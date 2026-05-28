Ferraresi inauguró el Centro de Experimentación Audiovisual junto a figuras del cine y la TV

El espacio contará con salas de cine, tecnología inmersiva y archivos históricos del cine argentino.

Ferraresi y Magdalena Sierra, junto a Pablo Echarri, Dady Brieva, Luciano Cáceres, Esther Goris, Luis Ventura, Victoria Onetto y otros artistas inauguraron el Centro de Experimentación Audiovisual. Ubicado en Avellaneda, es la inversión pública municipal más importante de la década para la exhibición, preservación, formación y producción audiovisual. Alberga archivos fundamentales del cine nacional.



El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, encabezaron la inauguración del Centro de Experimentación Audiovisual, ubicado en Colón 1133. Fue en una emotiva ceremonia junto a actrices, actores realizadores y periodistas especializados en la materia.



El CEA es un edificio de tres plantas que cuenta con una sala de cine para 99 personas equipada con proyector fílmico y digital. También posee una sala inmersiva y espacios especialmente preparados para conservar materiales originales y colecciones del cine nacional, como la del mismo Pino, Leonardo Favio y Sandro.



Con la presencia de referentes del medio, como Lita Stantic o Fernando Juan Lima; docentes, instituciones académicas y destacados representantes de la industria cinematográfica; las autoridades dejaron inaugurada la Sala “Pino” Solanas, junto a Victoria Solanas y la esposa del cineasta, Ángela Correa.

Luego, en las escalinatas exteriores, disfrutaron junto al público presente de “La revolución de mayo” considerada la primera película argentina de ficción, realizada en 1909 y en esta versión musicalizada por la Orquesta Municipal de Tango. También se proyectaron cortometrajes inéditos de Avellaneda a partir de los registros fílmicos que realizó Adolfo Coll en la década del 40.



Durante el acto, Ferraresi valoró los archivos con los que cuenta el Municipio. Y señaló que “esto tiene que ser preservado por la sociedad civil, para conservarlo más allá de cualquier gobierno”. Sobre la variedad de invitados presentes, Ferraresi sostuvo que “La construcción política es multisectorial”, y opinó que “la cultura tiene la potencia para llegar a decir lo que la política no puede”.



La inauguración de este centro fue destacada por los artistas que hicieron uso de la palabra, en momentos en que la cultura nacional y específicamente el cine no es tenido en cuenta por el gobierno nacional.

Más adelante, el intendente de Avellaneda expresó: “La cultura tiene que ser transversal a todos los municipios y el país”. Y continuó: “El debate real es cómo distribuimos los recursos que tenemos”. Luego, destacó la importancia del CEA y adelantó que el Municipio también “está construyendo el museo Mercedes Sosa”. Para el final, llamó a “generar un gran debate en la cultura”.



De la ceremonia participaron los artistas Pablo Echarri, Dady Brieva, Virginia Inocenti, Luciano Cáceres, Esther Goris; el presidente de APTRA, Luis Ventura; la presidenta de la Fundación Cinemateca Argentina, Marcela Cessinelli, y la subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto; y el gabinete municipal; entre otros.