Quilmes, Varela y Berazategui: bajaron las causas penales pero crecieron homicidios y delitos narco

Aumentaron los homicidios, las amenazas y las causas vinculadas a estupefacientes, mientras que en el fuero juvenil crecieron los expedientes por abuso sexual, uso de armas y narcotráfico.

El Departamento Judicial de Quilmes registró una disminución general de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas durante 2025 en comparación con 2024, según los cuadros estadísticos correspondientes a la Provincia de Buenos Aires.

No obstante, el relevamiento también expone incrementos en delitos de fuerte impacto social, como homicidios, amenazas y causas vinculadas a estupefacientes, además de un crecimiento en algunos indicadores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Las estadísticas permiten trazar un panorama general de la situación delictiva en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, debido a que las causas penales de esos distritos se concentran en el Departamento Judicial de Quilmes.

De acuerdo con los datos oficiales, en el Fuero Criminal y Correccional las IPP iniciadas pasaron de 94.685 en 2024 a 91.895 en 2025. La baja fue del 2,9%, equivalente a 2.790 causas menos.

Por su parte, en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se observó un incremento del 4,4%, al pasar de 1.177 investigaciones en 2024 a 1.229 durante 2025, es decir, 52 expedientes más.

Al considerar ambos fueros de manera conjunta, el total de causas iniciadas en el Departamento Judicial de Quilmes descendió de 95.862 a 93.124.

Los datos reflejan un escenario estadístico con comportamientos dispares en el Departamento Judicial de Quilmes. Mientras el número total de investigaciones penales iniciadas mostró una baja interanual, algunos delitos considerados sensibles por su impacto social registraron aumentos durante el período analizado.

Dentro del Fuero Criminal y Correccional, los delitos contra la propiedad mostraron una caída significativa. El hurto disminuyó un 22,1%, pasando de 3.598 hechos en 2024 a 2.803 en 2025. En tanto, los robos descendieron un 11,3%, con una reducción de 7.687 a 6.815 casos.

Otro de los rubros con una baja marcada fue el de los delitos contra la fe pública, que retrocedieron un 50,1%, al pasar de 2.611 expedientes a 1.302.

En el ámbito juvenil también se registraron descensos en delitos patrimoniales. El hurto bajó un 22,7%, de 97 a 75 casos, mientras que el robo cayó un 26,3%, pasando de 156 a 115 investigaciones iniciadas.

Los delitos que aumentaron en 2025

Pese a la disminución global de causas, algunos indicadores registraron incrementos relevantes.

En el Fuero Criminal y Correccional, los homicidios consumados y tentados crecieron un 19,4%, pasando de 103 a 123 causas.

También aumentaron:

Lesiones culposas: de 3.602 a 4.175 (+15,9%).

Amenazas: de 9.204 a 10.014 (+8,8%).

Desobediencia: de 1.823 a 2.078 (+14%).

Infracción a la Ley N.º 23.737 de estupefacientes: de 6.271 a 6.848 (+9,2%).

Otros delitos contra la seguridad pública: de 98 a 125 (+27,6%).

Otros delitos vinculados a posible comisión de acción pública: de 1.212 a 1.411 (+16,4%).

En el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil también se detectaron subas en delitos específicos.

Entre los incrementos más notorios aparecen:

Abuso de arma de fuego: de 5 a 11 casos (+90,9%).

Abuso sexual simple: de 120 a 175 (+45,8%).

Otros delitos contra la integridad sexual: de 19 a 28 (+47,4%).

Amenazas: de 81 a 107 (+32,1%).

Lesiones leves: de 143 a 160 (+11,9%).

Infracciones a la Ley de Estupefacientes: de 12 a 23 causas (+91,7%).

Asimismo, las investigaciones encuadradas en “otros delitos” dentro del fuero juvenil pasaron de 1 a 17 expedientes.

El informe también evidencia diferencias entre las tendencias de los delitos contra la propiedad, que en términos generales descendieron, y otros hechos vinculados a violencia interpersonal, amenazas, homicidios y causas relacionadas con estupefacientes, que mostraron subas tanto en el ámbito de adultos como en el juvenil.