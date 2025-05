Ruben y La Nueva Defensa: canciones para compartir emociones

Por Florencia Belén Mogno.

El regreso de artistas a la escena musical siempre genera expectativas. En muchos casos, el retorno no solo tiene que ver con el deseo de revivir una pasión artística sino con la necesidad de transformar ese tiempo fuera en algo nuevo y auténtico.

El ámbito musical argentino es testigo de diversas propuestas que exploran desde el rock hasta los géneros más eclécticos, pero hay algo especial en las composiciones que nacen de experiencias personales y emociones profundas. Las letras que surgen en estos contextos cuentan historias y además funcionan como puentes entre el artista y su público, e invitan a los oyentes a recorrer sus propios recuerdos y sentimientos.

En este panorama es donde el artista Rubén Trevissan, después de un tiempo alejado de los escenarios, decidió retomar su carrera bajo el nombre de Rubén y La Nueva Defensa. En diálogo con Grupo Mediatres, el músico habló sobre las razones que lo impulsaron a regresar con nuevas canciones cargadas de significados personales.

Un retorno triunfal

Después de un tiempo alejado de la escena, decidiste volver con este proyecto. ¿Qué fue lo que te impulsó a retomar la música y subirte otra vez a un escenario?

R.T: Siempre quise volver con la música porque me di cuenta, con el tiempo, que es lo que amo desde lo más profundo de mi ser.

Sentía una sensación de vacío que siempre me llamó la atención, y lo charlaba con amigos que habían dejado por completo de tocar y se dedicaban a la familia y al trabajo. Les pasaba lo mismo que a mí. Pero también lo charlaba con mi padre, en algún momento que nos encontraba solos. Recuerdo que él me acompañaba en algún viaje de trabajo al interior y, mientras viajábamos (música y mate de por medio), charlábamos de todo un poco. Una de las grandes charlas eran los proyectos de él, sus creaciones, su música. También hablábamos de mí, de mi familia, del trabajo y la inspiración que ya no tenía, un tema que yo pensaba que se me había terminado, que se había acabado en mi vida, porque hacía muchos años que no componía nada, ni siquiera agarraba el instrumento porque no me llamaba la atención. Era un momento hermoso, porque todo lo que hablaba con él, en la mayoría de las veces, siempre tenía una respuesta acertada en mi vida. Porque estaba hablando con la persona que me entendía por haber tenido esa misma sensación alguna vez en su vida. Él fue la persona que me dijo que todo estaba dentro mío, que la inspiración no se fue, que solo estaba escondida, dormida, debido a todas las responsabilidades como padre, jefe de familia, por estar sumergido en hacer mi casa para darle lo mejor a mi familia. Él me entendía, y sentía que había vivido lo que yo estaba viviendo. A partir de esas charlas entendí firmemente que, en cualquier momento, florecería. Así fue que comencé a sentarme con la guitarra y comenzar a tocarla para tararear melodías. Melodías que han quedado muchas en el “baúl de las sin terminar”, y muchas otras que hoy forman parte de un disco. Hoy sigo adelante, llevando el gen en mi sangre, el gen que heredé de mi padre. Una cuerda que siempre resonó dentro mío y que recorre todo mi ser. Una flama que siempre estuvo encendida en lo más profundo de mi corazón. Una llama que se mantiene baja y que, cada tanto, se intensifica recorriendo mis venas desde mi corazón, generando nuevas melodías, muchas de las cuales quedan plasmadas en canciones que daré a conocer, entregándolas al universo para el ser que las necesite escuchar.



¿Cómo estás viviendo este presente musical?

R.T: Hoy tomo todas las experiencias vividas a mi favor, ya que conozco gente que la pelea como yo, gente que está del otro lado. Lo tomo con mucha más responsabilidad, sabiendo que la música me lleva a conocer lugares y personas maravillosas. Por eso es que, desde el 2023, comencé a darme a conocer.

Tus canciones mezclan hard rock, baladas y blues, pero también tienen un fuerte componente emocional y testimonial. ¿De qué manera combinás estos elementos?

R.T: Yo creo que la música llega a todos lados. Muchas veces no somos conscientes del poder que tenemos en nuestras manos, narrando historias o hechos históricos que pasaron en nuestra Argentina. Pienso que la narración tiene que ir de la mano de una melodía acorde a los hechos, dependiendo del punto de vista, claro. Pero una canción tiene que tener un contenido, un mensaje claro, que se sienta presente al escucharla.

Cada una de mis canciones habla de un tema en particular. Le canto a la vida, a hechos que ocurrieron en el pasado. También le canto al amor como padre, a mis amigos, la familia, o canciones que le hice a mi padre.

A la hora de crear tu música, ¿cómo llevás adelante este proceso y qué es lo que te inspira?

R.T: A la hora de hacer una canción, generalmente lo hago en el estudio que tengo en mi casa, pero también fuera de allí. Me gusta agarrar la guitarra y ponerme a indagar entre notas y acordes algo que me llame la atención. Esto casi siempre me pasa cuando me voy de viaje, que, por cierto, trato de hacerlo bastante seguido, porque me ayuda a despejar la mente y a encontrarme conmigo mismo. Generalmente, mis creaciones en mi hogar se generan por las noches. No sé por qué, creo que por la paz y tranquilidad que encuentro al estar solo con mi guitarra, y una vez que tengo la canción, busco el tema del que hablar en ella, armando cada oración, conjugando las palabras correctas para dar a conocer el mensaje.

En relación a tu historia, ¿cómo empezó y cómo ha sido tu vínculo con la música?

R.T: Mi vínculo con la música es muy fuerte, ya que vengo de familia de músicos, así que traigo muy arraigado el gen. A pesar de que de muy chico siempre escuchaba música en casa, recuerdo cómo a los cinco o seis años, que mis padres escuchaban muchas canciones folclóricas. Recuerdo que, cuando tenía ocho años, mi padre me enseñaba a tocar el bandoneón. A mí me costaba mucho aprenderme los acordes de ambos lados del instrumento, abriendo y cerrando el fuelle. Parecía tan fácil verlo tocar el fuelle a mi padre con tanta facilidad que me daba ganas de hacerlo como él. Sin embargo, cuando empecé a conocerlo, me di cuenta de que es un instrumento complejo para mí. Así que me incliné por la guitarra, que también él me enseñó los primeros acordes. Luego tomé clases particulares con la guitarra, mientras entraba al coro de la iglesia cerca de mi casa, cantando y tocando el instrumento. Así arrancó mi vínculo con la música.

Por último, de cara al 2025, se vienen nuevos lanzamientos y presentaciones en vivo. ¿Qué pueden esperar quienes aún no escucharon a Rubén y La Nueva Defensa?

R.T: Nos estamos preparando con la nueva formación de “La Nueva Defensa” para presentar una banda con presencia, afianzada y potente, con canciones que van desde baladas pasando por canciones con bases de blues, y con un estilo hard rock. Canciones que hablan de todo un poco: vivencias personales, situaciones sociales, canciones que hablan de las cosas más importantes de esta vida. El 2025 viene con nuevas canciones subidas a las plataformas digitales, con sus video clips y algunas presentaciones en vivo en Capital y alrededores, que estaremos dando a conocer.

Fuente fotografías: prensa Rubén y La Nueva Defensa.