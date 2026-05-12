La UNaB abrió la inscripción a las diplomaturas de Extensión orientadas al empleo y la formación profesional

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) abrió la inscripción a nuevas diplomaturas de Extensión orientadas a fortalecer la formación profesional en áreas hoy muy demandadas por el mercado laboral.

La propuesta de la Secretaría de Extensión incluye trayectos en Marketing Digital, Diseño UX/UI y Diseño Gráfico, tres campos estratégicos atravesados por la comunicación, la creatividad y las tecnologías digitales.

Las cursadas comenzarán a partir de la tercera semana de mayo. La diplomatura en Marketing Digital se dictará los lunes de 9 a 11; la de UX/UI, los martes de 19 a 21; y la de Diseño Gráfico, los miércoles de 19 a 21.

Quienes deseen inscribirse deben poseer título secundario y conocimientos básicos de informática y realizar el trámite a través del SIU Guaraní de la Secretaría de Extensión enhttps://guarani.cursos.unab.edu.ar/extension/acceso En este sentido , la Universidad puso en https://www.youtube.com/shorts/C_bl0UNp3go un tutorial de inscripción para acompañar a quienes deseen anotarse.

Diplomaturas de Extensión: una propuesta de futuro La Diplomatura en Diseño UX/UI, está orientada a la creación de productos y servicios digitales funcionales, intuitivos y centrados en las personas.

La formación está dirigida a estudiantes, diseñadores, desarrolladores y a quienes busquen incorporar herramientas para pensar experiencias digitales accesibles y eficaces.

Por su parte, la Diplomatura en Marketing Digital, ofrece contenidos vinculados al diseño y la gestión de estrategias en plataformas digitales, redes sociales, publicidad online, SEO, SEM y analítica web.

Está pensada tanto para emprendedores como para profesionales interesados en fortalecer sus capacidades para posicionar marcas, desarrollar negocios y conectar con nuevas audiencias.

En tanto, la Diplomatura en Diseño Gráfico propone una formación integral en comunicación visual, con herramientas técnicas y creativas para trabajar sobre diseño, tipografía, color e identidad visual.

La propuesta busca que los y las estudiantes puedan desarrollar proyectos concretos y sumar producciones a su portfolio. Con el objetivo de ampliar el acceso, la UNaB estableció una política de aranceles accesibles que incluye pago en cuotas y descuentos por transferencia. Estos beneficios alcanzan especialmente a docentes, trabajadores y estudiantes de la Universidad, así como también a empleados de la Municipalidad de Almirante Brown, trabajadores del SIPAB, integrantes de la Unión Industrial local y afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown.

De este modo, la UNaB amplía una oferta de extensión universitaria conectada con las necesidades del entramado socio productivo local al promover instancias de formación de calidad para fortalecer el vínculo entre universidad, comunidad y trabajo.