Bronca en el campo contra el Gobierno: "Es mentiroso y psiquiátrico"

Luego de que el presidente Javier Milei advierta al sector que "liquiden, porque en junio vuelven las retenciones", el productor agropecuario y el expresidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, aseguró que el Gobierno es "mentiroso y psiquiátrico" y que “está extorsionando a los productores” .

El campo continúa en guerra con el Gobierno y consideró que “lo que están haciendo ahora es una fantochada, lo hacen para tratar de que no explote la economía antes de las elecciones. No le tengo confianza, ojalá me equivoque y avísenle al campo que tiene que exportar”.

El máximo mandatario indicó que “fue una mentira que iban a bajar las retenciones” y catalogó al Gobierno como “anti productivista". “Este grupo económico de timberos lo que necesitan es juntar para los primeros días de junio u$s400 millones”, indicó el productor en Radio Splendid.

Sumó que al Gobierno “le importa un carajo la producción y los productores” y que “están haciendo desaparecer a los pocos productores que quedan y la mayoría de los productores están condicionados”.

Por último, apuntó contra el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y afirmó que lo ve "más como vocero del Presiente que como representante de los productores".