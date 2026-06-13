40 años sin Borges

Un 14 de junio de 1986, un eclipse ensombreció la cultura, se despide para siempre, tal vez con cierta pretensión de inmortalidad y permanencia:  Jorge Luis Borges.
Cultura 13/06/2026

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Por Jaime Veas Oyarzo.

Cuarenta años puede ser un instante fugaz en la historia, pero no así en brevedad de la vida humana, cuando no está con nosotros en forma física una persona, pueden suceder tres situaciones: sobrevivir a duras penas, resignarse al olvido o con el paso del tiempo su figura se va agigantando, este es precisamente el caso de Borges, mientras algunos escritores perdurarán en la historia de la literatura, él  perdurará en la literatura.

 

Sus cada vez más lectores, su reconocimiento y prestigio crece día a día , sus homenajes alcanzan nivel planetario, se lo analiza en Universidades ha sido traducidos a todos los idiomas, algo no menor para un autor surgido desde estas latitudes y haber escalado hasta la cumbre de las letras.

 

Los q ue tuvieron la oportunidad  se presenciar sus conferencias, escuchar su voz pausada, casi como un susurro, con muchos matices pudieron percibir ue no pretendía imponer o sostener una idea, sino era una invitación a compartir , a crear junto al otro  un universo vasto y complejo, sus pausas eran espacios de creación, no extravíos de la memoria, procuraba lograr un impacto físico en la persona, un hecho estético de la palabra.

 

Tal vez, sin proponerselo , poco a poco se fue instalando en la sociedad como un " clásico" que no abarca solo  el siglo XX , sino que trasciende  por fuera del tiempo y es leído por las sucesivas generaciones con el mismo interés y fervor que las originarias, Beatriz Sarlo, lo sintetizó de la siguiente manera " Borges es un escritor que navega en la corriente universal de la literatura".

 

A pesar del siglo que le tocó vivir: caótico, violento, escéptico....él decía ue si bien el mundo era un caos, nada nos impide crear esquemas provisorios que nos permitan orientarnos  en él, toda es una postura esperanzadora, y su gran fe en el género humano. Para el nada está construido sobre piedra; todo está construido sobre arena, pero debemos construir como si la arena fuera piedra.

 

El 14 de junio a las 16 horas, en el Cementerio de Plainpalais, Rue des Rois 10 Ginebra, Suiza, junto a la tumba del insigne escritor se ofrendarán 40 rosas amarillas.... color ue simbolizó en su obra: lo divino, el conocimiento infinito, la eternidad, tigres, desierto, laberintos y sobretodo fue el último color - amarillo/ dorado - que lo acompañó en su vida.

 

                          El ser humano es mortal,

                        y por eso inventa eternidades.

                          Dioses, bibliotecas, patrias,

                         amores, libros: todos son intentos

                         de demorar lo inevitables.

                 

                        Sabemos que hemos de morir, y

                        esa certidumbre - más que el miedo-

                       es el origen del arte, de la ética

                        y de la ternura.

                        Vivimos para ser recordados,

                        aunque sospechamos que el olvido

                       será más vasto que nosotros".

ffffffffffffff

                        

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