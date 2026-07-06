Lomas de Zamora: misterio por un auto volcado y abandonado en Camino Negro: no había rastros de sus ocupantes

Un Peugeot 208 apareció dado vuelta sobre Camino Negro, frente a los Tribunales de Lomas de Zamora. El vehículo estaba vacío, con las luces encendidas y en su interior encontraron bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas. La Justicia busca determinar quiénes escaparon y por qué abandonaron el rodado.
 
Región06/07/2026

NOTA 5La escena parecía detenida en el tiempo. En plena madrugada, sobre uno de los corredores viales más transitados del sur del conurbano, un Peugeot 208 azul permanecía volcado sobre el asfalto, con las luces aún encendidas. No había personas atrapadas, tampoco heridos pidiendo ayuda. Solo un vehículo destruido y un silencio que abrió más preguntas que respuestas en Lomas de Zamora.

 

El episodio ocurrió sobre Camino Negro, a la altura de la bajada de la avenida Las Heras, frente al sector de los Tribunales y en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Fueron automovilistas y vecinos quienes advirtieron la situación y alertaron a los servicios de emergencia, convencidos de que encontrarían un siniestro vial con víctimas. Sin embargo, al llegar, policías y personal de tránsito se encontraron con un escenario completamente distinto. El automóvil estaba vacío. Quienes viajaban en él ya no estaban.

 

Un vehículo sin ocupantes y muchas preguntas

 

Desde ese momento comenzó una investigación que intenta reconstruir qué ocurrió antes y después del vuelco. Una de las primeras hipótesis que manejan los investigadores sostiene que el Peugeot podría haber sido robado, aunque esa línea todavía permanece bajo análisis mientras se verifica la procedencia del vehículo.

 

Al mismo tiempo, varios vecinos aseguraron haber visto a los ocupantes abandonar rápidamente el lugar apenas ocurrió el accidente. Esa versión cobró fuerza cuando los peritos inspeccionaron el interior del automóvil.

 

Según las primeras actuaciones, dentro del habitáculo encontraron bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas. Ese hallazgo alimentó la sospecha de que quienes iban a bordo habrían decidido escapar antes de enfrentar un eventual control policial o una identificación en el lugar del hecho.

 

Mientras el vehículo permanecía secuestrado para las pericias correspondientes, efectivos policiales y agentes municipales continuaron trabajando sobre Camino Negro relevando pruebas y entrevistando a posibles testigos que pudieran aportar datos sobre el recorrido previo del automóvil.

Por disposición judicial también comenzó el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona. Las imágenes serán determinantes para establecer cómo se produjo el vuelco, cuántas personas viajaban en el Peugeot y hacia dónde escaparon después del accidente.

La investigación también busca confirmar si existió participación de otro vehículo o si el vuelco fue consecuencia de una maniobra realizada por el conductor antes de perder el control.

 

Por ahora, ninguna de esas preguntas tiene respuesta definitiva.

En un corredor tan transitado como Camino Negro resulta difícil que un episodio de estas características pase inadvertido.

 

Sin embargo, el misterio no está en el vuelco sino en lo que ocurrió después. Un auto abandonado, ocupantes que desaparecen antes de que llegue la Policía y un puñado de indicios que todavía no alcanzan para cerrar el rompecabezas. A veces, en las calles del conurbano, el mayor enigma no es el accidente. Es quién decide dejarlo atrás y desaparecer antes de que alguien haga la primera pregunta.

 

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