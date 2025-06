Caso Fariña: Procesamiento judicial y maniobras bancarias: una causa que compromete al sistema

Redacción especial.

En los últimos días se supo que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, dictó el procesamiento de Leonardo Fariña, de seis empleados y clientes de un Banco internacional que opera en la Argentina en contexto de una investigación por presuntas operaciones de “lavado de activos”.

En medio de un escenario judicial complejo, la investigación avanza con implicancias que alcanzan tanto a empleados como a clientes de la entidad financiera con cifras millorias.

El expediente alude a “la omisión de reportes de operaciones sospechosas al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera (UIF), falsificación de formularios y manipulación de oficios judiciales”

En diálogo con Grupo Mediatres, una de las personas procesadas, quien pidió preservar su identidad, brindó detalles sobre el impacto jurídico y personal que le generó la situación, la falta de controles internos del banco, las operaciones presuntamente irregulares, y la expectativa puesta en la intervención de la Cámara de Apelaciones.

Datos del caso

La causa ya se encuentra avanzada, ¿qué relevancia tiene el procesamiento del juez en términos jurídicos y qué impacto puede tener en la causa?

Respuesta: El impacto es fuertísimo. A mí me afecta de múltiples maneras. El auto esta recurrido por mis letrados. Advertimos que hay muchas injusticias adentro del proceso y que incluso van a seguir cayendo personas inocentes, muchos clientes del banco y empleados y va para arriba dentro de los cargos jerárquicos. Y nosotros estamos siempre del lado de la verdad.

Según la información que trascendió, los acusados/procesados también incluyen empleados y clientes del Banco, ¿cuál es la situación actual de cada uno?

Respuesta: A algunos clientes les usaban el nombre para hacer operaciones de los cuales no tenían conocimiento, por ende, fue sin su

consentimiento. Con la documentación

original podían hacer todas las operaciones que quisieran. Presumimos que hay alguien con mucho conocimiento interno del banco y su funcionamiento involucrado. A su vez, mis letrados descubrieron que existía un sistema que mediante su manipulación, superponiendo dos operaciones con plazo de

48 horas al no completar el primer requerimiento y esperar hasta el segundo requerimiento de otras 48 horas por unica vez, este “truco” permitía que se apruebe.

¿Podría explicarnos más detalles sobre cómo funciona este tipo de maniobra que se encuadra dentro de la causa y por qué encuadra en el delito de lavado de activos?

Respuesta: El origen de los fondos todavía no se determinó, tampoco se investigó aún. Lo que hacen es tomar cuentas que estén habilitadas para realizar operaciones de comercio exterior y que, de alguna manera, personal interno del banco consiguió manejar las cuentas y operaciones sin necesidad de consultar a su titular.

Han mencionado que las operaciones se hicieron sin un control adecuado de la documentación. ¿Cuáles son los controles que deberían haberse implementado?

Respuesta: Por lo pronto, todos los controles de “lavado de dinero” que no se realizaban o se pasaban por alto y que hubo personal que reconocieron que no tenían tiempo suficiente para controlarlo y que recibían presiones para que salga una u otra operación, independientemente si estaba informada o no como sospechosa.

En el caso de los clientes, ¿cuál es su situación dentro de la causa?

Respuesta: Están procesados y recurrido a cámara. Hay mucha gente involucrada y esto recién empieza.

¿Podrías contarnos qué relación tenías con la entidad y con los empleados involucrados?

Respuesta: Yo era cliente del Banco, nunca realicé una operación de comercio exterior con esa entidad. Y ahora estoy sufriendo un perjuicio gigantesco ya que no puedo realizar operaciones.

Ahora que enfrentas un procesamiento judicial, ¿cómo estás llevando adelante tu defensa?

Me estoy defendiendo con la verdad, con la frente en alto. Pero el perjuicio que me

ocasionó el Banco es inconmensurable. A su vez], me afectó en mi vida privada, mi salud, mis circunstancias personales y ahora tengo que cargar con esta marca/rótulo sin haber hecho para estar en esta situación. Repito, el perjuicio es mucho más grande que solamente soportar la imputación penal

y el costo de mis letrados.

Por último, ¿qué rol tiene la Cámara de Apelaciones en este caso?

Respuesta: La Cámara de Apelaciones hoy tiene la potestad de poner las cosas en su lugar y orientar la investigacion a quienes tuvieron el dominio del hecho.

Fuente: informes oficiales