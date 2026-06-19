Adorni gana tiempo, pero pierde territorio político y suma problemas legales

La política suele regalar imágenes curiosas. Esta semana dejó una especialmente elocuente: un Gobierno dispuesto a sacrificar agenda legislativa, acuerdos parlamentarios y parte de su capital político para comprar apenas siete días de oxígeno para un funcionario cada vez más cercado. Manuel Adorni ganó una semana. Nada más. Y, quizás, nada menos.

La postergación del tratamiento de los proyectos que buscan interpelarlo evitó un choque inmediato en el Senado, pero no modificó la dirección de los acontecimientos. La cuenta regresiva sigue corriendo. Lo saben los gobernadores, lo saben los bloques dialoguistas, lo saben varios funcionarios del propio oficialismo y, sobre todo, lo sabe la Casa Rosada.

Lo que cambió en las últimas semanas no es la situación judicial del jefe de Gabinete. Lo que cambió es la política.

Hasta hace poco, los sectores aliados todavía encontraban argumentos para sostener la defensa institucional del Gobierno. Hoy el problema ya no es Adorni. El problema es el costo de defenderlo.

El círculo se achica

En los pasillos del Congreso la sensación es cada vez más uniforme. El PRO dejó de funcionar como escudo automático del oficialismo. La UCR tampoco muestra disposición a inmolarse en una defensa ajena. Los bloques provinciales, siempre atentos al viento antes que a las banderas, observan cómo el escenario se vuelve más incómodo para el Ejecutivo. La señal más importante no fue la postergación de la discusión. Fue el mensaje detrás de ella.

Los dialoguistas aceptaron esperar una semana, pero dejaron flotando una advertencia bastante explícita: el tiempo concedido parece más destinado a que el Gobierno resuelva internamente el problema que a discutir la inocencia política del funcionario.

En otras palabras, la tregua parlamentaria luce más como una invitación a ordenar la retirada que como una ratificación de confianza.

Mientras tanto, Javier Milei mantiene una posición inflexible. En la lógica presidencial, retroceder equivaldría a reconocer una derrota. Y Milei ha construido buena parte de su identidad política alrededor de una idea simple: nunca ceder frente a la presión. El problema es que la política suele ser menos épica y más aritmética. Y los números empiezan a complicarse.

La mayoría necesaria para avanzar con una interpelación aparece cada vez más cercana. La posibilidad de una censura parlamentaria, que hace apenas unos meses parecía una fantasía opositora, comenzó a ingresar en el terreno de las hipótesis plausibles. A eso se suma un frente judicial que lejos de estabilizarse continúa expandiéndose.

Las últimas medidas impulsadas por la fiscalía ya no se concentran exclusivamente sobre el patrimonio declarado por Adorni. El radar comenzó a desplazarse hacia familiares directos, operaciones financieras, propiedades, movimientos de dinero y circuitos patrimoniales que podrían ayudar a reconstruir el origen de fondos actualmente bajo análisis. La investigación busca seguir el rastro completo.

Y cuando una causa judicial deja de mirar únicamente al funcionario para empezar a observar a su entorno, la preocupación política suele multiplicarse.

Por eso la verdadera discusión ya no gira alrededor de si Adorni puede resistir una semana más.

La pregunta que circula entre despachos oficiales, gobernaciones aliadas y oficinas legislativas es otra: cuánto más está dispuesto Milei a pagar para sostener una defensa que casi nadie dentro de su propio ecosistema parece querer protagonizar. La paradoja es brutal.