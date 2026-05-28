Lanús ya suma 270 murales para recuperar espacios públicos

El Municipio de Lanús avanza con un amplio plan de muralismo urbano que ya permitió intervenir más de 13 mil metros cuadrados en distintos barrios del distrito.
 
Región28/05/2026

NOTA 4Las obras homenajean a figuras, instituciones y símbolos de la identidad lanusense, entre ellos Diego Maradona y el Club Atlético Lanús.

 

Lanús Gobierno continúa con la ejecución de diversos trabajos de muralismo para poner en valor los espacios públicos, con imágenes características de la historia y vida del pueblo lanusense.

 

En ese marco, durante los dos últimos años de gestión, se concretaron 270 nuevos murales a lo largo y ancho de la ciudad que comprenden un total de 13.000m2 intervenidos.

 

Esta acción forma parte de un compromiso que tomó el intendente Julián Álvarez desde el inicio de su mandato para embellecer cada uno de los barrios del distrito y resaltar los valores, costumbres, instituciones y personajes emblemáticos vinculados a la ciudad.

 

Entre algunos de los trabajos efectuados se destacan el mural en homenaje a Diego Armando Maradona (nació en el Hospital Evita) en el perímetro del Cementerio Municipal, al igual que en otros sitios sobre el Club Atlético Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana 2025.

 

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