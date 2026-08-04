"Morir con las botas puestas": el Gobierno descarta un "plan platita" y ratifica el ajuste en elecciones

La campaña electoral ya empezó, pero en la Casa Rosada aseguran que no habrá chequera abierta ni anuncios destinados a mejorar el humor social. En una definición que apunta tanto a los mercados como a su propio electorado, el Gobierno descartó cualquier posibilidad de aplicar un "plan platita" y dejó en claro que la estrategia será sostener el programa económico incluso en el tramo más sensible del calendario político.

"Conmigo no. Olvídense, eso no puede ser", respondió Javier Milei al ser consultado sobre eventuales medidas para estimular el consumo en un año electoral. La frase no fue improvisada. Forma parte de un mensaje político dirigido a despejar cualquier sospecha de relajamiento fiscal en la antesala de las urnas.

Una apuesta de alto riesgo político

El Presidente fue todavía más lejos al sostener que no está dispuesto a resignar el perfil que construyó desde su llegada al poder. "No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas. No me voy a mover de hacer las cosas bien", afirmó durante una entrevista televisiva, dejando en claro que prefiere enfrentar el desgaste político antes que alterar el corazón de su programa económico.

La definición aparece en un contexto complejo. Mientras el Gobierno insiste en exhibir señales de recuperación macroeconómica, distintos indicadores muestran que buena parte de la sociedad todavía enfrenta dificultades para llegar a fin de mes. Sin embargo, la administración libertaria entiende que modificar el rumbo por razones electorales sería repetir una lógica que atribuye a los gobiernos anteriores.

En esa línea, Milei volvió a defender las cuatro reformas estructurales presentadas recientemente: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, el nuevo esquema fiscal, la reforma del mercado de capitales y los cambios en el sistema de seguros. Según explicó, el objetivo es eliminar de manera permanente las causas de la inflación y evitar que futuros gobiernos vuelvan a financiar el gasto público mediante emisión monetaria.

El mandatario también reivindicó la evolución de la actividad económica. Aseguró que el PBI creció 6% en 2024 respecto de 2023 y proyectó una expansión de entre 3% y 4% para este año. Además sostuvo que la mejora del riesgo país, tras las revisiones de calificadoras internacionales, permitirá acceder a financiamiento más barato y acelerar el crecimiento.

En el mismo sentido rechazó que exista una desconexión entre los sectores que mejoran y los que permanecen rezagados. Negó la llamada "teoría del derrame" como concepto ideológico y sostuvo que el crecimiento de una actividad termina generando inversiones, empleo y consumo en otras ramas de la economía.

También defendió su postura sobre el aumento de la morosidad. Ratificó que las deudas entre particulares deben resolverse entre privados y sostuvo que el Estado no debe asumir obligaciones que nacieron de acuerdos voluntarios entre personas o entidades financieras.

La apuesta política del oficialismo quedó así completamente expuesta. Mientras buena parte de la dirigencia especula con alivios transitorios antes de las elecciones, el Gobierno asegura que no cambiará de libreto. La incógnita ya no es cuál será el programa económico. La verdadera incógnita es si los votantes estarán dispuestos a acompañarlo sin recibir, al menos esta vez, el clásico guiño electoral al bolsillo.