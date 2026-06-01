Secuestran mercadería ilegal por casi mil millones de pesos en Echeverría y Lomas

Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina se incautó mercadería apócrifa extranjera en el marco de una investigación que quedó en manos de la DUOF Ezeiza, que detectó movimientos irregulares y avanzó con procedimientos por infracciones a la Ley de Marcas 22.362 y al Código Aduanero 22.415.

La primera intervención se dio en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, durante un control vehicular. Allí, los agentes vieron acercarse dos micros de larga distancia cargados con bultos de lona tipo arpillera en la parte superior e inferior de las unidades.

Tras frenar la marcha e identificar a los choferes, la fuerza avisó al Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Federico Hernán Villena, con intervención de la Secretaría N°16 del Dr. Sebastián Garber. Con la autorización judicial, se abrió un total de 450 embalajes y apareció una gran cantidad de indumentaria extranjera —remeras, pantalones, zapatillas y otros artículos— sin aval aduanero.

Ante eso, se ordenó el decomiso inmediato, el secuestro de los dos micros y la detención de sus 12 ocupantes: siete argentinos, un paraguayo y cuatro bolivianos. Junto con personal de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se calculó un aforo cercano a los 900.000.000 pesos, una evasión fiscal del mismo orden que dejó en evidencia el tamaño del perjuicio.

La otra causa se desarrolló en Villa Centenario, en el distrito de Lomas de Zamora, donde la Federal concretó más de 20 allanamientos por una feria tipo "outlet" instalada sobre la Av. Larroque.

La pesquisa nació a partir de denuncias de representantes legales de distintas marcas, que alertaron sobre la venta de productos falsificados. Después de seguir la pista y reunir pruebas, los investigadores confirmaron que la mercadería era apócrifa y que se ofrecía sin ningún respaldo legal. Con esa base, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Luis Armella y con la intervención de la Secretaría N°4 del Dr. García Lira, ordenó los procedimientos.

En los allanamientos se secuestraron cerca de 800 camisetas con logos e inscripciones, además de cientos de remeras, shorts, pantalones, pares de zapatillas, vasos, termos, botellas térmicas y fundas. Todo ese material fue valuado en 95.236.000 pesos.

En esta causa quedaron notificadas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, todos argentinos. Tanto los detenidos como los imputados y la mercadería incautada quedaron a disposición de la Justicia, mientras siguen las actuaciones de rigor.