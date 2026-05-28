Fernando Gray entregó actas de bien de familia a vecinos de Esteban Echeverría

El intendente Fernando Gray encabezó la entrega de 21 actas de incorporación al Régimen de Protección de la Vivienda a familias de distintas localidades de Esteban Echeverría.
Región28/05/2026

NOTA 2El trámite, que se realiza de manera gratuita a través de un convenio con la Provincia, permite resguardar legalmente las propiedades frente a posibles embargos o remates y busca fortalecer la seguridad habitacional de los vecinos del distrito.


El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, llevó adelante la entrega de 21 actas de incorporación al Régimen de Protección de la Vivienda (bien de familia) a familias de Monte Grande, Monte Grande Sur, Luis Guillón, 9 de Abril, Canning y El Jagüel.


“Desde el Municipio entendemos lo importante que es para las vecinas y los vecinos del distrito contar con esta documentación que les brinda un resguardo para sus viviendas. Seguimos trabajando para que las familias puedan acceder a estos trámites de manera gratuita”, señaló Fernando Gray, acompañado por el secretario de Tierras y Viviendas local, Marcelo González.


El Régimen de Protección de la Vivienda brinda resguardo legal frente a posibles embargos o remates. A través de un convenio firmado entre la Comuna y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, la comunidad de Esteban Echeverría puede acceder a este trámite de manera gratuita y con el asesoramiento del personal municipal. 


Las personas interesadas en recibir información o inscribirse al Régimen de Protección de la Vivienda deben acercarse de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, a la Secretaría de Tierras y Vivienda local (S. T. de Santamarina 432, Monte Grande) o comunicarse al teléfono 4367-6200 (internos 451 y 456). 

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