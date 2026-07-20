EDICIÓN IMPRESA

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Lomas de Zamora fue parte de un megaoperativo antidrogas que terminó con 30 detenidosPoliciales24/07/2026
El procedimiento se desplegó de manera simultánea en La Matanza, Moreno, General Rodríguez y Lomas de Zamora. Secuestraron cocaína, otras drogas, dinero en efectivo y desarticularon una organización que operaba a través de 15 puntos de venta.
La crisis golpea a los clubes de barrio: ya no piden pelotas, ahora necesitan alimentosRegión24/07/2026
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Con el trabajo conjunto entre el Municipio de Almirante Brown, la Fundación Causa Común, instituciones, comercios, iglesias y vecinos, finalizó una nueva edición de la Campaña Abrigar 2026. Las donaciones fueron destinadas al Cottolengo Don Orione y a Cáritas Glew para acompañar a quienes más lo necesitan durante el invierno.
Ferraresi: “La gente va a volver a confiar en nosotros si demostramos con hechos, no palabras”Región24/07/2026
Lo dijo en un encuentro con vecinos y militantes en Tres de Febrero, junto a la diputada Ana Luz Balor. Explicó el modelo de gestión que consolidó en Avellaneda y cómo se puede llevar a otras ciudades.