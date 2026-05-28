Una encuesta golpea a Milei: casi la mitad votaría a un opositor en 2027

La disputa política rumbo a 2027 empieza a mostrar un escenario más complejo para Javier Milei. Aunque el Presidente continúa siendo el dirigente con mayor intención de voto individual a nivel nacional, una nueva encuesta reveló que casi la mitad de los argentinos elegiría hoy a un candidato opositor frente a La Libertad Avanza. El estudio refleja además un crecimiento del rechazo a una eventual reelección del mandatario y expone un mapa político cada vez más fragmentado, con el kirchnerismo, la izquierda y sectores del peronismo intentando capitalizar el desgaste económico y social del oficialismo.

Según el relevamiento de la consultora Equipo Mide, realizado sobre 1.915 casos en todo el país, Milei encabeza la intención de voto con 28%, seguido por Axel Kicillof con 22%, mientras Myriam Bregman aparece sorpresivamente tercera con 12%. Sin embargo, al medir espacios políticos, un 49% de los encuestados aseguró que votaría “a un opositor”, contra un 32% que respaldaría al oficialismo libertario.

La Libertad Avanza obtendría, si los comicios de 2027 fueran hoy, un 32% de las preferencias del electorado, mientras que un 49% elegiría “a un opositor”. Aunque en una medición por candidatos Javier Milei es el más votado, superando a Axel Kicillof por seis puntos.

El jefe del Estado lograría un 28%, dejando segundo a Kicillof con un 22%, al tiempo que en el tercer lugar -al igual que viene sucediendo con otras encuestas nacionales-, aparece la izquierda con Myriam Bregman, con un 12%.

Encuesta: un 60,7% de los argentinos rechaza la reelección de Javier Milei

Así lo revela una encuesta de la consultora Equipo Mide, realizada entre el 6 y el 15 de mayo, sobre un universo de 1.915 casos a nivel nacional, con un margen de error de un 2,2% en más o en menos.

En una medición por candidatos, luego de Bregman se encolumnan Mauricio Macri con un 8%; Victoria Villarruel 4%; Sergio Massa 3%; Juan Grabois 3%; Máximo Kirchner 2%; Dante Gebel 1%; Martín Lousteau 1%; Jorge Brito 1%; Carlos Melconian 1% y Horacio Rodríguez Larreta 1%.

El trabajo mide, además, las preferencias del electorado por espacio político, y en ese rubro también marcha primero el oficialismo, ya que La Libertad Avanza logra un 29%, superando a la opción kirchnerismo con un 18%, peronismo no kirchnerista 14%, Izquierda 11%, PRO 8%, UCR 2% y Provincias Unidas 1%.

Asimismo, Equipo Mide pregunta a los encuestados sobre la opción entre el oficialismo y la oposición, y las respuestas muestran que un 32% elige "Votaría al oficialismo", mientras que un 49% "Votaría a un opositor" y un 11% dice que "No iría a votar", con un 8% de indecisos que responden “No sabe/No contesta”.

Finalmente, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, el trabajo mide lo que las encuestadoras denominan el "potencial electoral" de Milei (voto seguro más voto probable) y su techo (los que nunca lo votarían).

En este segmento el Presidente logra un 24% de piso electoral (seguro lo votaría) y llega a un 37% agregándole el voto probable (probablemente lo votaría), pero choca con un rechazo (nunca lo votaría) del 58% de los consultados.