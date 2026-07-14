El Conurbano Sur lidera el aumento de los alquileres de casas en el AMBA

Un informe de la Universidad de San Andrés y Mercado Libre reveló que el mayor aumento interanual en el alquiler de casas se registró en el Gran Buenos Aires Sur, aunque las subas también alcanzaron con fuerza al Norte y al Oeste. Mientras crece la oferta de inmuebles, el acceso a una vivienda sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de familias.

Encontrar una vivienda para alquilar ya no es el único problema. El verdadero desafío aparece cuando llega el momento de pagarla. Durante junio, los alquileres volvieron a aumentar en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el conurbano quedó nuevamente en el centro de esa presión económica que atraviesan miles de familias.

Aunque la oferta de inmuebles creció de manera significativa en comparación con fines de 2023, los valores continúan escalando por encima de la capacidad de pago de buena parte de los hogares.

Los datos surgen del relevamiento elaborado por la Universidad de San Andrés junto con Mercado Libre, que confirmó que el mercado mantiene una dinámica de fuertes incrementos, especialmente en el segmento de casas.

El conurbano sigue bajo presión

La mayor suba interanual se registró en el Gran Buenos Aires Sur, donde alquilar una casa cuesta, en promedio, un 38,6% más que hace un año. Detrás se ubicó el GBA Oeste, con un incremento del 31,8%, mientras que el GBA Norte mostró una variación del 29,3%.

Los departamentos tampoco escaparon de esa tendencia. Dentro del conurbano, el GBA Sur volvió a mostrar uno de los mayores aumentos, con una suba interanual del 27,2%, seguido por el Oeste con el 26,2% y el Norte con el 22,2%. En la Ciudad de Buenos Aires el ajuste fue todavía mayor y alcanzó el 32,6%.

Detrás de esos porcentajes hay una realidad cotidiana que se repite en numerosos barrios. Cada renovación de contrato obliga a reorganizar la economía familiar, resignar consumo o buscar viviendas más pequeñas o alejadas de los centros urbanos para sostener el alquiler.

Paradójicamente, el informe también muestra un mercado con mucha más oferta. La cantidad de departamentos disponibles para alquilar aumentó casi un 288% respecto de noviembre de 2023, una expansión vinculada al nuevo escenario regulatorio del mercado inmobiliario.

Sin embargo, ese crecimiento todavía no logró traducirse en una desaceleración significativa de los precios.

El estudio también analizó el mercado de compraventa. En las casas aparecieron comportamientos diferentes según cada región: mientras los valores retrocedieron en la Ciudad de Buenos Aires y levemente en el Oeste, crecieron en el Norte y también en el Sur. Entre los departamentos sobresalió Ezeiza, que registró uno de los mayores incrementos del valor de venta durante el último año.

Los datos permiten observar una realidad compleja. Hoy existen más propiedades disponibles que hace dos años, pero eso no significa necesariamente que alquilar sea más accesible. Para muchas familias del conurbano, especialmente aquellas con ingresos que crecieron por debajo del costo de vida, el alquiler continúa absorbiendo una porción cada vez mayor del salario.

La vivienda sigue siendo mucho más que un dato inmobiliario. Es el lugar donde transcurre la vida cotidiana, donde se construyen proyectos familiares y donde cada aumento obliga a recalcular un presupuesto que ya llega ajustado a fin de mes.