Banfield suma un Centro de Formación Tecnológica para capacitar a vecinos y estudiantes

La transformación tecnológica ya no es una discusión reservada para las grandes empresas o las universidades. También se juega en los barrios. Con esa premisa, el Municipio de Lomas de Zamora inauguró un nuevo Centro de Formación Tecnológica en Banfield, un espacio pensado para acercar capacitación, innovación y herramientas digitales a estudiantes, trabajadores y vecinos que buscan prepararse para los desafíos de un mercado laboral en permanente cambio.

Ubicado sobre la calle Barceló al 470, el flamante centro abre sus puertas con un aula tecnológica y un aula maker completamente equipadas. Allí se desarrollarán cursos de formación profesional, talleres de nuevas tecnologías y actividades destinadas tanto a alumnos de escuelas lomenses como a personas que quieran incorporar nuevas habilidades para el empleo o el desarrollo de emprendimientos.

La inauguración tuvo como protagonistas a quienes serán los primeros usuarios del espacio. Chicos y chicas del Centro de Primera Infancia N°1 experimentaron con los nuevos dispositivos, mientras estudiantes de la Escuela Técnica N°3 realizaron un taller sobre tecnología inverter y alumnos del Centro de Formación Profesional N°402 llevaron adelante prácticas de diseño y modelado para impresión 3D.

Un espacio para aprender los oficios del futuro

Durante la apertura, el intendente Federico Otermín planteó que el avance de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías obliga a repensar la forma de estudiar, trabajar y producir. "En este momento crucial para la historia de la humanidad, el avance vertiginoso de la tecnología y de la Inteligencia Artificial en particular nos obliga a repensar nuestros modos de trabajar, aprender, enseñar, comunicarnos y consumir", expresó.

El jefe comunal sostuvo además que el desafío no pasa por resistirse a esos cambios, sino por convertirlos en oportunidades para la comunidad. "En Lomas no renegamos de esos adelantos que ya son una realidad ineludible, sino que buscamos trabajar para insertarlos de una manera virtuosa en la vida cotidiana de la comunidad y para eso la educación es fundamental", afirmó.

Otermín también vinculó la inauguración con el contexto nacional y destacó el esfuerzo realizado por el municipio para sostener políticas educativas. "Ante un Gobierno nacional que decidió no invertir ni un solo peso en la educación pública, como tampoco en la salud, la cultura, la ciencia o el deporte, en el Gobierno de la Comunidad estamos muy orgullosos de haber podido, con mucho esfuerzo, comprar equipamiento y renovar la infraestructura escolar. Queremos que esta apertura sea la puerta de entrada a un futuro más innovador e igualitario", señaló.

El nuevo centro también funcionará como un punto de orientación para quienes buscan oportunidades laborales vinculadas a la economía del conocimiento. La oferta académica podrá consultarse a través de la plataforma Aprender Lomas, que reúne los cursos y propuestas de capacitación disponibles en todo el distrito.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Municipio y la Provincia para fortalecer la educación técnica. En ese marco, recientemente también se puso en marcha un programa destinado a equipar escuelas técnicas, centros de formación laboral y profesional con nuevas herramientas, maquinaria e insumos, recursos administrados mediante las cooperadoras escolares para mejorar talleres y espacios de enseñanza.

La actividad contó además con la participación de la jefa de Gabinete, Sol Tischik; el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato; el presidente del Consejo Escolar, Sharif Martínez; y la directora del CGM de Banfield, Julieta Salom.

Más que un edificio nuevo, el Centro de Formación Tecnológica busca convertirse en un puente entre la escuela, el trabajo y las transformaciones que ya están modificando la vida cotidiana. En un escenario donde la innovación avanza a gran velocidad, ampliar el acceso al conocimiento también es una forma de reducir desigualdades y abrir nuevas oportunidades para la comunidad.