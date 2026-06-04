EDICIÓN IMPRESA

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La Justicia Federal de Lomas de Zamora investiga una presunta organización dedicada al lavado de activos y operaciones financieras ilegales en el Conurbano Sur. Hubo allanamientos simultáneos, detenciones y el secuestro de más de 11 millones de pesos, dólares, euros, vehículos y documentación vinculada a maniobras con criptomonedas y sociedades comerciales.
Los suicidios crecieron 22,6% en un año y ya triplican a los homicidios en ArgentinaActualidad04/06/2026
Durante 2025 se registraron 5.209 suicidios en todo el país, la cifra más alta de los últimos años. Buenos Aires mostró uno de los aumentos más pronunciados y los especialistas advierten sobre un fenómeno complejo donde se cruzan salud mental, crisis sociales, consumo problemático, aislamiento y nuevas formas de presión sobre adolescentes y jóvenes.
Detectan circulación masiva de hepatitis E en las cloacas del AMBA y crece la preocupación sanitariaRegión04/06/2026
Un estudio realizado en plantas de tratamiento de aguas residuales del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires reveló una alta presencia del virus de la hepatitis E en los efluentes cloacales.
En articulación con la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Almirante Brown continúa desplegando operativos de documentación en distintos puntos del distrito. Esta semana los vecinos podrán realizar trámites de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones y otras gestiones cerca de sus hogares, con atención gratuita y por orden de llegada.
Las obras contemplan la reconstrucción y corrección de captación de los desagües, para mejorar el drenaje del agua. La primera etapa se desarrolló en Banfield y próximamente continuará en Fiorito.