Brown inauguró el mural más grande del país dedicado al Indio Solari

El Municipio de Almirante Brown presentó un mural de 530 metros cuadrados en homenaje a Carlos "Indio" Solari a un mes de su fallecimiento. Se trata de la obra más grande dedicada al histórico músico argentino que repasa distintos momentos de su vida artística.

La imponente intervención se ubica en la intersección de 25 de Mayo y Quiroga, frente al Polideportivo de Ministro Rivadavia, y homenajea

La obra fue realizada por los artistas Heber Martínez, Gabo Luna, Eki Besada y Gustavo Alderete, con la colaboración de Roger Oner y del equipo integrado por Sebastián, Cocco, Karina y Cristina. La coordinación estuvo a cargo de TiN y la dirección artística de Nicolás Vicente.

Entre las imágenes pueden apreciarse referencias a discos que marcaron generaciones, como Oktubre, Luzbelito, Lobo Suelto-Cordero Atado, Último Bondi a Finisterre, Bang! Bang!... Estás Liquidado y Un Baión para el Ojo Idiota. También hay homenajes a su etapa solista con obras como Porco Rex, El Perfume de la Tempestad y Pajaritos, Bravos Muchachitos, entre otros.

"Seguimos impulsando el arte urbano para embellecer nuestros barrios y generar espacios que fortalezcan la identidad, la cultura y el encuentro. Este mural es un homenaje más del pueblo browniano a una figura que dejó una huella imborrable en la música argentina", destacó Mariano Cascallares.

Con esta incorporación, el distrito continúa consolidando un circuito de murales temáticos integrado también por otras tres obras dedicadas al Indio Solari.

Una de ellas está ubicada en la intersección de Alsina y República, en Burzaco, inspirada en Gulp!, el primer disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Otra, titulada Banderas en tu Corazón, puede visitarse en Berlín y Mitre, en Longchamps; mientras que la tercera se encuentra en el cruce de Laprida y Del Campo, en Ministro Rivadavia, donde también se homenajea al artista junto a algunos de sus discos más emblemáticos.

Cabe recordar que, tras el fallecimiento del músico, el Municipio organizó además la "Misa de Despedida", de la mano de la banda Cronorock, en el Parque Don Orione de San Francisco de Asís, un emotivo encuentro que reunió a más de tres mil personas, entre familias, grupos de amigos y vecinos de toda la región, para rendir homenaje a uno de los máximos exponentes del rock nacional.