A: No suelo dar consejos porque no soy nadie para darlos. Yo perdí la cuenta tres veces y las tres veces arranqué de cero y acá estamos, con más de dos millones de seguidores y millones de visualizaciones por mes entre Facebook e Instagram. Creo firmemente en hacer algo con pasión e insistencia durante un período irracional de tiempo. Creo que la tenacidad de la paciencia y la convicción son más fuertes que toda tendencia, consejo o racionalidad.

Fuente fotografías: lagacetaunam y BBC.