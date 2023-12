Leonor Manso sobre “Cae la noche tropical”: “Son vínculos humanos totalmente reconocibles”

Por Agustín Ochoa.

En la versión escénica de la última novela de Manuel Puig “Cae la noche tropical” expone las miserias de cuatro mujeres, dos de ellas hermanas, al punto de poner en descubierto la sordidez de cada una de sus almas. Al mismo tiempo, muestra a la vejez como la “edad épica por excelencia de la vida” y al afecto como “una necesidad para paliar el absurdo del mundo”.

Manso y Pelicori componen a dos hermanas entrañables radicadas en Río de Janeiro, en la que evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven protagonizada por la talentosa actriz Eugenia Guerty. “Son vínculos humanos totalmente reconocibles en cualquier lugar”, explicó la queridísima actriz Leonor Manso acerca de la trama de “Cae la noche tropical” en conversación exclusiva con La Tercera.

En concordancia con la queridísima actriz, el autor de la obra, Manuel Puig, subrayó: que “el tema fundamental de su novela es el afecto”. “En la vejez crece el ansia de afecto. Cuando no se puede más planear el futuro, se eleva la necesidad de afecto, de entregar afecto. La actividad última, casi única, es afectiva”, profundizó.

El espectáculo estrenado en el 2018 recibió una excelente repercusión de crítica y público que, desde entonces, viene agotando casi todas las funciones. “Es una obra que amamos mucho y hace un tiempo ya la hacemos. La hemos llevado a varios lados, como por ejemplo a Miami, Montevideo con una muy buena aceptación de parte de los espectadores”, comentó Leonor Manso.

No solamente Manso protagoniza “Cae la noche tropical”, sino que también la dirige. “Hice la reposición porque el director original está en España y él me pidió que la dirigiera acá. Pablito Messiez es el director de la obra. Le digo “Pablito” porque es más joven que yo y lo dirigí en ‘Esperando a Godot. Así que cuando él se tuvo que ir nuevamente a España, me dijo que me dejaba a cargo del espectáculo”, contó.

Además, reveló lo que más disfruta de hacer esté espectáculo escénico. “El juego. Lo que pasa siempre. A los años que tengo sigo jugando. Yo soy tal, dale, y vos sos fulano de tal, tal cual como ocurría cuando uno era chico. Uno juega al fondo como cuando éramos unos niños, por supuesto con una responsabilidad de adulto”.

Con las destacadas actuaciones de Manso, Pelicori y Guerty, “Cae la noche tropical” se presentó a sala llena en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda. “Fue una función especial porque la sala del Roma es grande y estaba llena y notamos que el público enseguida se conectó con las actrices y con lo que ocurría en el escenario. Eso es un ida y vuelta en el teatro; entonces en la medida que pasa eso todo crece. Fuimos muy felices”, finalizó.