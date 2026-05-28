Macri insinuó una candidatura en 2027 y tomó distancia de Bullrich

El ex presidente Mauricio Macri volvió a sacudir el tablero político de cara a las elecciones de 2027 y dejó abierta la posibilidad de competir nuevamente por la Presidencia. “Voy a volver a cantar”, lanzó el líder del PRO al ingresar a un encuentro partidario en San Telmo, en una frase cargada de lectura electoral que rápidamente reactivó especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial. En medio de la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza, Macri también marcó distancia con Patricia Bullrich y aseguró que “ella es de La Libertad Avanza”, diferenciándola del espacio amarillo.

La declaración llegó durante una reunión con legisladores y dirigentes nacionales del PRO organizada por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, donde el ex mandatario volvió a posicionarse como referencia central del partido. Además de dejar señales sobre 2027, Macri apuntó contra el kirchnerismo, reivindicó el “cambio” iniciado en 2015 y respaldó las declaraciones de Sergio Schoklender sobre presuntas operaciones judiciales durante el gobierno de Cristina Kirchner.

"Voy a volver a cantar". Con esa respuesta al ingreso de un encuentro con dirigentes del PRO, Mauricio Macri dejó abierta la puerta a una posible candidatura presidencial en 2027.

El ex presidente respondió a la consulta de un periodista de MDZ Online, dejando entrever que quiere competir el año que viene. También habló de Patricia Bullrich. "Ella es de la Libertad Avanza", dijo, diferenciándola de la actualidad del PRO, partido que hasta dos años la actual senadora libertaria condujo.

Macri fue consultado por el "operativo clamor" y bromeó con que se hace "para que cante". Fue allí que, también en clave política, soltó: "Voy a volver a cantar".

Macri dejó la frase sobre su posible candidatura en 2027 cuando llegaba a un encuentro de legisladores del PRO de todo el país en la sede que el partido tiene en la calle Balcarce, en la zona de San Telmo. Huno más de 70 asistentes.

El encuentro fue organizado por Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta Nacional del PRO, quien dos semanas atrás fue anfitriona del encuentro del PRO bonaerense que encabezó Macri. "Independientemente de lo que suceda en términos electorales en 2027, el PRO tiene que que llegar mucho más fortalecido como Partido a ese momento, de lo que hemos llegado al proceso electoral de 2025”, planteó Martínez en su mensaje ente los legisladores presentes.

Del encuentro también participaron el diputado Fernando De Andreis y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien también tomó la palabra.

Antes de ingresar al encuentro, el ex presidente Macri también tuvo espacio para referirse a lo que fue la declaración de Sergio Schoklender, en el marco del juicio por Sueños Compartidos, sobre una presunta maniobra en la que Aníbal Fernández financiaba con fondos públicos a Eduardo Barcesat en el segundo mandato de Cristina Kirchner, para que arme causas y se investiguen a funcionarios del PRO.

"Fueron años muy duros, en la Ciudad y en la Nación después, con todo ese ejército de demolición para que el cambio no avanzara. Por suerte el cambio volvió en el '23 y ahora hay que lograr que sea indestructible", se refirió a esa etapa del kirchnerismo. Sobre la denuncia en sí de Schoklender en la causa judicial, dijo: "Le doy todo el crédito, es verdad".

Macri consideró, en tanto, que el kirchnerismo hoy "está más débil" que en aquellos años en los que gobernaba Cristina. "Están desarmados, la Justicia actuó en un tiempo largo, pero lo hizo. Están peleados ellos, no están articulados y no es el mismo kirchnerismo el de ahora que el del '15 o el del '19", resumió.