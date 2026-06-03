Con 20 mil inscriptos de todo el país, comienza el curso de formación política del ICP

Este miércoles 3 de junio a partir de las 18:00 dará inicio el Curso de Formación Política con mayor cantidad de inscriptos realizado en el país. Bajo la denominación “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, la propuesta se desarrollará en 16 clases bajo modalidad online, contará con un destacado plantel docente de reconocida trayectoria académica y de experiencia en gestión, y logró una amplia participación de estudiantes de todo el país.

La jornada inicial titulada "Los dueños del futuro: nuevas derechas y proyecto de poder global", estará a cargo del sociólogo, periodista y analista internacional Jorge Elbaum y abordará la crisis de la globalización liberal y el surgimiento de nuevas derechas como fenómeno político, así como el rol de las élites tecnológicas y financieras en la redefinición del poder político contemporáneo.

Asimismo, se analizará el proyecto ideológico de los “superricos” y su influencia en la política internacional, el capitalismo de plataformas y la concentración del poder económico en el ecosistema digital, el libertarianismo radical, la tecnopolítica y la crisis de la democracia liberal y las figuras emergentes del nuevo poder global, como Elon Musk, Peter Thiel y Donald Trump.

Con la presentación del intendente de La Plata y secretario de Formación Política del PJ bonaerense, Julio Alak, la actividad se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube @capacitacionicp. Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse en www.icpweb.ar de forma gratuita.

FORMACIÓN, DEBATE Y CONSTRUCCIÓN DE FUTURO

Cabe destacar que el curso es impulsado por el PJ bonaerense e implementado por el Instituto de Capacitación Política (ICP) —entidad con 26 años de trayectoria en el diseño e implementación de programas de formación— y fue presentado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del partido, Axel Kicillof, el 15 de mayo en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata ante una sala colmada.

La propuesta ya reúne a cerca de 20 mil inscriptos y se destaca por su alcance federal y plural: participan personas de las 23 provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en el caso de la provincia de Buenos Aires hay alumnos inscriptos de los 135 municipios, además de argentinos residentes en el exterior y ciudadanos extranjeros.

El cuerpo docente está integrado —además de por Kicillof, Alak y Elbaum— por referentes como Hernán Brienza, Roberto Salvarezza, Silvina Batakis, Estela Díaz, Ricardo Aronskind, Inti Bonomo, Telma Luzzani, Luis Alberto Quevedo, Jorge Taiana, Carlos Raimundi, Roberto Feletti y Claudio Martínez, entre otros.

La formación se extenderá -como se dijo- a lo largo de 16 encuentros organizados en cuatro módulos: “El nuevo desorden mundial”; “América Latina: la región clave del Siglo XXI”; “Argentina: economía, poder y soberanía en disputa”; y “La comunidad organizada: ideas para la Argentina del Siglo XXI”.