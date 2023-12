El documento emitido por la Confederación General del Trabajo (CGT) no dejó conforme a todos los actores sindicales. En efecto, el comunicado, con el rimbombante título de “El ajuste lo paga el pueblo”, no se encontró con un generalizado entusiasmo entre las filas gremiales.

"Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que no son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje, me voy a ocupar, esta vez, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que digamos, no se escape y vaya a cana", aseguró.