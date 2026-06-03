Bullrich desafía a Milei, arma su propio puente con Trump y ya juega a Presidenta

La política tiene una regla simple que suele esconderse detrás de los discursos épicos: nadie acumula poder para siempre en nombre de otro. Tarde o temprano llega el momento de cobrar la propia factura. Patricia Bullrich parece haber decidido que ese momento empezó.

Hasta hace pocos meses era presentada como la dirigente más leal al proyecto libertario. Había dejado atrás al PRO, se había integrado al gobierno de Javier Milei sin escalas y se mostraba como una conversión ideológica casi religiosa. Pero algo empezó a cambiar. Primero fueron diferencias aisladas. Después aparecieron los gestos propios. Ahora ya son movimientos sistemáticos.

La discusión por el pliego judicial de Verónica Michelli fue apenas la última escena visible de una tensión mucho más profunda. En la Casa Rosada algunos la describen como una dirigente que comenzó a actuar con autonomía. Otros directamente la consideran una amenaza. La diferencia no es semántica. Es política. Porque Bullrich ya no está discutiendo una decisión puntual del Gobierno. Está construyendo una alternativa.

Karina Milei ya la ve como una rival

Si hay alguien que interpreta la política como una cuestión de lealtades absolutas, esa persona es Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia entiende el poder como un sistema de alineamientos claros: adentro o afuera. Amigos o enemigos. Propios o ajenos. Por eso cada gesto de autonomía de Bullrich impacta como una provocación.

Primero cuestionó públicamente la situación patrimonial de Manuel Adorni cuando el oficialismo intentaba cerrar filas. Luego marcó diferencias en temas sensibles para la Casa Rosada. Finalmente decidió confrontar con la estrategia oficial respecto del pliego judicial retirado por el Gobierno.

En cualquier administración esas diferencias serían parte de la convivencia política. En el ecosistema libertario son interpretadas como señales de rebelión.

El problema para Karina es que Bullrich no es un funcionario cualquiera. Tiene volumen propio, reconocimiento nacional y algo que escasea en La Libertad Avanza: estructura política. Javier Milei parece entenderlo mejor que nadie.

Por eso, mientras algunos en Balcarce 50 la observan con creciente fastidio, el Presidente opta por contenerla. La lógica es brutalmente pragmática: Patricia puede generar más problemas afuera que adentro. Y Milei lo sabe.

La ex ministra conserva imagen positiva, mantiene llegada a sectores de centroderecha y todavía retiene influencia sobre franjas importantes del electorado que acompañó a Juntos por el Cambio. Expulsarla sería regalarle libertad de movimiento.

La construcción silenciosa de una candidatura

Pero el verdadero partido no se juega en Buenos Aires. Se juega en Washington. Mientras la interna libertaria ocupa titulares, Bullrich avanza en otro tablero. Uno mucho más importante para quien imagina una candidatura presidencial competitiva: el tablero internacional.

La ex ministra viene fortaleciendo vínculos con operadores políticos, consultores y ex funcionarios cercanos al universo republicano que orbita alrededor de Donald Trump. No se trata solamente de sumar asesores. Se trata de construir canales propios. La diferencia es clave.

Porque mientras Javier Milei exhibe una relación directa con Trump como uno de los pilares simbólicos de su liderazgo internacional, Bullrich parece decidida a evitar cualquier dependencia política de esa conexión. Quiere tener su propia línea.

En otras palabras: si algún día disputa el liderazgo de la derecha argentina, no quiere pedir permiso. Ese movimiento coincide con otra novedad que genera inquietud en la Casa Rosada: el regreso del diálogo con Mauricio Macri.

Durante mucho tiempo ambos parecían representar proyectos incompatibles. La ruptura había sido profunda y pública. Sin embargo, la política argentina tiene memoria corta cuando aparecen intereses compartidos. Y hoy existe uno muy evidente. Tanto Macri como Bullrich observan con atención las dificultades económicas del Gobierno, las tensiones internas del oficialismo y el desgaste natural que implica administrar un ajuste de magnitud histórica.

No necesariamente creen que Milei vaya a fracasar. Pero sí consideran que podría llegar debilitado a 2027. Allí aparece la oportunidad.

En sectores empresariales importantes comenzó a circular una pregunta que hace apenas un año parecía absurda: ¿quién representa una alternativa de derecha si Milei deja de ser competitivo?

La respuesta todavía no existe. Pero Patricia Bullrich trabaja para ocupar ese casillero. Por eso mantiene equipos propios, monitorea encuestas, fortalece relaciones internacionales y evita romper definitivamente con el Presidente.

La ruptura abierta sería prematura. La construcción silenciosa resulta mucho más eficaz.

Después de todo, la ex ministra aprendió una lección que en política vale oro: los sucesores nunca anuncian que vienen por el trono. Simplemente empiezan a comportarse como si algún día fueran a ocuparlo. Y eso es exactamente lo que Patricia Bullrich está haciendo.