Santiago Caputo desautorizó a Milei y acusó a Menem de mentir por el caso Rufus

Aunque Javier Milei intentó dar por cerrado el caso Rufus que sacude la interna libertaria, desde el sector de Santiago Caputo salieron a desmentir al presidente y dicen que Martín Menem y Santiago Oría le mintieron.

El encargado de la respuesta de Las Fuerzas del Cielo al presidente fue El Gordo Dan, mano derecha del asesor. "Estoy convencido de que no es algo fabricado, estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. De hecho, lo tengo totalmente asegurado, no tengo dudas", afirmó Dan en su programa en Carajo. "Creo que le mintieron al presidente", dijo sobre Menem y Oría.

Poco antes, Milei había salido a defender a Menem y dijo que la cuenta Periodista Rufus "fue algo que le han plantado" y estaba "prefabricado" Para justificar la teoría de la "operación", Milei dijo que vio "un video que armó Oría que explica lo que le hicieron a Martín Menem".

El Gordo Dan le recordó al presidente que el riojano había dado otra explicación que se contradice con lo que dijo. "Vuelven a cambiar la versión, hay un nuevo cambio de versión con respecto a lo que ya había dicho el propio Martín Menem de que se trataba de una equivocación de un CM suyo. Ahora están diciendo que es una operación implantada, lo cual creo que no tiene conexión con esa previa versión", señaló.

"A mí me parece que sería muy sano que si Santiago Oría tiene este video, lo publique. Creo que sería sano para todos. Si ese video se publica y tiene algún argumento convincente, me comprometo a pedir disculpas públicas", planteó El Gordo Dan, que cerró: "no se puede tomar a la gente pelotuda".

Luego, por X, Dan publicó un video para ratificar que la cuenta Rufus era del presidente de la Cámara de Diputados. "El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: NO FUE PLANTADO. No le mientan NUNCA MÁS al presidente", tuiteó.

El respaldo de Milei a Menem golpeó a Las Fuerzas del Cielo, adonde eligieron destacar que el presidente llamó "hermano" a Santiago Caputo. Algunos no fueron tan positivos y en grupos privados lamentaron: "Nos echaron de la plaza". El propio Caputo eligió el silencio y mandó un mensaje sugestivo: "Winter is coming".