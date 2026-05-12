Caputo y Adorni recortan fondos para trasplantes, salud y educación

El mega ajuste fiscal del Gobierno nacional ya empieza a mostrar una cara mucho más sensible que la simple discusión contable del déficit cero. Detrás de una decisión administrativa firmada por Luis Caputo y Manuel Adorni se esconde un recorte de $2,8 billones sobre 211 programas estatales que impactan de lleno en áreas críticas como salud, trasplantes de órganos, prevención del cáncer, acceso a medicamentos, educación y asistencia social. Mientras la Casa Rosada celebra el superávit financiero, en hospitales, provincias y organismos públicos crece la preocupación por el desfinanciamiento de políticas esenciales que sostienen tratamientos, investigaciones y programas sanitarios estratégicos en todo el país.

La poda presupuestaria alcanza incluso al Incucai, organismo clave para el sistema nacional de ablación e implantes, además del Malbrán y programas destinados a enfermedades transmisibles, vacunación y provisión de medicamentos. En paralelo, el recorte golpea también a EDUCAR S.A., AySA y fondos federales para provincias, profundizando el repliegue del Estado en áreas sensibles de la vida cotidiana. El ajuste ya no aparece únicamente en la obra pública frenada o en la caída del consumo: empieza a sentirse en la salud pública, en la investigación científica y en servicios básicos que afectan directamente la calidad de vida de millones de argentinos.

Una decisión administrativa simple firmada por Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicada en el Boletín Oficial, revela que se decidieron por aplicarles una poda a 211 programas que el Gobierno lleva adelante en diferentes áreas. El ahorro, según indica la medida, es de $2,8 billones.

En cambio, la medida que modifica el Presupuesto 2026 establece un incremento del gasto en 15 programas por $372.000 millones.

La decisión administrativa además agrega unos $564.000 millones al cálculo de recursos, con lo cual se termina incrementando el resultado financiero en $3 billones.

El análisis de la medida corresponde a la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas. La entidad indicó en su reporte que la medida implica que “los Gastos Corrientes disminuyen en $1,9 billones y los Gastos de Capital en $496.760 millones”.

En lo relacionado a Obligaciones a Cargo del Tesoro, los recortes son los siguientes:

-Se reducen los créditos para el programa 99 - Otras Asistencias Financieras por $1,2 billones (Administración Gubernamental -$494.290 millones, Servicios Sociales -$564.130 millones y Servicios Económicos -$140.000 millones).

-Adicionalmente, disminuyen las transferencias para Energía Argentina por $200.000 millones, EDUCAR S.A. por $48.000 millones, AySA por $21.437 millones, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo por $937 millones, Radio y Televisión Argentina por $1.145 millones, Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima por $498 millones y Contenidos Artísticos e Informativos por $96 millones.

-En el caso del Ministerio de Economía, los recortes alcanzan los $529.000 millones.

-En el Ministerio del Interior se recorta el fondo para los ATN en $320.000 millones, además de algunas transferencias para gastos sociales de menor impacto económico.

En Salud, se recortaron $62.731 millones, del programa 47 - Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud- por $25.000 millones, del programa 29 - Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica- por $20.000 millones, y del programa 55 - Cobertura Sanitaria Compensatoria- por $5.000 millones, entre otros.

Las partidas de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud disminuyen en $3.196 millones, la Superintendencia de Servicios de Salud en $1.743 millones, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán en $1.162 millones y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante en $1.000 millones, entre otros organismos.

El director del Instituto del Consenso Federal y exdiputado peronista, Alejandro Gómez, señaló al respecto que “mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que se publica en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Gobierno nacional ejecutó una grosera alteración del Presupuesto Nacional 2026, que fuera aprobado por el Congreso de la Nación apenas cuatro meses atrás”.

“En los considerandos de la norma, también suscrita por el ministro de Economía Luis ‘Toto’ Caputo, se consigna que con la Decisión Administrativa se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”, señaló Gómez.

El dirigente sostuvo que, “rastrillando las 588 fojas del anexo que esconde la letra chica y las cifras del ajuste, emergen verdaderos guadañazos presupuestarios”. Sostiene que al programa de “Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer” se le aplicó un recorte de $5.000 millones.

“Siempre en jurisdicción del Ministerio de Salud, el programa presupuestario 20, que concentra los recursos para la prevención y el control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, sufre un ajuste de $500 millones”, dijo el exlegislador.