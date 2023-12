Luego de varias idas y vueltas, finalmente este domingo se llevaron a cabo las elecciones en Boca Juniors para elegir las nuevas autoridades, y Juan Román Riquelme se convirtió en el nuevo presidente de la institución xeneize, tras imponerse por más del 60% ante la fórmula opositora compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

El histórico enganche multicampeón con Carlos Bianchi, uno de los máximos ídolos de la historia del club superó de forma arrasadora a la fórmula integrada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri

Las elecciones en Boca fueron históricas, ya que contaron con la participación de 43.367 votantes: así se marcó un nuevo récord, ya que el anterior registro máximo había sido en 2019 como 38.363 socios que se habían acercado para sufragar.

Además, de los 13 mil socios que había denunciado la oposición como irregulares en el padrón de Boca, 6.800 fueron los que asistieron a votar bajo veedor de la Inspección General de Justicia (IGJ)

."Vamos a ganar, no tengo dudas. La gente a mi me quiere mucho, yo al hincha lo quiero mucho. Voy a morirme bostero igual que ellos, y hoy es un día en el cual tenemos que disfrutar. Por eso deseo que venga mucha gente a votar. Las carpas son una maravilla y es un lujo que estemos pasando este día. Hoy a la noche me imagino comiendo asado, festejando", había asegurado Román durante la tarde, confiado en que el pueblo “bostero” le daría su aval.

"Creemos que este número es suficiente para reconocer que hemos perdido", dijo el candidato opositor. Luego, agregó: "Los pedidos que hicimos en la Justicia fueron para cuidar al socio de Boca", aseguró Andrés Ibarra, candidato macrista quien paso seguido desacreditó el triunfo de Riquelme al expresar que “las cosas que vimos y que hoy quedaron demostradas en esta votación con la clarísima diferencia de esas mesas que pedimos que se eliminen de la votación demuestra que hubo un manipuleo".

A lo largo de varias semanas, las elecciones en Boca tuvieron diversas intervenciones judiciales que tuvieron que ver con la impugnación de, supuestamente, 13 mil socios que fueron observados por la Justicia a pedido de la oposición y, además, con diversos reclamos en la Justicia que pedían, entre otras cosas, retrasar la elección. Juan Román Riquelme se cargó la campaña al hombro y, en cada una de las entrevistas brindadas, sostuvo que el deseo final "es intervenir el club".

Mucho más temprano, en un llamativo momento, se había acercado a votar el presidente de la Nación, Javier Milei que fue abucheado por los hinchas y los socios del xeneize, pero solo estuvo 10 minutos en las instalaciones. Por su parte, Mauricio Macri viajó al exterior y no pudo ser parte del proceso eleccionario.

La disputa política en Boca no solo significó el triunfo de Juan Román Riquelme en ese club, sino también desde diversas instituciones se tomó como un freno al avance de los proyectos de Sociedades Anónimas Deportivas que quiere instalar tanto Javier Milei como el propio Mauricio Macri en el fútbol argentino.